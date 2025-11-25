स्कूली बच्चे पी रहे हैं नदी का पानी, रनिंग वाटर योजना ठप, चंदेला गांव के ग्रामीणों ने दी आंदोलन की चेतावनी
एमसीबी जिले के भरतपुर विकासखंड का चंदेला गांव पीने के पानी की समस्या से जूझ रहा है.स्कूली बच्चे नदी का पानी पीने को मजबूर हैं.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 25, 2025 at 12:08 PM IST|
Updated : November 25, 2025 at 12:28 PM IST
मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर : भरतपुर विकासखंड के ग्राम पंचायत गड़वार के आश्रित गांव चंदेला में रनिंग वाटर योजना का हाल बेहाल है.साफ पानी देने की योजना सिर्फ कागजों तक ही सिमट कर रह गई है.गांव में जो लोग हैं उन्हें पीने के पानी के लिए नदी नालों का सहारा लेना पड़ रहा है. स्कूल में भी पेयजल व्यवस्था नहीं है,लिहाजा बच्चे भी नदी के पानी के सहारे अपनी प्यास बुझा रहे हैं.
नदी का पानी पी रहे बच्चे : ग्रामीणों का कहना है कि स्कूल में पानी पीने की व्यवस्था नहीं है, जिससे बच्चों को नदी-नालों में जाना पड़ता है. स्कूल में बच्चों को शुद्ध पानी मिलना चाहिए,लेकिन पानी नहीं मिलता. ग्रामीणों ने बताया कि कई बार ग्राम पंचायत सरपंच से इस मुद्दे पर बात की है, लेकिन अभी तक किसी तरह की प्रगति नहीं दिखाई दे रही है.
वहीं शिक्षकों का कहना है कि रनिंग वाटर योजना के तहत पानी पीने की व्यवस्था की गई थी, लेकिन बोरिंग मशीन खराब हो गई है.बच्चों को नदी-नालों में जाने से रोकने के लिए हमें कई बार उन्हें समझाना पड़ता है, लेकिन फिर भी वे नहीं मानते हैं.
रनिंग वाटर योजना 2-3 महीने से अधिक समय से खराब है.सरपंच के साथ मीटिंग में इस मुद्दे पर बात की थी और कहा था कि स्कूल के बगल में भी पानी की समस्या है, जिससे बच्चों को पानी पीने के लिए नदी में जाना पड़ता है- लाल बहादुर सिंह, प्रधान पाठक प्राथमिक शाला
ग्रामीण मिठाई लाल का कहना है कि खाना पकाने के लिए पानी नदी से लाते हैं. रनिंग वाटर तीन महीने से बंद है. स्कूल में पेयजल की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि बच्चों को नदी-नालों में ना जाना पड़े. अगर जल्द ही इस मुद्दे पर कार्रवाई नहीं की गई, तो हमें आंदोलन करना होगा.
रनिंग वाटर योजना को पंचायत द्वारा दो बार बनवाया जा चुका है, लेकिन फिर भी समस्या बनी हुई है. रनिंग वाटर को आसामाजिक तत्व तोड़ देते हैं,शिक्षकों से इस बारे में बात हुई थी.ग्रामसभा में बैठक के बाद इसे फिर से बनवाया जाएगा- रामफल पंडो,सरपंच
आपको बता दें कि ग्राम पंचायत गड़वार का आश्रित गांव चंदेला मध्यप्रदेश की सीमा से लगा है.जंगली क्षेत्र होने के कारण यहां पर वन्यप्राणियों का खतरा रहता है.नदी पास होने के कारण कई बार जंगली जानवरों को पानी पीते देखा गया है. बावजूद इसके अब तक स्कूल प्रबंधन ने पानी पीने को लेकर किसी तरह की वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की है.
