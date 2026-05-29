ETV Bharat / state

पौड़ी में ग्राम विकास विभाग का कर्मचारी संदिग्ध परिस्थितियों में बुरी तरह झुलसा, हायर सेंटर रेफर

पौड़ी के कोट विकासखंड में ग्राम विकास विभाग में कार्यरत कर्मचारी 75 फीसदी झुलसा, हालात नाजुक होने पर हायर सेंटर किया गया रेफर

Employee Burnt in Pauri
ग्राम विकास विभाग का कर्मचारी झुलसा (फोटो- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : May 29, 2026 at 4:44 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

पौड़ी: कोट विकासखंड में ग्राम्य विकास विभाग में कार्यरत एक सरकारी कर्मचारी संदिग्ध परिस्थितियों में आग से झुलस गया. गंभीर रूप से झुलसे कर्मचारी को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल पौड़ी लाया गया. जहां से उसकी हालत नाजुक देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है. फिलहाल, झुलसने के कारणों का स्पष्ट पता नहीं चल पाया है. घायल अवस्था में होने के कारण वो बयान देने की स्थिति में नहीं हैं.

घर की खिड़कियों से निकल रहा था धुआं: जानकारी के मुताबिक, पौड़ी जिले के विकासखंड कोट में ग्राम्य विकास विभाग के वरिष्ठ सहायक भरत सिंह भंडारी गंभीर रूप से झुलस गए. कर्मचारी का आवास कोट ब्लॉक के पास ही स्थित है. बताया जा रहा है कि जब अन्य कर्मचारी उसे बुलाने के लिए उसके आवास पर पहुंचे तो घर की खिड़कियों से धुआं निकलता दिखाई दिया.

Employee Burnt in Pauri
बुरी तरह झुलसा कर्मचारी (फोटो- ETV Bharat)

इसके बाद मौके पर मौजूद लोगों ने तत्काल दरवाजा तोड़कर घायल कर्मचारी को बाहर निकाला और एंबुलेंस की सहायता से नजदीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया. जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए जिला अस्पताल पौड़ी रेफर किया गया. जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने उनका उपचार किया, लेकिन हालत काफी गंभीर होने के कारण उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया.

Employee Burnt in Pauri
मामले की जानकारी लेने पहुंची पुलिस (फोटो- ETV Bharat)

करीब 75 फीसदी तक झुलसा कर्मचारी: डॉक्टरों की मानें तो कर्मचारी करीब 75 फीसदी तक झुलस चुका है और उसकी स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है. हालांकि, अभी तक कर्मचारी किन कारणों से झुलसा इसका पता नहीं लग पाया है. इसकी बारीकी से जांच की जा रही है. मामले को लेकर संबंधित विभाग और प्रशासन की ओर से जानकारी जुटाई जा रही है.

Employee Burnt in Pauri
एंबुलेंस (फोटो- ETV Bharat)

"मरीज करीब 75 फीसदी तक झुलसा हुआ है. प्राथमिक उपचार देने के बाद उसकी गंभीर हालत को देखते हुए मरीज को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है."- एलडी सेमवाल, सीएमएस, पौड़ी जिला अस्पताल

"घायल व्यक्ति विभाग का कर्मचारी है. आग लगने के कारणों का अभी स्पष्ट पता नहीं चल पाया है. मामले की जांच के लिए पौड़ी पुलिस को प्रार्थना पत्र दिया गया है. जांच के बाद ही ये स्पष्ट हो सकेगा कि कर्मचारी के आग में झुलसने की वास्तविक वजह क्या थी?"- मनविंद्र कौर, सहायक विकास अधिकारी, पौड़ी

ये भी पढ़ें-

TAGGED:

RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT KOT
EMPLOYEE BURN IN PAURI
पौड़ी में सरकारी कर्मचारी झुलसा
पौड़ी ग्राम विकास विभाग कर्मी जला
PAURI GOVT EMPLOYEE BURN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.