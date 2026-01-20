ETV Bharat / state

बिहार में डॉक्टर की हत्या, अपराधियों ने ताबड़तोड़ मारी तीन गोली

समस्तीपुर : बिहार के समस्तीपुर में अपराधियों का तांडव देखने को मिला है. जिले के बिथान थाना क्षेत्र के सोहमा गांव में सोमवार की देर रात बदमाशों ने एक अधेड़ की सिर में गोली मार हत्या कर दी. मृतक की पहचान गांव के ही रामविलास साह के पुत्र ललित साह (46) के रूप में की गई. वे ग्रामीण चिकित्सक का काम करते थे.

समस्तीपुर में डॉक्टर की गोली मारकर हत्या : बताया जा रहा है कि ललित साह देर रात किसी मरीज का इलाज करके मंदिर ढाला की ओर से अपने घर लौट रहे थे. इसी दौरान घटना को बदमाशों ने अंजाम दिया. अपराधियों ने उनके सिर में 3 गोली मारी. गोली सीधे सिर में लगने से उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया. गोली की आवाज सुनकर ग्रामीण घटना स्थल की और दौड़े. लेकिन बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए.

लोगों में आक्रोश : स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी. सूचना पर पहुंची पुलिस को लोगों के आक्रोश का सामना करना पड़ा. ग्रामीण घटना स्थल पर वरीय पुलिस पदाधिकारियों को बुलाने की मांग पर अड़ गए. लोग लाश को पुलिस के हवाले करने से साफ मना कर दिया.

''सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुट गई है. घटना की हर एंगल से जांच की जा रही है. आसपास के लोगों से पूछताछ भी की जा रही है. जल्द ही अपराधियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा.''- संजय कुमार सिन्हा, डीएसपी, रोसरा

दो लोगों पर लगाया आरोप : मृतक के छोटे भाई अजीत कुमार ने बताया कि जगनारायण साहू से उनका विवाद चल रहा है. उन्होंने बताया कि जगनारायण साहू और गौरव कुमार गलत काम किया करता था. विवाद को लेकर कुछ दिन पहले पंचायत भी हुआ था. उसी रंजिश में इस घटना को अंजाम दिया गया.