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कानपुर का जूही खलवा अंडरपास पर खर्च होंगे 43 करोड़; जलभराव से मिलेगी राहत

कानपुर का जूही खलवा अंडरपास पर खर्च होंगे 43 करोड़. ( Photo Credit: ETV Bharat )

कानपुर: शहर में जब आप अफीम कोठी चौराहा से जूही होते हुए बारादेवी या दक्षिण के किसी अन्य मोहल्लों की ओर जाने के लिए निकलेंगे, तो अफीम कोठी चौराहा से कुछ दूर आगे बढ़ने पर ही जो पुल दिखता है, वही जूही खलवा अंडरपास है. सामान्य दिनों में तो राहगीर इस पुल के नीचे से गुजरने-निकलने की जहमत कर लेते हैं, मगर बारिश के दौरान कोई इसके आसपास भी नहीं फटकता. इसकी एक बड़ी वजह है, यहां बारिश के समय जो नजारा दिखता है, वह बहुत डरावना होता है. अगर आपने निकलने की सोची, तो धीरे-धीरे जो पानी का स्तर है उसमें पहले पैरों से शुरुआत होती है और फिर देखते-देखते आम आदमी गर्दन तक डूब जाता है. कानपुर का जूही खलवा अंडरपास पर खर्च होंगे 43 करोड़. (Video Credit: ETV Bharat) किस्मत ने साथ दिया तो दूसरी ओर निकल गए. धोखा हुआ तो काल के गाल में समाना तय है. हालांकि, हादसों वाले इस पुल पर अब लोग नहीं डूबेंगे. जल निगम ने पुल की मरम्मत के लिए 43 करोड़ रुपए का प्रस्ताव तैयार कर लिया है. इसकी पूरी जानकारी शासन को दे दी गई. वहां से कार्यदायी संस्थान सीएंडडीएस को आदेश भी जारी हो गए हैं. कंसलटेंट विजिट भी पूरी हो गई. अब कानपुर मंडल के कमिश्नर की विजिट के बाद डीपीआर शासन को भेजी जाएगी. वहां से आदेश होते ही, पुल का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा.