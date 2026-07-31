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झारखंड में SIR: शहरी इलाकों के मुकाबले ग्रामीणों ने एन्यूमरेशन बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा, चुनाव आयोग ने बताई वजह

झारखंड में एसआईआर प्रक्रिया के दौरान ग्रामीण इलाके के लोगों ने ज्यादा हिस्सा लिया. वहीं शहरी इलाके के लोग इसमें पिछड़ते दिखे.

SIR in JHarkhand
झारखंड में एसआईआर प्रक्रिया (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 31, 2026 at 5:43 PM IST

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रांची: राज्य में मतदाताओं के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान 43,68,377 मतदाताओं ने एन्यूमरेशन फॉर्म जमा नहीं किया है. जाहिर तौर पर इन मतदाताओं का नाम 5 अगस्त को जारी होने वाली मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन के दौरान काट दिया जाएगा. एन्यूमरेशन फॉर्म जमा नहीं करने वाले अधिकांश मतदाता शहरी क्षेत्रों के हैं.

खास बात यह है कि उन शहरी विधानसभा क्षेत्रों में, जहाँ पिछले विधानसभा और लोकसभा चुनावों के दौरान मतदान प्रतिशत काफी कम रहा था, एन्यूमरेशन फॉर्म जमा नहीं करने वाले मतदाताओं की संख्या अधिक है. ऐसे मतदाताओं का नाम मतदाता सूची से हटाया जाएगा. चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार, जिन विधानसभा क्षेत्रों में मतदान प्रतिशत भी काफी कम रहा था और एन्यूमरेशन फॉर्म भी कम जमा हुए हैं, उनमें हटिया, रांची, बोकारो, धनबाद और जमशेदपुर पूर्वी जैसे विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं.

एसआईआर प्रक्रिया के दौरान ग्रामीण इलाके के लोगों ने ज्यादा हिस्सा लिया (Etv Bharat)

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रवि कुमार के अनुसार, शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों ने एन्यूमरेशन फॉर्म भरने में काफी रुचि दिखाई है और उन्हें जमा भी किया है. उन्होंने कहा कि 5 अगस्त को आंकड़े जारी किए जाएंगे. ग्रामीण क्षेत्रों में ASDD श्रेणी के मतदाताओं की संख्या कम है, जबकि शहरी क्षेत्रों में अधिक है. इसके पीछे वजह यह है कि शहरी क्षेत्रों में मतदाताओं का मूवमेंट ज्यादा होता है और लोग एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, जिससे ऐसा हुआ है.

5 अगस्त के बाद दावा-आपत्ति में होगा निपटारा

ASDD श्रेणी में वे मतदाता आते हैं जो या तो वर्तमान मतदाता सूची में दर्ज पते पर अनुपस्थित हैं, स्थानांतरित हैं, मृत हैं, डुप्लीकेट हैं या विदेशी नागरिक हैं. उनका नाम कटने जा रहा है. जारी आंकड़ों के अनुसार, 7,63,930 मृत, 14,55,733 अनुपस्थित, 15,92,960 स्थानांतरित और पूर्व से निबंधित मतदाताओं की संख्या 4,38,584 है. इसके अतिरिक्त अन्य श्रेणी में वैसे वोटर हैं जो विदेशी नागरिक हैं उनकी संख्या 1,17,170 है. इन श्रेणियों के मतदाता यदि कोई दावा करते हैं तो 5 अगस्त के बाद उनके आपत्तियों पर विचार किया जायेगा.

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