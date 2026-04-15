झारखंड में AI तकनीक से लैस होंगे ग्रामीण विकास विभाग के कर्मी, मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने दी जानकारी
झारखंड में ग्रामीण विकास विभाग सबसे पहले एआई से लैस होगा. मंत्री दीपीका पांडेय सिंह ने कहा कि कर्मचारियों को घबराने की जरूरत नहीं है.
Published : April 15, 2026 at 8:48 PM IST
रांची: AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपनाने को लेकर झारखंड का ग्रामीण विकास विभाग बेहद गंभीर है. बुधवार को रांची के सर्ड (SIRD) सभागार में AI तकनीक की जानकारी और क्षमता विकास पर दो दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने किया. इस दौरान मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि AI से घबराने की जरूरत नहीं, बल्कि इसकी अच्छाइयों को अपनाने से हर काम आसान होता चला जायेगा.
तकनीक, काम को आसान बनाती है: दीपिका पांडेय सिंह
मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि आधुनिकता के इस दौर में तकनीक एक साधन है, जो काम को आसान बनाती है पर वो मनुष्य की जगह कभी नहीं ले सकता. आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझने और उसका बेहतर उपयोग करने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि भले ही अधिकारी, पदाधिकारी इसका प्रशिक्षण ले रहे हैं, लेकिन जिस दिन स्वयं सहायता समूह (SHG) से जुड़ी दीदियां इसका उपयोग करने लगेंगी, तब ये सही मायने में सफल साबित होगा.
मंत्री ने कहा कि JSLPS द्वारा कर्मचारियों की कार्य क्षमता बढ़ाने के साथ AI जैसे तकनीक की जानकारी पर आयोजित दो दिवसीय कार्यशाला बेहद उपयोगी साबित होने वाली है. JSLPS ने कुल 6 प्रशिक्षण कार्यक्रम के जरिए साढ़े चार सौ प्रतिभागियों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा है. जिसके तहत दो दिवसीय कार्यशाला आयोजित किए जा रहे हैं. SIRD सभागार में आयोजित कार्यशाला में 60 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं.
AI को लेकर घबराने की जरूरत नहीं: मंत्री
उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि ग्रामीण विकास विभाग ने समय के साथ बदलाव को समझते हुए तकनीक के साथ दोस्ती की अच्छी पहल की है. उन्होंने कहा कि AI को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसे अपनाने और इसका उपयोग काम को सरल बनाने के उद्देश्य से करना होगा. मंत्री ने कहा कि हम सभी को तकनीक के साथ जुड़ते वक्त इसके दुरुपयोग से सावधान रहने की आवश्यकता है. खास कर तब जब हम सरकारी काम काज के दौरान किसी प्रकार के डाटा का उपयोग कर रहे हो.
प्रशिक्षण प्रखंड स्तर से किया जाएगा: मंत्री
मंत्री ने कहा कि अभी इस तरह के प्रशिक्षण और कार्यशाला का आयोजन जिला और प्रखंड स्तर पर भी आयोजित किए जाएंगे. मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने विभागीय अधिकारियों और पदाधिकारियों से अपील करते हुए कहा कि नई तकनीक का ज्यादा से ज्यादा जानकारी ले कर अपने कार्य क्षेत्र में इसका भरपूर उपयोग करें. इस प्रशिक्षण श्रृंखला में देश के विभिन्न हिस्सों से प्रतिष्ठित संस्थानों और अग्रणी तकनीकी कंपनियों के विशेषज्ञ महत्वपूर्ण जानकारी साझा कर रहे है. जो विभिन्न AI प्लेटफॉर्म्स और टूल्स के उपयोग से जुड़ी हुई है.
कार्यक्रम के बाद मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने मीडिया से बातचीत में कहा कि 2025 फिर से नीतीश का नारा देकर बिहार में सत्ता पाने वाली भाजपा ने आज नीतीश कुमार को फिनिश कर दिया है. दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि यह भाजपा का आचरण है. जिन क्षेत्रीय दलों के साथ यह गठबंधन करते हैं, बाद में उसी दल को ये खा जाते हैं. बिहार इसका एक और उदाहरण है. उन्होंने कहा कि बिहार की जनता द्वारा दिए गए जनादेश का अपमान हुआ है.
प्रशिक्षण सत्र में डेटा की समझ, डेटा फोरकास्टिंग, सर्वे एवं डेटा कलेक्शन, संचार प्रक्रियाओं में सुधार और एआई आधारित विभिन्न अनुप्रयोगों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. यह पहल ग्रामीण विकास विभाग के AI Support Cell के सहयोग से आयोजित की गई है. जिसका मुख्य उद्देश्य JSLPS टीम को अधिक से अधिक दक्ष, तेज और टेक्नोलॉजी-रेडी बनाना है. दो दिवसीय कार्यशाला में JSLPS के CEO अनन्य मित्तल, विष्णु परिदा, राकेश कुमार, अमीन रहमान, नियति मर्चेंट, विनोद पांडेय, एस दास सहित अन्य विभागीय पदाधिकारी मौजूद थे.
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