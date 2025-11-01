ETV Bharat / state

'अपना घर आश्रम' की नेक पहल, 10 साल बाद बेटा अपनी बिछड़ी मां से मिला

10 साल बाद हुआ मां-बेटे का मिलन ( Photo Courtesy- Apna Ghar Ashram )

भरतपुर: कभी-कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पर ले आती है, जहां उम्मीदें धुंधली पड़ जाती हैं, पर करुणा और सेवा की रोशनी फिर से जीवन में उजाला भर देती है. शनिवार को भरतपुर स्थित अपना घर आश्रम में ऐसा ही भावनात्मक पल देखने को मिला, जब असम के एक युवक की अपनी मां से पूरे 10 साल बाद मुलाकात हुई. मां-बेटे के बीच वर्षों की दूरी जैसे ही मिट गई, आश्रम में मौजूद हर आंख नम हो उठी और हर दिल ने उस पल की अनुभूति महसूस की. 10 साल पहले बिछड़े थे: आश्रम संस्थापक डॉ. बीएम भारद्वाज ने बताया कि असम के जोरहाट जिले के राजबाड़ी गांव की निवासी रूपाबेन उर्फ जमुना (प्रभुजी) वर्ष 2015 में मानसिक रूप से अस्वस्थ हो गई थीं. एक दिन वे बिना बताए घर से निकल गईं और परिवार को बिना कोई सूचना दिए कहीं गुम हो गईं. बेटे जयंत नायक और परिवारजन ने हर संभव प्रयास किया. थानों में रिपोर्ट दर्ज कराई, अस्पतालों और आश्रमों में खोजबीन की, लेकिन रूपाबेन का कोई सुराग नहीं मिला. धीरे-धीरे समय बीतता गया और परिवार ने यह मान लिया कि शायद अब वे इस दुनिया में नहीं रहीं. इसे भी पढ़ें- छह माह बाद पति-पत्नी का मिलन, अपना घर आश्रम में दीपावली से पहले लौटी खुशियां ऐसे पहुंचीं भरतपुर: किस्मत ने वर्ष 2018 में करवट ली. 13 दिसंबर 2018 को सूरत से एक मानसिक रूप से अस्वस्थ महिला को भरतपुर के अपना घर आश्रम में उपचार और सेवा के लिए लाया गया. यह वही रूपाबेन थीं, जिन्हें कोई पहचानता नहीं था. आश्रम के सेवाकर्मी और चिकित्सकों ने उन्हें आश्रय, स्नेह और चिकित्सा दी. धीरे-धीरे उनके स्वास्थ्य में सुधार आने लगा. बीते वर्षों में अपना घर आश्रम की टीम ने उन्हें न सिर्फ सामान्य जीवन की ओर लौटाया, बल्कि आत्मविश्वास भी दिया.