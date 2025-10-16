ETV Bharat / state

धनबाद में चलता ट्रक बना आग का गोला! चालक की सूझबूझ से टला हादसा

धनबाद: जिलें में एक बड़ा हादसा टल गया. कोयला से लदे चलते ट्रक में अचानक आग लग गई. जिसके बाद ट्रक धूं-धूं कर जलने लगा. सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची. कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया.

घटना गोविंदपुर थाना क्षेत्र के गोविंदपुर-साहिबगंज रोड की है. राजगंज से कोयला लोड कर जा रहे एक ट्रक में अचानक आग लग गई. आग लगने की वजह शॉट सर्किट बताई जा रही है. ट्रक में जब आग लगी उस वक्त आग कम थी और वो भीड़-भाड़ वाले इलाके में था. आग को बढ़ता देखर ड्राइवर ने सूझबूझ दिखाते हुए एक किलोमीटर दूर वाहन को खाली जगह पर ले जाकर छोड़ दिया. इसके बाद घटना की जानकारी दमकल विभाग को दी गई. जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मेहनत से आग पर काबू पाया.