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Drug Smuggling : दो बेटों के बाद अब पिता गिरफ्तार, खेत में झोपड़ी से 50 लाख का MDMA बरामद

ड्रग्स तस्करी मामले में बड़ी कार्रवाई ( ETV Bharat Jaisalmer )

जैसलमेर: जिले में नशे के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. मामला सांगड़ थाना क्षेत्र के कोड़ा गांव का है. पुलिस अधीक्षक अभिषेक शिवहरे ने बताया कि सदाराम बिश्नोई (42), निवासी विरमाणियों की ढाणी, चेनपुरा (बाड़मेर) को कोड़ा गांव के एक खेत से गिरफ्तार किया गया है. पहले बेटे हुए गिरफ्तार, अब पिता आया गिरफ्त में : पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, सदाराम के दोनों बेटे पहले ही अलग-अलग मामलों में गिरफ्तार हो चुके हैं. बड़ा बेटा सुरेश बिश्नोई 9 जून 2025 को कोतवाली क्षेत्र में 92 ग्राम एमडीएमए के साथ पकड़ा गया था. वहीं, छोटा बेटा कमलेश बिश्नोई 1 अक्टूबर 2025 को बाड़मेर में पकड़ी गई एमडी फैक्ट्री से जुड़े मामले में गिरफ्तार हुआ था. पढ़ें : चारे के छपरे में जुटाया सिंथेटिक नशे का सामान, केमिकल और उपकरण जब्त, आरोपी गिरफ्तार खेत में मजदूरी की आड़ में चल रहा था धंधा : पुलिस जांच में सामने आया कि सदाराम करीब तीन साल पहले जैसलमेर आकर कोड़ा गांव के पास एक खेत में मजदूरी करने लगा था. इसी दौरान उसने नशा तस्करी का नेटवर्क खड़ा कर लिया. वह बाड़मेर से मादक पदार्थ लाकर खेत में बनी झोपड़ी में छोटी-छोटी पुड़िया तैयार करता और फिर सप्लाई करता था.