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महिलाएं अब किचन तक सीमित नहीं, चुनौतियों के साथ संभाल रहीं बड़ी जिम्मेदारियां : रुपकुमारी चौधरी

राष्ट्रीय महिला मोर्चा की अध्यक्ष रुपकुमारी चौधरी ने आगामी चुनाव में महिलाओं की भागीदारी बढ़ने की बात कही है.

RUPKUMARI CHAUDHARY ON WOMANS
महिलाएं अब किचन तक सीमित नहीं-रुपकुमारी चौधरी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 2, 2026 at 7:25 PM IST

4 Min Read
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रायपुर : महासमुंद से बीजेपी सांसद रूप कुमारी चौधरी राष्ट्रीय महिला मोर्चा की अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार मीडिया से मुखाबित हुईं.इस मौके पर राष्ट्रीय महिला मोर्चा की अध्यक्ष रूप कुमारी चौधरी ने देश में महिलाओं की भागीदारी को लेकर कहा कि आज महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं. आने वाले समय में चुनाव है और उसमें भी महिलाओं की भागीदारी देखने को मिलेगी.


चुनाव में बढ़ेगी महिलाओं की भागीदारी

चुनाव में महिलाओं की भागीदारी को लेकर महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष रूप कुमारी चौधरी ने कहा कि निश्चित रूप से आने वाले समय में आठ राज्यों के चुनाव होने वाले हैं. जब महिलाओं को जिम्मेदारी मिलती है तो स्वाभाविक सी बात है चुनौती भी रहती है. भारतीय जनता पार्टी संगठन आधारित पार्टी है. हम जिस दिन से चुनाव जीतते हैं, उसके दूसरे दिन से आने वाले चुनाव की तैयारी शुरू कर देते हैं. इस बार इसमें महिलाओं का बड़ा योगदान होने वाला है, क्योंकि महिलाओं की पहुंच घर तक होती है. वह घर के किचन में जाकर बहनों से सीधे बात कर सकती हैं. साल 2014 के बाद जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह देश आगे बढ़ रहा है. इसमें महिलाओं का भी बड़ा योगदान है. उन्होंने सरकार की कुछ योजनाएं भी गिनाई. केंद्र सरकार की कई योजनाएं डायरेक्ट महिलाओं तक पहुंच रही है."

महिलाएं चुनौतियों के साथ संभालती हैं जिम्मेदारियां (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

शीर्ष नेतृत्व को कहा धन्यवाद

महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष रूप कुमारी चौधरी ने आगे कहा कि उन्हें छत्तीसगढ़ में महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में चुना गया है. उसके लिए वो शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करती हैं. मुझे तीसरी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का अवसर प्राप्त हुआ है. मुझे महिलाओं के लिए काम करने का अवसर मिला है. छत्तीसगढ़ प्रदेश में इससे पहले स्वर्गीय करुणा शुक्ला को महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया था. इसके साथ ही दूसरी बार महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष सरोज पांडेय को बनाया गया था. जो कि छत्तीसगढ़ के लिए गौरव का विषय है.

देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में जिस तरह से महिलाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है. केवल शहरी क्षेत्र में नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी मिल रहा है. महिलाओं को सशक्त करने के लिए महिलाओं को आत्मनिर्भरता के लिए सरकार लगातार काम करते आई है. आज हम भारत को शक्तिशाली और विकसित भारत के रूप में देखने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो संकल्प लिया है- रुपकुमारी चौधरी,राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला मोर्चा

अब महिलाएं सिर्फ किचन तक सीमित नही

रुपकुमारी चौधरी ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत में महिलाओं का भी बड़ा योगदान रहने वाला है. महिलाओं को हम शक्तिशाली सामाजिक रूप से समृद्ध तकनीक रूप से अग्रणी सांस्कृतिक रूप से आत्मविश्वासी और विश्व का नेतृत्व करने वाला राष्ट्र बने. इसमें भी महिलाओं का योगदान हो. यह हमारी अपनी संकल्पना है. महिला भारत की शक्ति है. शास्त्रों में कहा गया है कि जहां महिलाओं का सम्मान होता है, वहां देवता का निवास करते हैं.

रुपकुमार चौधरी के मुताबिक यह हमारे लिए गौरव का विषय है. देश की कई महिला लखपति दीदी है. जो आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ चुकी है. आज महिलाएं केवल किचन और घर के काम तक सीमित न होकर विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ रहे हैं. चाहे वह खेल का क्षेत्र हो, चाहे वह राजनीति का क्षेत्र हो या फिर पर्वतारोही का क्षेत्र हो हर क्षेत्र में महिलाएं देश में अपना परचम लहरा रही है. देश के आर्थिक ग्रोथ की बात करें तो 7.8 भारत की ग्रोथ रही है.


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