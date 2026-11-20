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शिमला में सजा ग्रामीण भारत महोत्सव, 10 राज्यों के उत्पादों की लगी प्रदर्शनी, इस दिन तक खरीदारी का मौका

शिमला: राजधानी शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान स्थित पदमदेव कॉम्प्लेक्स में ग्रामीण भारत महोत्सव (जीबीएम)-हिमाचल प्रदेश 2026 का शुभारंभ गुरुवार को हो गया है. 28 नवंबर तक चलने वाले इस महोत्सव में 10 राज्यों के ग्रामीण कारीगरों, बुनकरों और स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों की प्रदर्शनी एवं बिक्री की जा रही है. इसके लिए कुल 40 स्टॉल लगाए गए हैं. महोत्सव में हिमाचल प्रदेश सहित उत्तर प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड के ग्रामीण उत्पादकों को अपने उत्पाद सीधे ग्राहकों तक पहुंचाने का अवसर मिला है. यहां पारंपरिक हस्तशिल्प, स्थानीय खाद्य उत्पाद, ऊनी वस्त्र, हस्तनिर्मित सामान और जीआई टैग प्राप्त उत्पाद लोगों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं.

"नाबार्ड की ओर से आयोजित यह महोत्सव ग्रामीण कारीगरों, स्वयं सहायता समूहों, संयुक्त देयता समूहों और कृषक उत्पादक संगठनों को प्रत्यक्ष विपणन का अवसर उपलब्ध कराने की पहल है. इसका उद्देश्य स्थानीय उत्पादों को व्यापक बाजार दिलाना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है." - डॉ. विवेक पठानिया, मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड हिमाचल प्रदेश

उद्घाटन अवसर पर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के हिमाचल प्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय के मुख्य महाप्रबंधक डॉ. विवेक पठानिया ने कहा कि ग्रामीण भारत महोत्सव ग्रामीण उत्पादकों को सीधे ग्राहकों से जोड़ने का महत्वपूर्ण मंच है. इससे कारीगरों को अपने उत्पादों का बेहतर मूल्य मिलने के साथ बाजार की मांग समझने और दूसरे राज्यों के कारीगरों से नई तकनीक एवं अनुभव सीखने का अवसर मिलता है. उन्होंने कहा कि महोत्सव में की गई प्रत्येक खरीद ग्रामीण परिवारों की आजीविका को मजबूत करने में योगदान देती है.

महोत्सव में मेजबान हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों के 14 स्टॉल लगाए गए हैं. इनमें स्पीति के सीबकथॉर्न उत्पाद, लाहौल के ऊनी मोजे, कुल्लू का रणसिंघा और धातु एवं काष्ठ शिल्प, चंबा चप्पल, किन्नौर के ऊनी वस्त्र और सूखे मेवे प्रमुख हैं. इसके अलावा पांगी की जड़ी-बूटियां, दालें और सूखे मेवे, मंडी की सेरा-बड़ियां, लाल चावल, देसी घी और शहद भी बिक्री के लिए उपलब्ध हैं. वहीं, सोलन के चीड़ की पत्तियों और बांस से बने हस्तशिल्प, ऊना की हर्बल चाय और काले गेहूं का दलिया, शिमला की मिलेट मिठाइयां और सेब से बने उत्पाद भी लोगों को आकर्षित कर रहे हैं.

9 राज्यों की कला और संस्कृति का संगम

ग्रामीण भारत महोत्सव में दूसरे राज्यों के पारंपरिक उत्पाद भी प्रदर्शित किए जा रहे हैं. उत्तर प्रदेश की लखनऊ चिकनकारी और लकड़ी के खिलौने, जम्मू-कश्मीर की बसोहली पश्मीना शॉल, गुजरात की कच्छ कढ़ाई और अजरख ब्लॉक प्रिंट, मध्य प्रदेश का पत्थर शिल्प और बाटिक प्रिंट लोगों को एक ही स्थान पर देखने और खरीदने को मिल रहे हैं. इसके अलावा महाराष्ट्र की रेशमी साड़ियां, राजस्थान के मेहंदी एवं गुलाब उत्पाद, पंजाब की फुलकारी, हरियाणा की सुजनी रजाइयां और टेराकोटा उत्पाद और उत्तराखंड के भीमल रेशा उत्पाद और मूंज घास की टोकरियां भी प्रदर्शनी का हिस्सा हैं.