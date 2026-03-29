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दिल्ली में भूमि अधिग्रहण के बदले किसानों की मुआवजा राशि पिछले कई वर्षों से जस की तसः रामवीर सिंह बिधूड़ी

लोकसभा में गूंजा दिल्ली देहात का मुद्दा, मुआवजा बढ़ाने से लेकर कॉलोनियों के नियमितीकरण तक की मांग

सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी
सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 29, 2026 at 3:21 PM IST

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नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के ग्रामीण इलाकों से जुड़े लंबे समय से लंबित मुद्दे एक बार फिर संसद में जोरदार तरीके से उठे. दक्षिणी दिल्ली से भाजपा सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने लोकसभा में किसानों के मुआवजे, अनधिकृत कॉलोनियों के नियमितीकरण व शहरी विकास से जुड़ी नीतियों को लेकर सरकार का ध्यान आकर्षित किया. उन्होंने कहा कि यदि इन मुद्दों पर जल्द निर्णय नहीं लिया गया तो लाखों लोगों की समस्याएं और भी जटिल होती जाएंगी.

शून्यकाल के दौरान मुद्दा उठाते हुए सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि दिल्ली में भूमि अधिग्रहण के बदले किसानों को मिलने वाली मुआवजा राशि पिछले कई वर्षों से जस की तस बनी हुई है. उन्होंने बताया कि वर्ष 2008 में तय की गई 53 लाख रुपये प्रति एकड़ की दर आज के समय में बेहद कम है. ऐसे में इसे बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये प्रति एकड़ किया जाना चाहिए, जिससे किसानों को उनकी जमीन का न्यायसंगत मूल्य मिल सके. सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने यह भी कहा कि दिल्ली देहात व उससे जुड़े कई मामलों पर वर्षों से कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है. उन्होंने लालडोरा की एक्सटेंडेड आबादी को नियमित करने की मांग करते हुए कहा कि इससे हजारों परिवारों को कानूनी सुरक्षा मिल सकेगी.

लोकसभा में गूंजा दिल्ली देहात का मुद्दा: इसी क्रम में सांसद रामवीर सिंह ने 69 ऐसी कॉलोनियों का मुद्दा भी उठाया, जिन्हें प्रधानमंत्री-उदय योजना के तहत शामिल नहीं किया गया है. उन्होंने कहा कि सैनिक फार्म व छतरपुर एक्सटेंशन जैसी कॉलोनियों में रहने वाले लाखों लोग आज भी बुनियादी अधिकारों से वंचित हैं. इन कॉलोनियों के लिए लेआउट प्लान बनाकर उन्हें नियमित किया जाए और निवासियों को मालिकाना हक दिया जाए, जिससे वे भवन निर्माण नियमों के अनुसार अपने घर विकसित कर सकें. बिधूड़ी के अनुसार यह समस्या करीब छह लाख से अधिक लोगों को प्रभावित कर रही है.

कॉलोनियों के नियमितीकरण की मांग: इसके अलावा उन्होंने दिल्ली के समग्र व नियोजित विकास के लिए जीडीए और लैंड पूलिंग पॉलिसी को शीघ्र लागू करने की मांग की. उनका कहना था कि इन नीतियों के लागू न होने से न केवल शहरी विकास प्रभावित हो रहा है, बल्कि किसानों को उनकी जमीन का उचित मूल्य भी नहीं मिल पा रहा.

सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने यह भी आरोप लगाया कि जिन किसानों की जमीन अधिग्रहित की गई है, उन्हें वैकल्पिक आवासीय प्लॉट देने की योजना तो है, लेकिन जमीनी स्तर पर इसका लाभ नहीं मिल रहा. उन्होंने दिल्ली विकास प्राधिकरण से मांग की कि प्रभावित किसानों को जल्द से जल्द वैकल्पिक प्लॉट आवंटित किए जाएं.

इसके साथ ही 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत भूमिहीनों को दी गई जमीन पर भी मालिकाना अधिकार देने की मांग उठाते हुए सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि यह कदम सामाजिक न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा. सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी में उठाए गए इन मुद्दों से यह साफ है कि दिल्ली के ग्रामीण व अर्ध-शहरी क्षेत्रों में विकास, अधिकार और मुआवजे से जुड़े सवाल अभी भी अनसुलझे हैं. अब देखना होगा कि केंद्र सरकार इन मांगों पर क्या रुख अपनाती है और कब तक इन पर ठोस निर्णय लिया जाता है.

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