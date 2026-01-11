ETV Bharat / state

गुरुजी को श्रद्धांजलि के समय फफक पड़ी रूपी सोरेन, कहा- मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता, मुख्यमंत्री की आंखें भी हुईं नम

दिशोम गुरू को श्रद्धांजलि देते जेएमएम के नेतागण ( ईटीवी भारत )