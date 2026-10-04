रुपिन पास में बर्फीले तूफान में फंसे चरवाहों को पुलिस ने किया रेस्क्यू, 1700 भेड़-बकरियों को सुरक्षित निकाला
रुपिन पास के पास बर्फीले तूफान में फंसे चरवाहों के लिए पुलिस और राजस्व विभाग ने चलाया संयुक्त रेस्क्यू अभियान.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 4, 2026 at 8:29 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के दुर्गम रुपिन पास क्षेत्र में भारी ओलावृष्टि और बर्फीले तूफान के कारण फंसे चरवाहों और उनके पशुधन को पुलिस ने साहसिक रेस्क्यू अभियान चलाकर सुरक्षित बाहर निकाल लिया. सांगला कांडा (किन्नौर) से डोडरा क्वार की ओर जा रहे चरवाहे 27 सितंबर को रुपिन पास के समीप खराब मौसम के कारण फंस गए थे.
सूचना मिलते ही पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने रेस्क्यू अभियान शुरू किया. अत्यंत कठिन परिस्थितियों में 29 और 30 सितंबर को चलाए गए इस अभियान के दौरान सभी चरवाहों को सुरक्षित बचा लिया गया. साथ ही बर्फ में दबी दो बकरियों और तीन भेड़ों को भी जीवित निकाला गया. करीब 1600 से 1700 भेड़-बकरियों को सुरक्षित वापस लाया गया.
एसपी गौरव सिंह ने बताया कि 27 सितंबर को पुलिस को सूचना मिली थी कि रुपिन पास के समीप भारी ओलावृष्टि और बर्फीले तूफान के चलते चरवाहे फंस गए हैं. सूचना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस और राजस्व विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की संयुक्त रेस्क्यू टीम गठित की थी. इसके बाद टीम ने दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में पहुंचकर राहत एवं बचाव अभियान चलाया.
एसपी ने बताया कि रुपिन पास का क्षेत्र बेहद दुर्गम है और वहां भारी बर्फबारी, बर्फीले तूफान तथा प्रतिकूल मौसम के चलते रेस्क्यू अभियान चलाना काफी चुनौतीपूर्ण था. इसके बावजूद पुलिस टीम ने अदम्य साहस, सूझबूझ और कर्तव्यनिष्ठा का परिचय देते हुए अभियान को सफलतापूर्वक अंजाम दिया. 29 और 30 सितंबर को लगातार प्रयास कर सभी फंसे हुए चरवाहों को सुरक्षित बाहर निकाला गया.
रेस्क्यू अभियान के दौरान पुलिस जवानों ने न केवल चरवाहों की जान बचाई, बल्कि उनके पशुधन को भी सुरक्षित निकालने के लिए विशेष प्रयास किए. बर्फ में दब चुकी दो बकरियों और तीन भेड़ों को जीवित बचाना टीम के लिए बड़ी उपलब्धि रही. इसके अतिरिक्त करीब 1600 से 1700 भेड़-बकरियों को भी सुरक्षित वापस लाया गया, जिससे चरवाहों को बड़ी राहत मिली.
एसपी गौरव सिंह ने कहा कि प्रतिकूल मौसम और विषम भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद पुलिस जवानों ने जिस बहादुरी, तत्परता और मानवीय संवेदनशीलता के साथ रेस्क्यू अभियान चलाया, वह सराहनीय है. पुलिस कर्मियों ने अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना चरवाहों और उनके पशुधन को सुरक्षित निकालने के लिए निरंतर प्रयास किए.
हिमाचल पुलिस आपातकालीन परिस्थितियों में लोगों की सुरक्षा और सहायता के लिए हमेशा तत्पर है. दुर्गम क्षेत्रों में इस तरह के राहत एवं बचाव अभियान पुलिस की सेवा भावना, समर्पण और कर्तव्यनिष्ठा को दर्शाते हैं.
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