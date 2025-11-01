ETV Bharat / state

'अपना घर आश्रम' की नेक पहल, 10 साल बाद बेटा अपनी बिछड़ी मां से मिला

2015 में गुम हुई मानसिक रूप से अस्वस्थ असम की रूपाबेन 2018 में भरतपुर अपना घर आश्रम पहुंचीं थी.

10 साल बाद हुआ मां-बेटे का मिलन
10 साल बाद हुआ मां-बेटे का मिलन (Photo Courtesy- Apna Ghar Ashram)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 1, 2025 at 5:47 PM IST

भरतपुर: कभी-कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पर ले आती है, जहां उम्मीदें धुंधली पड़ जाती हैं, पर करुणा और सेवा की रोशनी फिर से जीवन में उजाला भर देती है. शनिवार को भरतपुर स्थित अपना घर आश्रम में ऐसा ही भावनात्मक पल देखने को मिला, जब असम के एक युवक की अपनी मां से पूरे 10 साल बाद मुलाकात हुई. मां-बेटे के बीच वर्षों की दूरी जैसे ही मिट गई, आश्रम में मौजूद हर आंख नम हो उठी और हर दिल ने उस पल की अनुभूति महसूस की.

10 साल पहले बिछड़े थे: आश्रम संस्थापक डॉ. बीएम भारद्वाज ने बताया कि असम के जोरहाट जिले के राजबाड़ी गांव की निवासी रूपाबेन उर्फ जमुना (प्रभुजी) वर्ष 2015 में मानसिक रूप से अस्वस्थ हो गई थीं. एक दिन वे बिना बताए घर से निकल गईं और परिवार को बिना कोई सूचना दिए कहीं गुम हो गईं. बेटे जयंत नायक और परिवारजन ने हर संभव प्रयास किया. थानों में रिपोर्ट दर्ज कराई, अस्पतालों और आश्रमों में खोजबीन की, लेकिन रूपाबेन का कोई सुराग नहीं मिला. धीरे-धीरे समय बीतता गया और परिवार ने यह मान लिया कि शायद अब वे इस दुनिया में नहीं रहीं.

ऐसे पहुंचीं भरतपुर: किस्मत ने वर्ष 2018 में करवट ली. 13 दिसंबर 2018 को सूरत से एक मानसिक रूप से अस्वस्थ महिला को भरतपुर के अपना घर आश्रम में उपचार और सेवा के लिए लाया गया. यह वही रूपाबेन थीं, जिन्हें कोई पहचानता नहीं था. आश्रम के सेवाकर्मी और चिकित्सकों ने उन्हें आश्रय, स्नेह और चिकित्सा दी. धीरे-धीरे उनके स्वास्थ्य में सुधार आने लगा. बीते वर्षों में अपना घर आश्रम की टीम ने उन्हें न सिर्फ सामान्य जीवन की ओर लौटाया, बल्कि आत्मविश्वास भी दिया.

लौटी याददाश्त: स्वास्थ्य में सुधार के साथ रूपाबेन की याददाश्त लौटने लगी. एक दिन उन्होंने टीम को अपने घर और परिवार का कुछ विवरण बताया. उन्होंने बताया कि वे असम के जोरहाट जिले के एक गांव में रहती थीं, जहां उनका परिवार आज भी है. यह सुनते ही आश्रम की पुनर्वास टीम सक्रिय हो गई. टीम ने सोशल मीडिया, स्थानीय पुलिस और जिला प्रशासन की मदद से खोज शुरू की. कई प्रयासों के बाद टीम को राजबाड़ी गांव में उनका घर मिल गया. वहां संपर्क करने पर परिवार को यह जानकारी दी गई कि उनकी मां भरतपुर के अपना घर आश्रम में सुरक्षित हैं.

आश्रम प्रशासन ने पहले वीडियो कॉल के माध्यम से रूपाबेन को उनके बेटे जयंत नायक और देवर सूरज तांती से मिलवाया. जब स्क्रीन पर मां-बेटे ने एक-दूसरे को देखा, तो शब्दों से पहले आंसू बह निकले. जयंत की आंखों में वर्षों की तड़प थी और मां की आंखों में असीम स्नेह. वीडियो कॉल के उस क्षण में घर की दूरी मिट गई, लेकिन जयंत ने ठान लिया कि वह खुद भरतपुर जाकर मां को अपने साथ घर ले जाएगा.

शनिवार को असम से जयंत नायक और सूरज तांती भरतपुर पहुंचे. अपना घर आश्रम के परिसर में जब मां-बेटे आमने-सामने आए, तो दोनों गले लगकर फूट-फूटकर रो पड़े. वहां मौजूद स्टाफ, अन्य निवासी और आगंतुक इस दृश्य को देखकर भावुक हो गए. सचिव बसंतलाल गुप्ता ने बताया कि पुनर्वास टीम ने सभी कानूनी और प्रशासनिक औपचारिकताएं पूरी कीं. दस्तावेजों और पहचान की पुष्टि के बाद रूपाबेन को विधिवत रूप से उनके पुत्र जयंत नायक के सुपुर्द किया गया. विदाई के क्षण में आश्रम में भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा. स्टाफ ने भी खुशी जताई कि एक और परिवार फिर से एकजुट हो पाया.

