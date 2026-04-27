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चलती कार बनी आग का गोला, छह लोगों ने कूदकर बचाई जान

नोएडा में चलती गाड़ी (रेनॉल्ट ट्राइबर) के इंजन में ओवरहीटिंग की वजह से आग लग गई. उसमें सवार 6 लोगों ने कूदकर जान बचाई.

Car Catches fire in Noida
नोएडा में चलती गाड़ी बनी आग का गोला (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 27, 2026 at 2:42 PM IST

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नोएडा: नोएडा के सेक्टर 121 में सोमवार को चलती गाड़ी (रेनॉल्ट ट्राइबर) के इंजन में ओवरहीटिंग की वजह से आग लग गई. परथला FNG रोड पर चलती हुई रेनॉल्ट ट्राइबर कार धू-धू कर जल उठी. कार में छह लोग सवार थे.

उन्होंने सूझबूझ दिखाते हुए समय रहते छलांग लगा दी. इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन कार पूरी तरह जलकर खाक हो गई. दमकलकर्मियों ने आग को पूरी तरह से बुझा दिया.

चलती गाड़ी (रेनॉल्ट ट्राइबर) के इंजन में ओवरहीटिंग की वजह से आग लग गई. (ETV Bharat)

ओवरहीट की वजह से लगी आग
रेनॉल्ट ट्राइबर नोएडा से परथला FNG की ओर जा रही थी. तभी अचानक गाड़ी के बोनट से धुआं निकलने लगा और देखते ही देखते इंजन की आग ने पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया. सूचना मिलते ही सेक्टर 121, चौकी गाढ़ी चौखंडी के पास फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी पहुंची. दमकलकर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. चीफ फायर ऑफिसर प्रदीप कुमार ने बताया कि भीषण गर्मी और इंजन ओवरहीट होने की वजह से कार में अचानक शॉर्ट सर्किट हुआ. जिस वक्त आग लगी, कार के अंदर 6 लोग मौजूद थे. गनीमत रही कि आग फैलने से पहले ही सभी यात्री सकुशल बाहर निकल आए. हादसे में गाड़ी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है, लेकिन किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है. सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच की जा रही हैं.

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नोएडा में चलती कार बनी आग का गोला
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