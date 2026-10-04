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रुपिन पास में बर्फीले तूफान में फंसे चरवाहों को पुलिस ने किया रेस्क्यू, 1700 भेड़-बकरियों को सुरक्षित निकाला

रुपिन पास में फंसे भेड़ पालक ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के दुर्गम रुपिन पास क्षेत्र में भारी ओलावृष्टि और बर्फीले तूफान के कारण फंसे चरवाहों और उनके पशुधन को पुलिस ने साहसिक रेस्क्यू अभियान चलाकर सुरक्षित बाहर निकाल लिया. सांगला कांडा (किन्नौर) से डोडरा क्वार की ओर जा रहे चरवाहे 27 सितंबर को रुपिन पास के समीप खराब मौसम के कारण फंस गए थे.

सूचना मिलते ही पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने रेस्क्यू अभियान शुरू किया. अत्यंत कठिन परिस्थितियों में 29 और 30 सितंबर को चलाए गए इस अभियान के दौरान सभी चरवाहों को सुरक्षित बचा लिया गया. साथ ही बर्फ में दबी दो बकरियों और तीन भेड़ों को भी जीवित निकाला गया. करीब 1600 से 1700 भेड़-बकरियों को सुरक्षित वापस लाया गया. एसपी गौरव सिंह ने बताया कि 27 सितंबर को पुलिस को सूचना मिली थी कि रुपिन पास के समीप भारी ओलावृष्टि और बर्फीले तूफान के चलते चरवाहे फंस गए हैं. सूचना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस और राजस्व विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की संयुक्त रेस्क्यू टीम गठित की थी. इसके बाद टीम ने दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में पहुंचकर राहत एवं बचाव अभियान चलाया.