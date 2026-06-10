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सूकर पालन से बदली लोहरदगा के रूपेश की किस्मत, हर महीने 8 लाख रुपये की हो रही कमाई, पढ़िए इनकी सक्सेस स्टोरी

लोहरदगा में पशुपालन के माध्यम से एक युवा ने अपनी किस्मत बदल दी. पढ़िए उनकी सक्सेस स्टोरी.

Pig farming business in Lohardaga
फार्म में सूकरों का झुंड. (फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 10, 2026 at 1:04 PM IST

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लोहरदगा : कहते हैं हर कामयाब इंसान के पीछे एक कहानी होती है. कहानी एक संघर्ष की, कहानी एक कामयाबी की. कुछ ऐसी ही कहानी है लोहरदगा जिला के सेन्हा प्रखंड के सिठिओ गांव के रहने वाले महज 26 साल के रूपेश कुमार साहू की. जब उन्होंने अपना व्यवसाय शुरू किया था तब उनकी उम्र महज 17 साल थी. लोग मजाक उड़ाते थे, कहते थे पढ़ने-लिखने की उम्र में यह बिजनेस करने जा रहा है. इसका फेल होना तो तय है, पैसा कहां से लाएगा और कैसे काम करेगा. आज उन तमाम सवालों का जवाब रूपेश ने अपनी सफलता से दे दिया है. आज रूपेश के नाम की पहचान सिर्फ लोहरदगा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि असम और नागालैंड जैसे राज्यों तक है.

कर्ज लेकर 6 लाख रुपये में शुरू किया था व्यापार

दरअसल, लोहरदगा जिला के सेन्हा प्रखंड के सिठिओ गांव के रहने वाले रूपेश कुमार साहू ने 19 अप्रैल 2017 को सूकर पालन शुरू किया था. बिजनेस खड़ा करने में उन्हें प्रारंभिक रूप में 6 लाख रुपये लगे थे. यह पैसा रूपेश ने लोगों से कर्ज लेकर जुटाए थे. घर वाले उसके इस काम से नाराज थे. घर वालों ने तो यहां तक कह दिया था कि उसे घर में रहने की जरूरत नहीं है. वह कहीं और रहे, लेकिन रूपेश ने हिम्मत नहीं हारी.

सूकर फार्म संचालक रूपेश कुमार साहू, स्थानीय और समाजसेवियों का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

हर महीने हो रही 8 लाख रुपये की आमदनी

वह पशुपालन शुरू करने से पहले सूकर चरवाही का काम करता था. उसे पता था कि सूकर कितने दिन में तैयार हो जाते हैं. ऐसे में उसने इसी क्षेत्र में व्यापार करने का निश्चय किया था. लोगों से कर्ज लेने के बाद उसने महज 40 डिसमिल जमीन में यह काम शुरू किया. इसके लिए रांची से सूकर के 24 फीमेल, दो मेल और 50 छोटे बच्चे खरीद कर लाया था. धीरे-धीरे इससे व्यापार शुरू किया. सफलता मिलने लगी. आज स्थिति यह है कि उसके पास 800 सूकर हैं. वह दो सूकर फार्म का वह मालिक है और हर महीने सभी प्रकार के खर्च काट कर कम से कम 8 लाख रुपये की आमदनी होती है.

रूपेश ने न केवल अपनी महेनत और हौसले से अपनी किस्मत बदली, बल्कि कई लोगों को रोजगार भी दिया है. वह अब अत्याधुनिक तरीके से सूकर पालन करता है. सालों भर यह रोजगार चलता रहता है. रूपेश की यह सफलता युवाओं को प्रेरित कर रही है. कई लोग उनसे सीखने आते हैं कि आखिर कैसे सूकर पालन किया जाता है.

Success through Animal Husbandry
फार्म में सूकरों का झुंड. (फोटो-ईटीवी भारत)

7 महीने में एक क्विंटल से ज्यादा का हो जाता है वजन

सूकर पालन की सबसे खास बात यह है कि इसमें काफी कम खर्च, कम मेहनत और ज्यादा मुनाफा है. लोगों के मन में यह बात घर कर गई है कि सूकर पालन एक गंदा काम है. सच्चाई यह है कि इसमें लाखों, करोड़ों की कमाई है. बस काम करने का तरीका आना चाहिए. रूपेश बताते हैं कि एक शिशु सूकर 7 महीने में 1 क्विंटल से ज्यादा वजन का तैयार हो जाता है. वह अपने फार्म से असम, नागालैंड के अलावा सरकारी फॉर्म में और लोहरदगा जिला से 500 किलोमीटर की दूरी में स्थित व्यापारियों को सूकर बेचते हैं.

Pig farming business in Lohardaga
फॉर्म में सूकरों का झुंड. (फोटो-ईटीवी भारत)

एक शिशु सूकर का वजन 10 से 12 किलोग्राम का होता है. जबकि उसकी कीमत 6000 रुपये होती है. जबकि एक बड़ा और तैयार सूकर 90 से 1 क्विंटल 20 किलोग्राम तक होता है और इसकी कीमत 26000 रुपये से लेकर 40000 रुपये तक होती है. उन्होंने यह काम सोशल मीडिया पर वीडियो देख कर ही उन्होंने काम करने का तरीका सीखा है. रूपेश बताते हैं कि एक मादा सूकर साल में दो बार प्रजनन करती है और 10 से 12 बच्चे देती हैं. बच्चे 40 दिन में मां से अलग हो जाते हैं. इसके बाद उन्हें बाजार में बेचा जाता है. व्यापारी खुद उनके पास आते हैं और खरीद कर ले जाते हैं.

रूपेश कुमार साबू की उम्र महज 26 साल है. उन्होंने महज मैट्रिक तक की ही पढ़ाई की है. लेकिन आज वह इस क्षेत्र में लगातार सफलता प्राप्त कर रहे हैं. उनके पास मारुति, स्कॉर्पियो, टाटा मैजिक, पिकअप, ऑटो सहित कई वाहन हैं. यह काम काफी बेहतर है और मुनाफे वाला है.

Pig farming business in Lohardaga
फार्म संचालक रूपेश कुमार साहू. (फोटो-ईटीवी भारत)

सूकर पालन बना आमदनी का अच्छा जरिया

जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक संकल्प बेहद जरूरी है. जब तक हम किसी काम का संकल्प नहीं लेते हैं, तब तक उस काम को पूरा करने को लेकर हम अपनी पूरी क्षमता से आगे नहीं बढ़ पाते. रूपेश कुमार साहू ने अपनी मेहनत और सफलता से यह साबित कर दिया है कि काम कोई भी हो, लेकिन उसमें लगन बेहद जरूरी है. सूकर पालन जैसा व्यवसाय आमदनी का एक अच्छा जरिया है.

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