ETV Bharat / state

30 करोड़ी की ठगी का मामला : फिल्म निर्देशक विक्रम भट्ट के को-प्रोड्यूसर और वेंडर गिरफ्तार

फिल्म बनाने का झांसा देकर 30 करोड़ की ठगी मामले में बड़ी कार्रवाई. मुंबई से दो आरोपी गिरफ्तार. जानिए पूरा मामला...

Coproducer and Vendor Arrested with Mumbai
पुलिस गिरफ्त में आरोपी (Source : Udaipur Police)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 18, 2025 at 11:00 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

उदयपुर: राजस्थान के उदयपुर में डॉक्टर से 30 करोड़ रुपये की ठगी के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुंबई से फिल्म निर्देशक विक्रम भट्ट के को-प्रोड्यूसर और एक वेंडर को गिरफ्तार किया है. दोनों आरोपी मेहबूब अंसारी मीरा रोड, ठाणे और संदीप त्रिलोभन राणानगर, रतीबंदर, पुरानी मुंबई-पुणे हाईवे को मंगलवार को उदयपुर लाया गया और अदालत में पेश किया गया. कोर्ट ने उन्हें 23 नवंबर तक पुलिस रिमांड पर भेजने के आदेश दिए हैं. पुलिस का कहना है कि इस मामले में शामिल अन्य आरोपियों की भी जल्द गिरफ्तारी की जाएगी.

पुलिस अधिकारी ने दी जानकारी : डीएसपी छगन पुरोहित ने बताया कि यह पूरा मामला उदयपुर के प्रसिद्ध IVF विशेषज्ञ डॉ. अजय मुर्डिया द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट पर आधारित है. डॉ. मुर्डिया ने फिल्म डायरेक्टर विक्रम भट्ट, उनकी पत्नी श्वेतांबरी भट्ट, बेटी कृष्णा भट्ट, उदयपुर निवासी दिनेश कटारिया, दिल्ली के मुदित बुटट्टान, मुंबई के गंगेश्वरलाल श्रीवास्तव डीएससी चेयरमैन तथा अशोक दुबे जनरल सेक्रेटरी, फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज सहित अन्य पर मुकदमा दर्ज कराया है.

पढ़ें : उदयपुर में फिल्म प्रोड्यूसर विक्रम भट्ट पर 30 करोड़ की ठगी का मामला दर्ज, पुलिस ने शुरू की जांच

आरोप है कि इन लोगों ने उन्हें बायोपिक फिल्म बनाकर 200 करोड़ रुपये की संभावित कमाई का लालच दिया और किस्तों में बड़ी रकम हड़प ली. डॉ. मुर्डिया अपनी दिवंगत पत्नी पर आधारित बायोपिक फिल्म बनाना चाहते थे. इसी उद्देश्य से उन्होंने उदयपुर के दिनेश कटारिया से संपर्क किया. आरोप है कि कटारिया की पहल पर 25 अप्रैल 2024 को डॉ. मुर्डिया मुंबई के वृंदावन स्टूडियो पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात विक्रम भट्ट से करवाई गई. वहीं, फिल्म निर्माण को लेकर चर्चा हुई.

TAGGED:

VIKRAM BHATT MOVIE FRAUD CASE
IVF DR AJAY MURDIA
VIKRAM BHATT COPRODUCER ARRESTED
फिल्म निर्देशक विक्रम भट्ट
UDAIPUR FRAUD CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

आम बजट 2026: अगले साल 1 फरवरी 2026 को बजट पेश होगा या नहीं! एक क्लिक में जानें क्या है वजह

'रामोजी एक योद्धा थे जो लोगों के लिए खड़े रहे': रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड 2025 में चंद्रबाबू नायडू

EPFO जाने की नहीं पड़ेगी जरूरत, पेंशनर्स को घर बैठे मिलेगा लाइफ सर्टिफिकेट

डॉ. माधवी लता को रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड, जानें- कैसे दुनिया का सबसे ऊंचा चिनाब पुल बनाने का मिला मौका

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.