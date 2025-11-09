ETV Bharat / state

रांची में बंगाली डॉक्टर की गला काट कर हत्या, एक आरोपी गिरफ्तार

रांचीः राजधानी रांची में रविवार की सुबह बंगाली डॉक्टर सपन दास की गला काटकर हत्या कर दी गई है. सपन दास पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे और पिछले 7 सालों से बुढ़मू में रह कर ग्रामीणों का इलाज कर रहे थे.



अचानक हमला, गला ही रेत दिया

रांची के बुढ़मू के मतवे गांव में ग्रामीण चिकित्सक के रूप में काम करने वाले सपन दास की गला काट कर हत्या कर दी गई. रविवार की सुबह करीब नौ बजे दो व्यक्ति सपन दास के घर पहुंचे और उन पर हमला कर दिया. हमलावरों में से एक ने सपन दास को पकड़ा उसका गला रेत दिया. अत्यधिक खून बहने की वजह से सपन की मौके पर ही मौत हो गई.



एक आरोपी गिरफ्तार

सपन की हत्या करने के बाद दोनों आरोपी फरार होने की कोशिश करने लगे. हालांकि अत्यधिक नशा करने की वजह से आरोपी को पकड़ा गया है. पुलिस उससे पूछताछ कर रही है लेकिन हत्या की वजह अब तक सामने नहीं आ पाई. बुढ़मू थाना प्रभारी नवीन शर्मा ने बताया की बंगाल के रहने वाले सपन दास की गला रेत कर हत्या की गई है. एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है. हत्या की वजहों को लेकर पूछताछ की जा रही है.



छह सालों से गांव में रह कर करते थे इलाज

स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि सपन दास पिछले 6 सालों से गांव में ही किराए का मकान लेकर ग्रामीण चिकित्सक के तौर पर गांव वालों का इलाज किया करते थे. ग्रामीण उन्हें बंगाली डॉक्टर कहकर संबोधित करते थे और वह इसी नाम से फेमस भी थे. बंगाली डॉक्टर की हत्या से ग्रामीण भी हैरान है. ग्रामीणों ने बताया कि सपन दास का गला इतने बर्बरता के साथ काटा गया था कि चाह कर भी वे लोग उन्हें बचा नहीं पाए.

ये भी पढ़ेंः