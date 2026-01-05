ETV Bharat / state

'मेरे पापा.. मेरे पति को न्याय दो..' रेलवे से रनिंग स्टाफ के परिजनों की गुहार, अनिश्चितकालीन धरना जारी

मुजफ्फरपुर: समस्तीपुर रेल मंडल द्वारा किए गए सामूहिक तबादलों के विरोध में मुजफ्फरपुर जंक्शन पर रेलवे रनिंग स्टाफ का अनिश्चितकालीन धरना रविवार को तीसरे दिन भी जारी रहा. कड़ाके की ठंड के बावजूद कर्मचारियों का हौसला कम नहीं हुआ. आंदोलन को और मजबूती तब मिली, जब रनिंग स्टाफ के परिजन पत्नी और बच्चे भी धरनास्थल पर उतर आए.

रनिंग स्टाफ का अनिश्चितकालीन धरना: यह आंदोलन 78 रनिंग स्टाफ (लोको पायलट, सहायक लोको पायलट और गाड़ी प्रबंधक) को बिना सहमति और बिना विकल्प दिए बरौनी एवं मानसी स्थानांतरित किए जाने के विरोध में किया जा रहा है. ज्वाइंट एक्शन कमेटी के बैनर तले चल रहे इस धरने में AILRSA, AIGC, ECREU, ECRKU और मजदूर कांग्रेस सहित विभिन्न रेल यूनियनों ने एकजुटता दिखाई है.

भेदभाव और विकल्प न देने का आरोप: आंदोलनकारियों का आरोप है कि मंडल परिसीमन के बाद अन्य सभी विभागों के कर्मचारियों को उनकी पसंद के अनुसार स्टेशन चुनने का विकल्प दिया गया, लेकिन रनिंग स्टाफ के साथ भेदभाव किया गया. प्रदर्शनकारियों का कहना है कि बिना किसी पूर्व सूचना और विकल्प मांगे, एकतरफा प्रशासनिक आदेश जारी कर 78 कर्मियों का तबादला कर दिया गया, जो समानता के संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन है.

मैदान में उतरे परिजन और बच्चे: रविवार को आंदोलन के तहत विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें रनिंग स्टाफ की पत्नियां और बच्चे धरना स्थल पर पहुंचे. परिजनों ने हाथों में हमें न्याय चाहिए और अन्यायपूर्ण तबादला वापस लो जैसे नारे लिखी तख्तियां लेकर रेल प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया. परिजनों का कहना है कि अचानक हुए तबादलों से बच्चों की पढ़ाई, परिवार की सामाजिक और घरेलू व्यवस्था पर गंभीर असर पड़ेगा.