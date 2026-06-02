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जनता का अपमान और गुंडागर्दी नहीं बर्दाश्त , रूपेश पांडे के निलंबन पर भाजपा का बड़ा संदेश

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अमित चिमनानी ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली सरकार में जनता सर्वोपरि है. यदि कोई अधिकारी जनता, जनप्रतिनिधियों या लोकतांत्रिक व्यवस्था का अपमान करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई तय है. उन्होंने कहा कि रूपेश पांडे के निलंबन ने स्पष्ट संदेश दिया है कि सरकार जवाबदेही और अनुशासन से कोई समझौता नहीं करेगी.

रायपुर : छत्तीसगढ़ में जनप्रतिनिधि और जनता के साथ कथित दुर्व्यवहार के आरोपों के बाद जनपद सीईओ रूपेश पांडे के निलंबन को लेकर भाजपा ने इसे सुशासन और जवाबदेही का उदाहरण बताया है.

रूपेश पांडे के निलंबन पर भाजपा (ETV Bharat Chhattisgarh)

"संवैधानिक व्यवस्था में गुंडागर्दी की कोई जगह नहीं"

चिमनानी ने कहा कि लोकतंत्र में जनता सबसे बड़ी शक्ति है और शासकीय अधिकारी जनता की सेवा के लिए होते हैं. ऐसे में जनता के साथ दुर्व्यवहार, अभद्रता या दबंगई जैसी घटनाएं संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ हैं. सरकार ने कार्रवाई कर यह साबित किया है कि जनता के सम्मान से बढ़कर कुछ नहीं है.

सुशासन तिहार बना जनसमस्याओं के समाधान का माध्यम

भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में चल रहा सुशासन तिहार लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान का प्रभावी मंच बनकर उभरा है. तीन चरणों में आयोजित इस अभियान के जरिए शासन और जनता के बीच संवाद मजबूत हुआ है और पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा मिला है.

45 डिग्री की गर्मी में जनता के बीच सरकार

चिमनानी ने कहा कि जब लोग भीषण गर्मी से बचने के लिए घरों में थे, तब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और भाजपा के जनप्रतिनिधि 45 डिग्री तापमान में गांव-गांव जाकर लोगों की समस्याएं सुन रहे थे. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने इस अभियान को कमजोर करने और भ्रम फैलाने की कोशिश की, जबकि सरकार का उद्देश्य जनहित के कार्यों को गति देना है.

भाजपा ने रूपेश पांडे के निलंबन को सुशासन तिहार की भावना और जनता के सम्मान की रक्षा से जोड़ते हुए कहा है कि राज्य में जनता के साथ अभद्र व्यवहार या सत्ता के दुरुपयोग को किसी भी परिस्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.