ETV Bharat / state

गुरुजी को श्रद्धांजलि के समय फफक पड़ी रूपी सोरेन, कहा- मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता, मुख्यमंत्री की आंखें भी हुईं नम

रांची स्थित दिशोम गुरू शिबू सोरेन के माल्यार्पण के वक्त फफक कर रूपी सोरेन रो पड़ी. सीएम हेमंत सोरेन की आंखें भी नम हो गईं.

SHIBU SOREN BIRTH ANNIVERSARY
दिशोम गुरू को श्रद्धांजलि देते जेएमएम के नेतागण (ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 11, 2026 at 4:33 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रांची: झारखंड आंदोलन के अगुआ और पूर्व मुख्यमंत्री दिशोम गुरु शिबू सोरेन की 11 जनवरी को 82वीं जयंती है. झारखंड मुक्ति मोर्चा की जिला कमेटी की ओर से रविवार को मोराबादी स्थित गुरुजी के आवास पर श्रद्धाजंलि सभा का आयोजन किया गया. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, विधायक कल्पना सोरेन, उनके बच्चों के साथ कई मंत्री, राज्यसभा सांसद और कार्यकर्ताओं ने दिशोम गुरु की तस्वीर पर पुष्पांजलि करने गुरु शिबू सोरेन के आवास पर पहुंचे थे.

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन अपनी मां रूपी सोरेन (शिबू सोरेन की पत्नी) को व्हील चेयर पर लेकर पुष्पांजलि कार्यक्रम स्थल पर पहुंचें. जहां रूपी सोरेन शिबू सोरेन की तस्वीर देखते ही फफक कर रो पड़ीं. उन्होंने फफकते हुए अपने दिवंगत पति को पुष्पांजलि अर्पित की. इस दौरान पूरा माहौल गमगीन सा हो गया.

शिबू सोरेन को लेकर जानकारी देते सीएम हेमंत सोरेन (ईटीवी भारत)

'अब उन्हें अच्छा नहीं लगता है': रूपी सोरेन

रूपी सोरेन को फफक कर रोता देख उनके सेवक बगान ने जब कहा 'मां', तब रूपी बोल पड़ी कि 'यह सब अब अच्छा नहीं लगता है बगान'. इस मौके पर बेटे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की आंखें भी डबडबा गईं. पिता को श्रद्धांजलि देने के बाद वह वहीं पर बैठ गए, जहां वर्षों तक गुरुजी बैठकर अपने आवास परिसर की खेत में लगी फसलों और सब्जियों को देखा करते थे.

SHIBU SOREN BIRTH ANNIVERSARY
दिशोम गुरु को श्रद्धांजली देते सीएम हेमंत सोरेन (ईटीवी भारत)

गुरुजी ने इतिहास बनाया है, उनकी कमी हमेशा खलेगी: मुख्यमंत्री

दिशोम गुरू शिबू सोरेन के निधन के बाद यह उनकी पहली जयंती दिवस है. इस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि, 'पहली बार आज के दिन बाबा हमारे साथ नहीं हैं, इसकी पीड़ा उन्हें है. उन्होंने कहा कि यह विधि का विधान है कि जो इस धरती पर आया है, उसे एक दिन यहां से जाना है. लेकिन दिशोम गुरु के बताए रास्ते पर हम चलेंगे, इसका संकल्प लेने का दिन है.'

सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि गुरुजी का पूरा जीवन 'संघर्ष' का रहा है. उनकी नहीं रहने से एक खालीपन और सूनापन हमेशा रहेगा. सीएम ने कहा कि, 'इतिहास लिखना और इतिहास पढ़ना आसान है. लेकिन इतिहास बनाना बड़ा कठिन है. गुरुजी ने इतिहास बनाया है, यह हमारे लिए और पूरे झारखंड के लिए गर्व की बात है.' उन्होंने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा, सिधो कान्हो, नीलाम्बर-पीताम्बर जैसे महापुरुषों के बताए रास्ते पर चलकर यह झारखंड बना है और हर वर्ग को इस पर खुशी है कि यह हमारा झारखंड है. सीएम ने कहा कि हमारा संकल्प है कि गुरुजी के बताए रास्ते पर चलकर एक खुशहाल झारखंड बनाएंगे.

इन नेताओं ने भी दी श्रद्धांजलि

मोरहाबादी स्थित शिबू सोरेन आवास, जहां अब उनकी पत्नी रूपी सोरेन रहती हैं, वहां आयोजित श्रद्धाजंलि कार्यक्रम में मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू, मंत्री हफीजुल हसन अंसारी, विधायक कल्पना सोरेन, राज्यसभा सांसद महुआ माजी, पार्टी के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडेय, सुप्रियो भट्टाचार्य, प्रवक्ता मनोज पांडेय सहित बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं ने दिशोम गुरू शिबू सोरेन को 82वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की.

ये भी पढ़ें: दिशोम गुरु की जयंती पर सीएम हेमंत सोरेन का भावुक नमन, कहा- आपसे सीखी सादगी, साहस और जनसेवा

82वीं जयंती पर याद किये गए दिशोम गुरु शिबू सोरेन, झामुमो कार्यकर्ताओं ने गरीबों के बीच बांटें कंबल, महुआ माजी ने की भारत रत्न देने की मांग

दिशोम गुरु शिबू सोरेन इंजीनियरिंग एंड मेडिकल कोचिंग सेंटर, यहां गढ़ा जा रहा झारखंड का भविष्य

TAGGED:

RUPI SOREN
TRIBUTE PAID TO DISHOM GURU
गुरू शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि
CM HEMANT SOREN
SHIBU SOREN BIRTH ANNIVERSARY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.