गैंगस्टर आनंदपाल सिंह के भाई को बड़ी राहत, कोर्ट ने रूपेंद्र पाल को किया बरी
थानाधिकारी पर फायरिंग कर घायल करने का मामला. कोर्ट ने रूपेंद्र पाल सिंह समेत मामले के सभी आरोपियों को किया दोषमुक्त...
Published : December 16, 2025 at 4:59 PM IST
कुचामनसिटी: डीडवाना कुचामन जिले के जसवंतगढ़ थाने ने तत्कालीन थानाधिकारी लादू सिंह पर गोलियां चलाकर घायल करने के मामले में कोर्ट ने मंगलवार को बड़ा फैसला सुनाया. लाडनूं के अपर जिला एवं सेशन न्यायालय ने इस मामले में गैंगस्टर आनंदपाल सिंह के भाई रूपेंद्र पाल सिंह सहित सभी आरोपियों को बरी कर दिया है.
जानिए पूरा घटनाक्रम : यह मामला 2016 का है, जब गैंगस्टर आनंदपाल सिंह और उसके भाई रूपेंद्र पाल सिंह के खिलाफ पुलिस पर फायरिंग करने का मामला पुलिस ने दर्ज किया था. आरोप था कि 21 जुलाई 2016 को आनंदपाल सिंह, रूपेंद्रपाल सिंह, आजाद सिंह, दामोदर सिंह, तेजपाल सिंह, देवेन्द्रपाल सिंह और बलवीर सिंह डकैती की योजना बना रहे थे. इसकी सूचना पर जब पुलिस सांवराद गांव पहुंची तो आरोपियों ने पुलिस जाब्ते पर फायरिंग कर दी, जिसमें जसवंतगढ़ थानाधिकारी लादू सिंह घायल हो गए थे. इसके बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए थे.
एडवोकेट जयवीर सिंह ने बताया कि गैंगस्टर आनंदपाल सिंह और उसके भाई रूपेंद्र पाल सिंह के खिलाफ पुलिस पर फायरिंग करने का मामला पुलिस ने दर्ज किया था. पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू की और न्यायालय में चालान पेश किया. इस दौरान अभियोजन द्वारा कुल 27 गवाह पेश किए गए एवं 62 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए गए.
इसके आधार पर लाडनूं के अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश मो. आरिफ खान चायल ने सुनवाई करते हुए आनंदपाल सिंह के भाई रूपेंद्र पाल सिंह सहित सभी आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया. इस मामले में एडवोकेट जयवीर सिंह दुजार एवं रूपेंद्रपाल सिंह की पत्नी सुमन कंवर ने पैरवी की.