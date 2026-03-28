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XLRI की पहलः पहली बार किसी बिजनेस स्कूल में नाबार्ड के सहयोग से शुरू किया ग्रामीण बिजनेस इनक्यूबेशन सेंटर

XLRI जमशेदपुर में ग्रामीण बिजनेस इनक्यूबेशन सेंटर की शुरुआत की गयी.

Rural Business Incubation Center Launched at XLRI Campus in Jamshedpur
XLRI में ग्रामीण बिजनेस इनक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 28, 2026 at 7:05 PM IST

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जमशेदपुरः झारखंड के उच्च शिक्षण संस्थान एक्सएलआरआई (XLRI) में ग्रामीण बिजनेस इनक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन नाबार्ड के चेयरमैन डॉ. शाजी केवी ने किया. इस मौके पर नाबार्ड के चेयरमैन ने बताया कि यह सेंटर देश का पहला ऐसा इनक्यूबेटर है, जिसे किसी बिजनेस स्कूल में नाबार्ड के सहयोग से स्थापित किया गया है.

जमशेदपुर के बिस्टुपुर क्षेत्र में स्थित उच्च शिक्षण संस्थान XLRI द्वारा एक नई पहल की गई है. XLRI परिसर मे ग्रामीण बिजनेस इनक्यूबेशन सेंटर की शुरुआत की गई है. शनिवार को जिसका उद्धघाटन नाबार्ड के चेयरमैन डॉ. शाजी केवी ने किया है. इस कार्यक्रम में XLRI के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के चेयरमैन सह टाटा स्टील के सीईओ सह एमडी टीवी नरेंद्रन XLRI के निदेशक फादर सेबास्टियन जॉर्ज, डीन एडमिनिस्ट्रेशन फादर डोनाल्ड डी'सिल्वा और डीन अकादमिक प्रो संजय पात्रो सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे.

Rural Business Incubation Center Launched at XLRI Campus in Jamshedpur
XLRI कैंपस में ग्रामीण बिजनेस इनक्यूबेशन सेंटर की शुरुआत. (ETV Bharat)

बता दें कि यह केंद्र XLRI काउंसिल फॉर इनोवेशन, टेक्नोलॉजी एंड एंटरप्रेन्योरशिप के तहत नाबार्ड की ग्रामीण विकास निधि योजना के अंतर्गत स्थापित किया गया है. 1949 में स्थापित XLRI देश का सबसे पुराना बिजनेस स्कूल है, जो पिछले 76 वर्षों से शिक्षा, उद्योग, सामाजिक प्रभाव के क्षेत्र में अपनी ज़िम्मेदारी निभाते हुए बेहतर काम कर रहा है. XLRI के पूर्व छात्र अब तक 4 यूनिकॉर्न कंपनियों की स्थापना कर चुके हैं.

नाबार्ड के साथ मिलकर यह नई पहल सामाजिक उत्थान के साथ साथ व्यावसायिक सफलता को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित करने का प्रयास है. नाबार्ड के चेयरमैन डॉ. शाजी केवी ने बताया कि ग्रामीण बिजनेस इनक्यूबेशन सेंटर देश का पहला ऐसा इनक्यूबेटर है, जिसे किसी बिजनेस स्कूल में नाबार्ड के सहयोग से स्थापित किया गया है. यह केंद्र पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए एक नोडल हब के रूप में कार्य करेगा.

जानकारी देते नाबार्ड के चेयरमैन (ETV Bharat)

इस केंद्र की स्थापना को जमशेदपुर और झारखंड के लिए गर्व का विषय है. यहां 12 राज्यों के स्टार्टअप्स को प्रशिक्षण और विकास का मंच मिलेगा. XLRI काउंसिल फॉर इनोवेशन, टेक्नोलॉजी एंड एंटरप्रेन्योरशिप के माध्यम से बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा सहित असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, सिक्किम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश जैसे कुल 12 राज्यों में एग्री-बिजनेस, ग्रामीण विकास और सर्कुलर इकोनॉमी आधारित स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित किया जाएगा.

यह केंद्र सोशल इम्पैक्ट फर्स्ट, प्रॉफिट सेकेंड के सिद्धांत पर कार्य करेगा. इस पहल का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देना, एग्री-प्रेन्योर्स को सशक्त बनाना और सहयोग के माध्यम से सर्कुलर इकोनॉमी को विकसित करना है.

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