30 करोड़ी की ठगी का मामला : फिल्म निर्देशक विक्रम भट्ट के को-प्रोड्यूसर और वेंडर गिरफ्तार

उदयपुर: राजस्थान के उदयपुर में डॉक्टर से 30 करोड़ रुपये की ठगी के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुंबई से फिल्म निर्देशक विक्रम भट्ट के को-प्रोड्यूसर और एक वेंडर को गिरफ्तार किया है. दोनों आरोपी मेहबूब अंसारी मीरा रोड, ठाणे और संदीप त्रिलोभन राणानगर, रतीबंदर, पुरानी मुंबई-पुणे हाईवे को मंगलवार को उदयपुर लाया गया और अदालत में पेश किया गया. कोर्ट ने उन्हें 23 नवंबर तक पुलिस रिमांड पर भेजने के आदेश दिए हैं. पुलिस का कहना है कि इस मामले में शामिल अन्य आरोपियों की भी जल्द गिरफ्तारी की जाएगी.

पुलिस अधिकारी ने दी जानकारी : डीएसपी छगन पुरोहित ने बताया कि यह पूरा मामला उदयपुर के प्रसिद्ध IVF विशेषज्ञ डॉ. अजय मुर्डिया द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट पर आधारित है. डॉ. मुर्डिया ने फिल्म डायरेक्टर विक्रम भट्ट, उनकी पत्नी श्वेतांबरी भट्ट, बेटी कृष्णा भट्ट, उदयपुर निवासी दिनेश कटारिया, दिल्ली के मुदित बुटट्टान, मुंबई के गंगेश्वरलाल श्रीवास्तव डीएससी चेयरमैन तथा अशोक दुबे जनरल सेक्रेटरी, फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज सहित अन्य पर मुकदमा दर्ज कराया है.