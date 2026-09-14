बिहार में डॉक्टर का गंदा खेल! नाबालिक से दुष्कर्म कर वीडियो बनाया.. 6 महीने तक करता रहा ब्लैकमेल
शेखपुरा में झोलाछाप डॉक्टर के द्वारा नाबालिक से दुष्कर्म कर वीडियो बनाने का मामला सामने आया है. 6 महीने ब्लैकमेल के बाद गिरफ्तार. रिपोर्ट-शिवचंद्र प्रताप
Published : September 14, 2026 at 2:45 PM IST
शेखपुरा: बिहार के शेखपुरा जिले के चेवाड़ा थाना क्षेत्र के एक गांव में एक नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म, आपत्तिजनक तस्वीरें व वीडियो बनाने तथा करीब छह महीने तक ब्लैकमेल करने का गंभीर मामला सामने आया है. पीड़िता के पिता की शिकायत पर शनिवार को महिला थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई.
दो घंटे में आरोपी गिरफ्तार
मामला दर्ज होते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की और करीब दो घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार आरोपी 35 वर्षीय युवक है, जो तीन बच्चों का पिता बताया जा रहा है. पुलिस ने उसके मोबाइल फोन को जब्त कर लिया है और उसमें मिले डिजिटल साक्ष्यों की जांच जारी है.
बेहोशी का इंजेक्शन देकर दुष्कर्म!
पीड़िता के अनुसार, वह मासिक धर्म के दौरान होने वाले दर्द का इलाज कराने के लिए आरोपी के पास जाती थी. करीब छह माह पहले आरोपी ने कथित तौर पर उसे बेहोशी का इंजेक्शन देकर दुष्कर्म किया और इस दौरान उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें तथा वीडियो बना लिए.
धमकियों से लगातार ब्लैकमेल
इसके बाद आरोपी इन्हीं तस्वीरों और वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर पीड़िता को लगातार ब्लैकमेल करता रहा. पीड़िता ने पुलिस को बताया कि आरोपी किसी को जानकारी देने पर इंटरनेट पर तस्वीरें-वीडियो वायरल करने और जान से मारने की धमकी देता था.
घर में दोबारा प्रयास, मां ने पकड़ा
दो दिन पहले आरोपी दवा देने के बहाने पीड़िता के घर पहुंचा. आंगन में काम कर रही मां की मौजूदगी में घर के अंदर उसने दोबारा जबरदस्ती का प्रयास किया. आवाज सुनकर मां कमरे में पहुंचीं और आरोपी को डांटने लगीं. इसी दौरान आरोपी ने मोबाइल में आपत्तिजनक सामग्री दिखाकर परिवार को धमकाया और घटना की जानकारी देने पर सार्वजनिक करने की धमकी दी.
पत्नी भी नामजद, साक्ष्य बरामद
एएसपी डॉ. राकेश कुमार ने बताया कि प्राथमिकी में आरोपी की पत्नी को भी नामजद किया गया है. पुलिस ने आरोपी के मोबाइल से पीड़िता से संबंधित आपत्तिजनक फोटो और वीडियो बरामद किए हैं. इन डिजिटल साक्ष्यों को जांच का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है. पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए भेजा गया है.
"आरोपी के खिलाफ कानून के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी. पीड़िता को जल्द न्याय दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से कार्रवाई कराने का प्रयास किया जाएगा. अभिभावकों से अपील है कि वे बच्चों की गतिविधियों पर नजर रखें और उनके साथ लगातार संवाद बनाए रखें."-डॉ. राकेश कुमार, एएसपी
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