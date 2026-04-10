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यात्रियों को मिलेगी सस्ती बस सेवा के साथ बड़ी राहत, ग्रामीण जनता बस सेवाओं का होगा विस्तार

29 रूटों पर चल रहीं जनता बसों का विस्तार होना है. पहले चरण में 10 रूटों पर विस्तार करने की योजना है.

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 10, 2026 at 7:07 AM IST

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लखनऊ : उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम अपनी सस्ती व किफायती जनता बस सेवाओं का विस्तार करेगा. इससे ग्रामीण इलाकों में यात्रियों को आवागमन में सहूलियत मिलेगी. लोड फैक्टर कम होने की वजह से ऐसा फैसला लिया गया है. 29 रूटों पर चल रहीं जनता बसों का विस्तार होना है. पहले चरण में 10 रूटों पर विस्तार करने की योजना पर मंथन किया जा रहा है.

यात्रियों की सुविधा के लिए रोडवेज प्रशासन की ओर से ग्रामीण क्षेत्र के यात्रियों की सुविधा के लिए जनता बस सेवाओं का शुभारंभ किया गया. इन बसों का किराया सामान्य बसों से कम है. रोडवेज लखनऊ परिक्षेत्र में 29 रूटों पर 37 ग्रामीण जनता बसों को चलाने की अनुमति मिली. यह अनुमति पिछले साल नवंबर में दी गई थी. इसके बाद बसों का संचालन शुरू किया गया, यात्रियों को राहत भी मिली.

इन बस सेवाओं की समीक्षा की गई तो यह सामने आया कि इनकम संतोषजनक नहीं है. तय लक्ष्य के अनुसार लोड फैक्टर नहीं मिल रहा है. ऐसे में ग्रामीण जनता बस सेवाओं का विस्तार करने का फैसला लिया गया. लखनऊ परिक्षेत्र के क्षेत्रीय प्रबंधक अमरनाथ सहाय का कहना है कि इससे यात्रियों को सुविधा मिलेगी. लोड फैक्टर कम से कम 60 प्रतिशत प्राप्त करने के प्रयास किए जाते हैं. पहले चरण में पांच रूटों का मार्ग विस्तार कर दिया गया, जबकि जल्द ही पांच और रूटों पर बसों का संचालन विस्तार किया जाएगा.

इन रूटों पर बस सेवाएं विस्तारित : आलमबाग-बाराबंकी-बीबीपुर-हैदरगढ़ रूट, आलमबाग-असरेंदा-लउवा-महराजगंज रूट, आलमबाग-मोहनलालगंज-गोसाईंगंज-जगदीशपुर रूट, आलमबाग-गंगागंज-नगराम-जगदीशपुर रूट, आलमबाग-निगोहा-सेहगों-जगदीशपुर रूटों पर जनता बस सेवाओं का विस्तार कर दिया गया है, जबकि कैसरबाग-महिगवां-महमूदाबाद रूट, कैसरबाग-बाबागंज-महमूदाबाद रूट, कैसरबाग-पुरवां-भगवंतपुर रूट, आलमबाग-किशनी रूट व कैसरबाग-बड़वलबाजार-जगदीशपुर रूटों पर शीघ्र ही बस सेवाओं को विस्तार होगा.

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