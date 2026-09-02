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महिलाएं अब किचन तक सीमित नहीं, चुनौतियों के साथ संभाल रहीं बड़ी जिम्मेदारियां : रुपकुमारी चौधरी

रायपुर : महासमुंद से बीजेपी सांसद रूप कुमारी चौधरी राष्ट्रीय महिला मोर्चा की अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार मीडिया से मुखाबित हुईं.इस मौके पर राष्ट्रीय महिला मोर्चा की अध्यक्ष रूप कुमारी चौधरी ने देश में महिलाओं की भागीदारी को लेकर कहा कि आज महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं. आने वाले समय में चुनाव है और उसमें भी महिलाओं की भागीदारी देखने को मिलेगी.







चुनाव में बढ़ेगी महिलाओं की भागीदारी



चुनाव में महिलाओं की भागीदारी को लेकर महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष रूप कुमारी चौधरी ने कहा कि निश्चित रूप से आने वाले समय में आठ राज्यों के चुनाव होने वाले हैं. जब महिलाओं को जिम्मेदारी मिलती है तो स्वाभाविक सी बात है चुनौती भी रहती है. भारतीय जनता पार्टी संगठन आधारित पार्टी है. हम जिस दिन से चुनाव जीतते हैं, उसके दूसरे दिन से आने वाले चुनाव की तैयारी शुरू कर देते हैं. इस बार इसमें महिलाओं का बड़ा योगदान होने वाला है, क्योंकि महिलाओं की पहुंच घर तक होती है. वह घर के किचन में जाकर बहनों से सीधे बात कर सकती हैं. साल 2014 के बाद जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह देश आगे बढ़ रहा है. इसमें महिलाओं का भी बड़ा योगदान है. उन्होंने सरकार की कुछ योजनाएं भी गिनाई. केंद्र सरकार की कई योजनाएं डायरेक्ट महिलाओं तक पहुंच रही है."

महिलाएं चुनौतियों के साथ संभालती हैं जिम्मेदारियां (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

शीर्ष नेतृत्व को कहा धन्यवाद



महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष रूप कुमारी चौधरी ने आगे कहा कि उन्हें छत्तीसगढ़ में महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में चुना गया है. उसके लिए वो शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करती हैं. मुझे तीसरी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का अवसर प्राप्त हुआ है. मुझे महिलाओं के लिए काम करने का अवसर मिला है. छत्तीसगढ़ प्रदेश में इससे पहले स्वर्गीय करुणा शुक्ला को महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया था. इसके साथ ही दूसरी बार महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष सरोज पांडेय को बनाया गया था. जो कि छत्तीसगढ़ के लिए गौरव का विषय है.