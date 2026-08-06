ETV Bharat / state

JSLPS में नई एचआर पॉलिसी! अतिरिक्त पदों पर रोजगार सृजन के साथ वेतन वृद्धि और सुविधाओं में इजाफा

जेएसएलपीएस की नई एचआर पॉलिसी को ग्रामीण विकास विभाग ने मंजूरी दे दी है.

Rural Development Department given approval to JSLPS new HR policy in Ranchi
कार्यक्रम का उद्घाटन करतीं ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह समेत अन्य (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 6, 2026 at 8:25 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रांची: JSLPS के अधीन काम करने वाले कर्मियों के लिए एक अच्छी खबर है. लंबे समय के इंतजार के बाद JSLPS की नई मानव संसाधन व्यवस्था (HR Policy) को ग्रामीण विकास विभाग ने हरी झंडी प्रदान कर दी है.

राज्य की ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य एवं पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडेय सिंह की विशेष पहल के बाद ये संभव हुआ है. नई मानव संसाधन व्यवस्था लागू होने से JSLPS में करीब 13 सौ अतिरिक्त पदों पर रोजगार के अवसर सृजित होंगे, ये कदम संस्था की कार्य क्षमता को बढ़ाने के साथ-साथ राज्य के बेरोजगार युवकों को रोजगार के अवसर प्रदान करने में मददगार साबित होगा.

झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी (JSLPS) की नई मानव संसाधन व्यवस्था पर गौर करें तो L-5 से L- 8 तक के कर्मचारियों के वेतन में 60 प्रतिशत तक का इजाफा किया गया है. नई व्यवस्था में कर्मचारियों के लैपटॉप और संचार भत्ते में भी वृद्धि की गई है, जो आज के बदलते हुए दौर के लिहाज से काम के लिए जरूरी है.

इसके साथ ही पहली बार JSLPS के कर्मियों को शिक्षा भत्ता के साथ व्यावसायिक विकास भत्ता मिलने जा रहा है. ये कदम कर्मचारियों के परिवार के शैक्षणिक विकास और उनके बौद्धिक ज्ञान के लिए लाभकारी सिद्ध होगा. वहीं JSLPS के कर्मी अब प्रतिमाह स्वास्थ्य लाभ के मद में 01 हजार रुपये तक का दावा कर सकेंगे.

इतना ही नहीं नई एचआर पालिसी में JSLPS के पात्र कर्मियों को ग्रेच्युटी, प्रखंड स्तर पर कार्यरत कर्मियों को क्षेत्र भ्रमण भत्ता में वृद्धि, जिला स्तर के कर्मियों को भी क्षेत्र भ्रमण भत्ते का लाभ के साथ कर्मचारियों के समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा राशि को 20 लाख से बढ़ा कर 30 लाख कर दिया गया है.

वहीं समूह मेडिक्लेम बीमा राशि 05 लाख से बढ़ा कर 20 लाख कर दी गई है. ऐसा होने से कर्मचारियों और उनके परिजनों को गंभीर बीमारी एवं आकस्मिक चिकित्सा के समय बेहतर आर्थिक सुरक्षा का लाभ मिलेगा.

JSLPS की नई HR पॉलिसी लागू होने पर ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य एवं पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि जेएसएलपीएस के कर्मियों के सुरक्षित, समृद्ध और खुशहाल भविष्य के लिहाज से ये बड़ा कदम है, लंबे समय से नई मानव संसाधन व्यवस्था लागू करने की मांग उठ रही थी. आज सरकार ने JSLPS कर्मियों को ये सौगात दी है, अब अतिरिक्त पदों पर रोजगार सृजन के साथ काम को गति मिलेगी और आने वाले समय में JSLPS सफलता के नये आयाम गढ़ने में सफल होगा, इसकी उम्मीद ही नहीं, पूरा भरोसा भी है.

इसे भी पढ़ें- JSLPS का प्रयास लाया रंग, अपना मार्ट और MVM बाघिमा पालकोट फॉर्मर प्रोड्यूसर कंपनी के बीच हुआ समझौता

इसे भी पढ़ें- IIM कोलकाता की टीम ने मंत्री से की मुलाकात, उद्यमिता से जुड़ी राज्य की महिलाओं को करेगी प्रशिक्षित

इसे भी पढ़ें- ग्रामीण महिला नीति बनाने की ओर बढ़ा झारखंड! ग्रामीण विकास विभाग और जेएसएलपीएस ने शुरू की पहल

TAGGED:

RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT
ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय
RANCHI
JSLPS NEW HR POLICY
JSLPS POLICY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.