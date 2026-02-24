ETV Bharat / state

मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने झारखंड बजट को बताया ऐतिहासिक, कहा- गांवों के विकास की दिशा में मजबूत आधार करेगा तैयार

रांचीः वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने आज मंगलवार को झारखंड विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया. इस वर्ष राज्य का कुल बजट आकार 1 लाख 58 हजार 560 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है. बजट पेश होने के साथ ही सदन में इस पर चर्चा शुरू हो गई. सरकार ने इसे संतुलित, विकासोन्मुखी और जनकल्याणकारी बजट बताया है.

वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने अपने बजट भाषण में कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य समावेशी विकास सुनिश्चित करना है, ताकि समाज के हर वर्ग तक योजनाओं का लाभ पहुंचे. उन्होंने ग्रामीण विकास, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत संरचना और रोजगार सृजन को प्राथमिकता देने की बात कही. बजट में ग्रामीण सड़कों, सिंचाई, पेयजल, सामाजिक सुरक्षा और युवाओं के कौशल विकास के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं.

झारखंड के बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए राज्य की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने इसे ऐतिहासिक और दूरदर्शी कदम बताया. उन्होंने कहा कि यह बजट विशेष रूप से ग्रामीण परिवेश को सशक्त बनाने वाला है और गांवों के सर्वांगीण विकास की दिशा में मजबूत आधार तैयार करेगा. दीपिका पांडेय सिंह ने कहा, “यह बजट गांव, गरीब, किसान और महिलाओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. इससे ग्रामीण आधारभूत संरचना को मजबूती मिलेगी और आजीविका के अवसर बढ़ेंगे. सरकार की प्राथमिकता है कि विकास की रोशनी अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे”.