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छत्तीसगढ़ के कई जिलों में बारिश से आवागमन प्रभावित, सड़कों पर कहीं लैंडस्लाइड तो कहीं भरा पानी

बेमेतरा में लगातार हो रही बारिश से कई मार्ग बंद, करमसेन गांव बना टापू, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में भी नदी-नाले उफान पर

Rural roads cut off CG
छत्तीसगढ़ के कई जिलों में बारिश से आवागमन प्रभावित (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 26, 2026 at 7:08 PM IST

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बेमेतरा/GPM: छत्तीसगढ़ में सितंबर के आखिरी दिनों में बारिश सितम बनकर बरसी है. कई जिलों में 36 से 48 घंटे तक लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है. बेमेतरा जिले में भी लगातार 48 घंटों से हो रही बारिश के बीच बाढ़ प्रभावित इलाकों में प्रशासन की सक्रियता बढ़ गई है. जिला पंचायत सीईओ प्रेमलता पदमाकर ने नवागढ़ विकासखंड के बाढ़ प्रभावित ग्राम करमसेन पहुंचकर मौके की स्थिति का निरीक्षण किया. कलेक्टर प्रतिष्ठा ममगाईं ने भी जिले के नागरिकों से अनावश्यक घर से बाहर न निकलने की अपील की है.

बेमेतरा में लगातार हो रही बारिश से कई मार्ग बंद (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पर्याप्त सामग्री उपलब्ध कराने के निर्देश

वहीं बेरला एसडीएम दीप्ति वर्मा ने क्षेत्र के विभिन्न बाढ़ प्रभावित गांव का निरीक्षण कर हालात का जायजा लिया है. अधिकारियों ने ग्रामीणों से बातचीत कर उनकी समस्याएं जानीं. गांव में पर्याप्त खाद्य सामग्री, जरूरी दवाइयों और अन्य आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं.

राहत बचाव के कार्य जारी

ग्राम भालेसर के ईंटभट्ठा में फंसे मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालकर स्कूलों में अस्थाई रूप से रहने की व्यवस्था की गई है. वहीं ग्राम बगलेड़ी में भी बचाव हेतु आवश्यक व्यवस्था की गई है, यहां निवासरत 800 नागरिकों को राशन वितरित किया गया है.

Rural roads cut off CG
सड़कों पर कहीं लैंडस्लाइड तो कहीं भरा पानी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बारिश के बाद कई मार्गों पर आवागमन बंद

  • बेमेतरा-दुर्ग मुख्य मार्ग- समोदा नाला उफान पर, आवागमन बंद.
  • बेरला-रायपुर मार्ग- पठारीडी खारुन नदी के पास मार्ग बंद.
  • साजा-थानखम्हरिया मार्ग- नकटा नाला उफान पर, आवागमन बंद.
  • रौद्रा-बगलेड़ी मार्ग- डोटू नाला उफान पर, आवाजाही बंद.
  • नवकेशा-देवकर-जलबांधा मार्ग- आवागमन बंद.
  • थानखम्हरिया-सिलाटी मार्ग- आवागमन बंद.
  • बोरतरा-परपोड़ी मार्ग- सुरही नदी से जुड़ा मार्ग बंद.
  • नवागढ़-भाठापारा मार्ग- आवागमन बंद.
Rural roads cut off CG
गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में भी सड़कों पर लैंडस्लाइड (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में भी आवागमन प्रभावित

GPM जिले में लगातार हो रही बारिश के चलते जिले के नदी-नाले उफान पर हैं. कई गांवों को जोड़ने वाली सड़कों पर पानी भर गया है, जिसके कारण ग्रामीणों की परेशानी बढ़ गई है. कई स्थानों पर पुल-पुलिया के ऊपर से पानी बहने के कारण आवागमन प्रभावित हुआ है और लोगों को जान जोखिम में डालकर रास्ता पार करने से बचने की सलाह दी जा रही है.

भदौरा से सधवानी को जोड़ने वाले मार्ग पर डोंगरा टोला के पास स्थित पुल के ऊपर से बारिश का पानी बह रहा है. इसी तरह गांगपुर क्षेत्र में एलान नदी का जलस्तर बढ़ने से पुल के ऊपर से पानी बह रहा है. कोरजा को धनौली से जोड़ने वाले मार्ग पर स्थित गुजरी नाले की स्थिति भी चिंताजनक बनी हुई है.

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