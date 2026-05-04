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भारत-नेपाल सीमा पर व्यापार संकट: 100 रुपये की खरीद पर टैक्स के कारण रुपईडीहा बाजार हुआ वीरान

नेपाल सरकार द्वारा भंसार (कस्टम) नियमों में की गई सख्ती के कारण बहराइच के रुपईडीहा बाजार में सन्नाटा पसरा हुआ है.

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रोटी-बेटी के रिश्तों पर 'टैक्स' की मार; रुपईडीहा बॉर्डर पर ठप हुआ करोड़ों का कारोबार. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 4, 2026 at 3:50 PM IST

3 Min Read
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बहराइच: भारत और नेपाल के बीच सदियों पुराने 'रोटी-बेटी' के संबंधों पर अब टैक्स का साया मंडराने लगा है. नेपाल की सरकार द्वारा भंसार यानी कस्टम नियमों में बरती जा रही अत्यधिक सख्ती का सीधा असर अब सीमावर्ती भारतीय बाजारों में दिखने लगा है. बहराइच जिले से सटे रुपईडीहा बाजार की तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है और कभी खरीदारों की भीड़ से गुलजार रहने वाले बाजारों में आज सन्नाटा पसरा है.

जहां रोजाना 50 हजार से अधिक नेपाली नागरिक अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए आते थे, वहां अब इक्का-दुक्का लोग ही नजर आ रहे हैं.

पाल सरकार की सख्ती से रुपईडीहा में सन्नाटा, व्यापारियों ने की कस्टम नियमों पर पुनर्विचार की मांग. (Video Credit: ETV Bharat)

100 रुपये से अधिक की खरीद पर टैक्स: इस सन्नाटे की मुख्य वजह नेपाल सरकार का वह फैसला है, जिसके तहत भारत से खरीदे गए 100 रुपये से अधिक के हर सामान पर अब कस्टम शुल्क ड्यूटी अनिवार्य कर दी गई है. चाहे घरेलू सामान हो या निजी जरूरत की कोई अन्य वस्तु, 100 रुपये की सीमा पार करते ही नेपाली नागरिकों को भारी टैक्स चुकाना पड़ रहा है. स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि यह नियम वैसे तो पुराना है, लेकिन इसे अब जिस सख्ती से लागू किया गया है, उसने आम नेपाली नागरिकों और भारतीय दुकानदारों, दोनों की कमर तोड़ दी है. साथ ही, कोल्ड ड्रिंक, रिफाइंड तेल और फलों जैसी वस्तुओं पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिससे लोग सामान ले जाने से डरने लगे हैं.

बाज़ार में पसरा सन्नाटा: रुपईडीहा के व्यापारियों में नेपाल सरकार के इस फैसले को लेकर भारी आक्रोश और चिंता व्याप्त है. उनका तर्क है कि इस तरह के कड़े नियमों से न केवल व्यापार चौपट हो रहा है, बल्कि भारत और नेपाल के बीच के मधुर व्यापारिक संबंधों पर भी विपरीत असर पड़ रहा है. व्यापारियों की मांग है कि नेपाल सरकार को इन नियमों पर गंभीरता से पुनर्विचार करना चाहिए ताकि सीमावर्ती इलाकों का जीवन पुनः सामान्य हो सके. फिलहाल बाजार का सन्नाटा इस बात का गवाह है कि नियम अगर जरूरत से ज्यादा सख्त हो जाएं, तो वे केवल राजस्व ही नहीं, बल्कि आपसी विश्वास की नींव को भी हिला देते हैं.

कूटनीतिक समाधान की दरकार: यह स्थिति दोनों देशों के बीच साझा संस्कृति और आर्थिक गतिविधियों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है. अब देखना यह है कि क्या दोनों देशों के बीच इस बढ़ते आर्थिक गतिरोध को सुलझाने के लिए कोई कूटनीतिक रास्ता निकलता है या नहीं. यदि समय रहते इन बाधाओं को दूर नहीं किया गया, तो सीमावर्ती क्षेत्रों की आजीविका पर इसका और भी गहरा नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा. सीमा पर शांति और व्यापारिक सौहार्द बनाए रखने के लिए अब एक उच्चस्तरीय बातचीत की अत्यंत आवश्यकता महसूस की जा रही है.

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