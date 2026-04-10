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यात्रियों को मिलेगी सस्ती बस सेवा के साथ बड़ी राहत, ग्रामीण जनता बस सेवाओं का होगा विस्तार

लखनऊ : उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम अपनी सस्ती व किफायती जनता बस सेवाओं का विस्तार करेगा. इससे ग्रामीण इलाकों में यात्रियों को आवागमन में सहूलियत मिलेगी. लोड फैक्टर कम होने की वजह से ऐसा फैसला लिया गया है. 29 रूटों पर चल रहीं जनता बसों का विस्तार होना है. पहले चरण में 10 रूटों पर विस्तार करने की योजना पर मंथन किया जा रहा है.

यात्रियों की सुविधा के लिए रोडवेज प्रशासन की ओर से ग्रामीण क्षेत्र के यात्रियों की सुविधा के लिए जनता बस सेवाओं का शुभारंभ किया गया. इन बसों का किराया सामान्य बसों से कम है. रोडवेज लखनऊ परिक्षेत्र में 29 रूटों पर 37 ग्रामीण जनता बसों को चलाने की अनुमति मिली. यह अनुमति पिछले साल नवंबर में दी गई थी. इसके बाद बसों का संचालन शुरू किया गया, यात्रियों को राहत भी मिली.