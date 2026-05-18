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दिल्ली: चलती कार बनी आग की गोला, ड्राइवर की बाल-बाल बची जान

उत्तर-पूर्वी दिल्ली के भजनपुरा मेट्रो स्टेशन के पास चलती कार में अचानक आग लग गई.

Car fire ball near bhajapura
चलती कार में आग (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 18, 2026 at 1:26 PM IST

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नई दिल्‍ली: राजधानी दिल्ली में बढ़ती गर्मी के साथ आग लगने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं. सोमवार सुबह उत्तर-पूर्वी दिल्ली के भजनपुरा मेट्रो स्टेशन के पास उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब चलती कार में अचानक आग लग गई. देखते ही देखते आग ने पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया. हालांकि चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए समय रहते कार से बाहर निकलकर अपनी जान बचा ली.

कार चालक के मुताबिक घटना सुबह करीब 7:30 बजे की है. कार चालक ने बताया कि वह यमुनापुरी की तरफ जा रहा था. इसी दौरान भजनपुरा मेट्रो स्टेशन के पास अचानक कार में शॉर्ट सर्किट हुआ और कुछ ही सेकेंड में धुआं निकलने लगा. चालक ने तुरंत गाड़ी को सड़क किनारे रोका और बाहर निकल आया. कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप ले लिया और पूरी कार धू-धू कर जलने लगी.

सड़क पर चल रहे लोगों और राहगीरों में हड़कंप मच गया. घटना की सूचना तुरंत दमकल विभाग को दी गई. सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. हालांकि तब तक कार पूरी तरह जलकर खाक हो चुकी थी.

योगेश (ETV Bharat)

गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई. शुरुआती जांच में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट मानी जा रही है. बढ़ती गर्मी के बीच वाहन में आग लगने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, जिसके चलते विशेषज्ञ वाहन चालकों को नियमित सर्विसिंग और वायरिंग की जांच कराने की सलाह दे रहे हैं. घटना के दौरान कुछ समय के लिए सड़क पर यातायात भी प्रभावित रहा. दमकल विभाग और स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया.

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