विदेश की नौकरी छोड़ खेती में गढ़ रहे भविष्य, जानें कौन हैं हजारीबाग के इंजीनियर किसान
विदेश की नौकरी छोड़ एक युवक हजारीबाग में खेती कर सफलता की इबारत लिख रहा है.
Published : December 20, 2025 at 6:41 PM IST
हजारीबाग: राज्य भर में हजारीबाग खेती के लिए जाना जाता है. यहां उपजाई गई फसल उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र तक जाती है. आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि यहां एक इंजीनियर जो पहले म्यांमार में नौकरी करते थे, वह अब खेती कर रहे हैं. साथ ही उन्होंने 35 से 40 लोगों को रोजगार भी दिया है.
म्यांमार में वर्कशॉप इंजीनियर थे
हजारीबाग के रहने वाले रूपेश कुमार पहले म्यांमार में वर्कशॉप इंजीनियर के पद पर काम कर रहे थे. लॉकडाउन के समय उन्हें लगा कि ऐसी नौकरी का क्या फायदा जिसमें अपने परिजनों से मिलने का भी समय नहीं हो. इसके बाद रूपेश भारत लौटे और अपने गृह जिला हजारीबाग पहुंचकर खेती शुरू की.
10 एकड़ जमीन पर कर रहे खेती
वर्तमान में रूपेश लगभग 10 एकड़ जमीन पर खेती करते हैं. साथ ही लगभग 35 से 40 लोगों को रोजगार से भी जोड़ा है. आधुनिक खेती करने से यह फायदा हुआ कि उनकी उपजाई हुई फसल देश के कोने-कोने तक पहुंच रही है. व्यापारी उनके खेत तक पहुंचते हैं और उन्हें नगद पैसा देकर उनका उत्पाद खरीद रहे हैं.
मटर, बैंगन और टमाटर की कर रहे खेती
वर्तमान में रूपेश ने अपने खेत में मटर, बैंगन और टमाटर की खेती कर रहे हैं. इसके अलावा वह कद्दू, खीरा, शिमला मिर्च, करेला समेत कई अन्य तरह के सब्जी की खेती करते हैं. अत्याधुनिक तरीके से खेती करने से इसका उत्पादन भी बंपर होता है. आज रूपेश कुमार ने एक सफल और प्रगतिशील किसान के रूप में अपनी पहचान बनाई है. इनका खेत हजारीबाग से चुरचू जाने वाले रास्ते में चंदवार गांव में है, जो सदर प्रखंड के अंतर्गत आता है.
कई राज्यों में भेजते हैं सब्जियां
रूपेश कुमार बताते हैं कि वह मौसम के अनुसार खेती करते हैं. अगेती फसल बाजार में जल्दी पहुंचने के कारण उन्हें बेहतर दाम मिलते हैं. फिलहाल उन्होंने लगभग 5 एकड़ भूमि में मटर और करीब 5 एकड़ में टमाटर की खेती की है. उनकी उपज सिर्फ हजारीबाग के बाजार तक सीमित नहीं है, बल्कि बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और दक्षिण भारत के कई राज्यों तक भेजी जा रही है.
उन्होंने बताया कि मटर की बिक्री शुरुआती दिनों में 150 रुपये प्रति किलो तक हुई, जबकि वर्तमान में यह 70 से 80 रुपये प्रति किलो के भाव बिक रही है. व्यापारी सीधे खेत पहुंचकर फसल खरीदते हैं, जिससे विपणन की समस्या नहीं रहती.
रूपेश कुमार ने बताया कि आईटीआई की पढ़ाई पूरी करने के बाद देश के कई हिस्सों में काम किया. तकनीकी अनुभव के कारण उन्हें वर्कशॉप इंजीनियर के पद पर म्यांमार में नौकरी मिल गई. करीब दो वर्षों तक विदेश में काम करने के दौरान उन्हें यह एहसास हुआ कि विदेश की नौकरी भले ही आर्थिक रूप से फायदेमंद हो, लेकिन अपने देश और अपने लोगों के लिए कुछ करने का अवसर वहां नहीं मिलता.
कोरोना काल में लौटे थे विदेश से
रूपेश कुमार कोरोना महामारी के दौरान भारत लौटे और यहीं रहने का फैसला कर लिया. वापस आने के बाद उन्होंने ठान लिया कि अब नौकरी के पीछे नहीं भागेंगे, बल्कि ऐसा काम करेंगे जिससे वे खुद आत्मनिर्भर बन सकें. उन्होंने बताया कि शुरुआती दौर में हालात आसान नहीं थे. रोजगार के अवसर सीमित थे और आर्थिक तंगी भी सामने खड़ी थी. इसी दौरान उन्होंने खेती को विकल्प के रूप में चुना और कुछ जमीन लीज पर लेकर सब्जी की खेती की शुरुआत की.
