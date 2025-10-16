धनबाद में चलता ट्रक बना आग का गोला! चालक की सूझबूझ से टला हादसा
धनबाद में कोयले से लदे ट्रक में आग लग गई. दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया.
Published : October 16, 2025 at 6:54 PM IST
धनबाद: जिलें में एक बड़ा हादसा टल गया. कोयला से लदे चलते ट्रक में अचानक आग लग गई. जिसके बाद ट्रक धूं-धूं कर जलने लगा. सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची. कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया.
घटना गोविंदपुर थाना क्षेत्र के गोविंदपुर-साहिबगंज रोड की है. राजगंज से कोयला लोड कर जा रहे एक ट्रक में अचानक आग लग गई. आग लगने की वजह शॉट सर्किट बताई जा रही है. ट्रक में जब आग लगी उस वक्त आग कम थी और वो भीड़-भाड़ वाले इलाके में था. आग को बढ़ता देखर ड्राइवर ने सूझबूझ दिखाते हुए एक किलोमीटर दूर वाहन को खाली जगह पर ले जाकर छोड़ दिया. इसके बाद घटना की जानकारी दमकल विभाग को दी गई. जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मेहनत से आग पर काबू पाया.
इधर ट्रक ड्राइवर का कहना है वह राजगंज से कोयला लेकर चला था, गोविंदपुर पार करते ही खुदिया पुल के समीप गाड़ी में जोरदार आवाज हुई और इंजन से धुंआ निकलने लगा. फिर गाड़ी को खाली जगह पर खड़ा किया. कुछ समय तक आग बुझाने की कोशिश की लेकिन आग नहीं बुझी और पानी की तलाश के लिए आगे बढ़ गया. तभी आग ने भयावह रूप ले लिया और देखते ही देखते सब कुछ राख हो गया.
