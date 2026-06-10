ETV Bharat / state

सूकर पालन से बदली लोहरदगा के रूपेश की किस्मत, हर महीने 8 लाख रुपये की हो रही कमाई, पढ़िए इनकी सक्सेस स्टोरी

फार्म में सूकरों का झुंड. ( फोटो-ईटीवी भारत )