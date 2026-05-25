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आई गॉट कर्मयोगी पोर्टल की राज्यस्तरीय कार्यशाला में बोलीं मंत्री- दिमाग ही नहीं दिल से भी अधिकारियों को काम करने की जरूरत

मंत्री आई गॉट कर्मयोगी पोर्टल के राज्यस्तरीय कार्यशाला में शामिल हुईं. ( Etv Bharat )