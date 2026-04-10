सर्वश्रेष्ठ महिला जॉकी रूपा राठौड़ के स्वागत में उमड़ा पैतृक गांव कूकनवाली, बेटी पर बरसाए फूल
कूकनवाली की बेटी रूपा ने पोलैंड में वर्ल्ड चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन किया. विश्व विजेता बनीं.उनके नाम अब तक 700 से अधिक जीत दर्ज हैं.
Published : April 10, 2026 at 6:38 PM IST
कुचामन सिटी: घुड़सवारी में क्षेत्र का नाम विश्व स्तर पर चमकाने वाली प्रतिभावान बेटी रूपा राठौड़ का शुक्रवार को पैतृक गांव कूकनवाली पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया. जैसे ही रूपा गांव पहुंचीं, पूरा गांव स्वागत में उमड़ा. रूपा पर जगह-जगह पुष्प वर्षा हुई. ढोल-नगाड़ों और नारों के बीच गांववासियों ने अपनी बेटी का ऐतिहासिक अभिनंदन किया. क्षेत्र के हर समाज, हर समुदाय ने रूपा राठौड़ का अभिनंदन किया. रूपा राठौड़ वर्तमान में सर्वश्रेष्ठ महिला जॉकी हैं. उनके नाम अब तक 700 से अधिक जीत दर्ज हैं. उनका स्ट्राइक रेट भी विश्व में सबसे ज्यादा है.
बेहद भावुक पल: सम्मान समारोह से पहले पूरे कूकनवाली गांव में भव्य जुलूस निकाला गया. इसमें रूपा राठौड़ अपने परिवार के साथ शामिल हुईं. मुख्य मार्गों से गुजरते जुलूस में लोग शामिल हुए. रूपा राठौड़ ने इस अवसर पर कहा, यह सम्मान मेरे लिए बेहद भावुक पल है. उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय परिवार, कोच और गांव के लोगों के समर्थन को दिया. बकौल रूपा, अगर किसी में हिम्मत, जुनून और मेहनत का जज्बा हो तो कोई भी लक्ष्य दूर नहीं होता. महिलाएं आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय के साथ हर क्षेत्र में सफलता हासिल कर सकती हैं. रूपा ने पोलैंड में वर्ल्ड चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए विश्व खिताब अपने नाम किया. 15 प्रतिस्पर्धियों के बीच उन्होंने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते हुए भारत का गौरव बढ़ाया.
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धारणा तोड़ने का दम: समारोह के अतिथि राजस्व राज्यमंत्री विजय सिंह चौधरी ने कहा, एक छोटे से गांव की बेटी ने अपनी प्रतिभा के दम पर पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन किया है. यह न केवल क्षेत्र बल्कि पूरे देश के लिए गर्व की बात है. उन्होंने इसे महिला सशक्तिकरण की मिसाल बताया. वे बोले-रूपा राठौड़ आज की युवा पीढ़ी, विशेषकर बेटियों के लिए प्रेरणा बन चुकी हैं. RTDC के पूर्व चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ ने कहा कि घुड़सवारी को लंबे समय से पुरुष वर्चस्व वाला खेल माना जाता रहा है, लेकिन रूपा राठौड़ ने इस धारणा को तोड़ दिया. उन्होंने घुड़सवारी में जो मुकाम हासिल किया है, वह असाधारण है. रूपा की सफलता आने वाली पीढ़ियों को बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने की प्रेरणा देती रहेगी. इस दौरान भाजपा प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी, भाजपा महिला मोर्चा प्रदेश मंत्री डॉ. रजनी गावड़िया, भाजपा नेता जितेंद्र सिंह जोधा समेत कई जनप्रतिनिधि और ग्रामीण मौजूद थे.
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