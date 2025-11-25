ETV Bharat / state

स्कूली बच्चे पी रहे हैं नदी का पानी, रनिंग वाटर योजना ठप, चंदेला गांव के ग्रामीणों ने दी आंदोलन की चेतावनी

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर : भरतपुर विकासखंड के ग्राम पंचायत गड़वार के आश्रित गांव चंदेला में रनिंग वाटर योजना का हाल बेहाल है.साफ पानी देने की योजना सिर्फ कागजों तक ही सिमट कर रह गई है.गांव में जो लोग हैं उन्हें पीने के पानी के लिए नदी नालों का सहारा लेना पड़ रहा है. स्कूल में भी पेयजल व्यवस्था नहीं है,लिहाजा बच्चे भी नदी के पानी के सहारे अपनी प्यास बुझा रहे हैं.

नदी का पानी पी रहे बच्चे : ग्रामीणों का कहना है कि स्कूल में पानी पीने की व्यवस्था नहीं है, जिससे बच्चों को नदी-नालों में जाना पड़ता है. स्कूल में बच्चों को शुद्ध पानी मिलना चाहिए,लेकिन पानी नहीं मिलता. ग्रामीणों ने बताया कि कई बार ग्राम पंचायत सरपंच से इस मुद्दे पर बात की है, लेकिन अभी तक किसी तरह की प्रगति नहीं दिखाई दे रही है.

स्कूली बच्चे पी रहे हैं नदी का पानी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

वहीं शिक्षकों का कहना है कि रनिंग वाटर योजना के तहत पानी पीने की व्यवस्था की गई थी, लेकिन बोरिंग मशीन खराब हो गई है.बच्चों को नदी-नालों में जाने से रोकने के लिए हमें कई बार उन्हें समझाना पड़ता है, लेकिन फिर भी वे नहीं मानते हैं.