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Train Time Table : रूणिचा एक्सप्रेस बदले मार्ग से होगी संचालित, भारी बारिश में रेलवे संचालन और ट्रैक की सुरक्षा को लेकर विशेष इंतजाम

रूणिचा एक्सप्रेस को अगस्त और सितंबर में कुल 44 ट्रिप को परिवर्तित मार्ग से संचालित किया जाएगा. रेलवे ट्रैक और अंडरपास पर विशेष निगरानी .

Runicha Express Route
रूणिचा एक्सप्रेस बदले मार्ग से होगी संचालित (ETV Bharat Jaisalmer)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 30, 2026 at 7:46 PM IST

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जैसलमेर/जयपुर: उत्तर-पश्चिम रेलवे के जयपुर मंडल के फुलेरा-रींगस-रेवाड़ी रेलखंड पर कुंड-पाली-खोरी स्टेशनों के मध्य दोहरीकरण कार्य के तहत नॉन-इंटरलॉकिंग ब्लॉक लिया जा रहा है. इस महत्वपूर्ण तकनीकी कार्य के कारण रेल यातायात प्रभावित रहेगा तथा कई ट्रेनों के संचालन में बदलाव किया गया है. इसी क्रम में दिल्ली-जैसलमेर के बीच संचालित होने वाली रूणिचा एक्सप्रेस को अगस्त और सितंबर में कुल 44 ट्रिप परिवर्तित मार्ग से संचालित किया जाएगा.

उत्तर-पश्चिम रेलवे जोधपुर मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक हितेश यादव ने बताया कि ट्रेन संख्या 14087, दिल्ली-जैसलमेर एक्सप्रेस 12 अगस्त से 24 सितंबर तक अपने निर्धारित मार्ग के बजाय रेवाड़ी-अलवर-जयपुर-फुलेरा होकर संचालित होगी. इस दौरान ट्रेन का संचालन रींगस मार्ग से नहीं होगा. परिवर्तित मार्ग पर यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ट्रेन का ठहराव अलवर, बांदीकुई, दौसा, गांधीनगर जयपुर तथा जयपुर स्टेशनों पर भी किया जाएगा.

रेलवे अधिकारियों के अनुसार, दोहरीकरण कार्य पूरा होने के बाद इस रेलखंड पर ट्रेनों का संचालन अधिक सुगम, सुरक्षित और समयबद्ध होगा, जिससे भविष्य में रेल यातायात क्षमता बढ़ने के साथ परिचालन में भी सुधार आएगा. रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा पर निकलने से पहले अपनी ट्रेन के मार्ग, समय और संचालन की जानकारी रेलवे की आधिकारिक सूचना प्रणाली अथवा पूछताछ सेवा से अवश्य प्राप्त कर लें, ताकि उन्हें किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े.

Railway Track
रेलवे ट्रैक और अंडरपास पर विशेष निगरानी (ETV Bharat Jaipur)

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रानीखेत एक्सप्रेस पहली अगस्त से एलएचबी कोच के साथ दौड़ेगी : राजस्थान को उत्तराखंड से जोड़ने वाली काठगोदाम-जैसलमेर रानीखेत एक्सप्रेस अब आधुनिक एलएचबी कोचों के साथ संचालित होगी. उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि यात्रियों की सुविधा एवं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेल प्रशासन ने ट्रेन संख्या 15014/15013 काठगोदाम-जैसलमेर-काठगोदाम रानीखेत एक्सप्रेस तथा 25014/25013 रामनगर-कोर्बेट पार्क लिंक रानीखेत लिंक एक्सप्रेस में पारंपरिक आईसीएफ कोचों के स्थान पर एलएचबी रैक लगाने का निर्णय लिया है. काठगोदाम से यह व्यवस्था पहली अगस्त तथा जैसलमेर से तीन अगस्त से प्रभावी होगी.

उन्होंने बताया कि रानीखेत एक्सप्रेस पश्चिमी राजस्थान को उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और दिल्ली से जोड़ने वाली प्रमुख लंबी दूरी की ट्रेनों में शामिल है. फलोदी, रामदेवरा, पोकरण और जैसलमेर क्षेत्र के यात्रियों के साथ ही रामदेवरा आने वाले श्रद्धालुओं, जैसलमेर पहुंचने वाले पर्यटकों, सेना के जवानों, विद्यार्थियों, नौकरीपेशा लोगों और व्यापारियों के लिए यह महत्वपूर्ण रेल सेवा है. सालभर इस ट्रेन में अच्छी यात्री संख्या रहती है, जबकि पर्यटन सीजन और धार्मिक मेलों के दौरान यात्रीभार काफी बढ़ जाता है.

एलएचबी कोचों से बढ़ेगी सुरक्षा और सुविधा : मंडल रेल प्रबंधक ने बताया कि एलएचबी कोच अत्याधुनिक तकनीक से तैयार किए गए हैं. इनमें एंटी-टेलिस्कोपिक डिजाइन होने से दुर्घटना की स्थिति में कोच एक-दूसरे पर नहीं चढ़ते, जिससे यात्रियों की सुरक्षा में उल्लेखनीय वृद्धि होती है. बेहतर सस्पेंशन सिस्टम के कारण झटके कम महसूस होते हैं और तेज गति पर भी ट्रेन अधिक स्थिर रहती है. आधुनिक ब्रेकिंग प्रणाली, कम शोर और बेहतर राइड क्वालिटी के कारण लंबी दूरी का सफर पहले की तुलना में अधिक आरामदायक हो जाता है. नई रैक संरचना में एसी फर्स्ट, एसी टू टियर, एसी थ्री टियर, स्लीपर तथा सामान्य श्रेणी के कोच शामिल होंगे. इससे यात्रियों को आधुनिक सुविधाओं के साथ बेहतर यात्रा अनुभव मिलेगा. रेलवे का मानना है कि एलएचबी रैक के उपयोग से ट्रेन की समयपालन क्षमता, संचालन गुणवत्ता और रखरखाव व्यवस्था में भी सकारात्मक सुधार होगा.

North Western Railway
उत्तर पश्चिम रेलवे मुख्यालय (ETV Bharat Jaipur)

रेल आधुनिकीकरण को मिलेगी गति : भारतीय रेल चरणबद्ध तरीके से पारंपरिक आईसीएफ कोचों के स्थान पर एलएचबी कोचों का विस्तार कर रही है. इसका उद्देश्य यात्रियों को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप अधिक सुरक्षित, आरामदायक और आधुनिक यात्रा सुविधा उपलब्ध कराना है. रानीखेत एक्सप्रेस में एलएचबी रैक की शुरुआत पश्चिमी राजस्थान के रेल यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण सौगात मानी जा रही है, जिससे यात्रा अनुभव पहले से अधिक बेहतर और सुरक्षित होगा.

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भारी बारिश में रेलवे संचालन और ट्रैक की सुरक्षा को लेकर विशेष इंतजाम, रेलवे ट्रैक और अंडरपास पर विशेष निगरानी : भारी बारिश में रेलवे ट्रैक और अंडरपास पर पानी भरने की आशंका को देखते हुए उत्तर पश्चिम रेलवे प्रशासन ने रेलवे ट्रैक और अंडरपास की सुरक्षा को लेकर विशेष इंतजाम किए हैं. ज्यादा बारिश में पटरियों के नीचे मिट्टी का कटाव हो जाता है, जिसके चलते रेल संचालन बाधित होने की आशंका रहती है. ऐसे में उत्तर पश्चिम रेलवे ने सभी मंडलों पर सुरक्षा उपाय अपनाने के निर्देश दिए हैं. विपरीत परिस्थिति से निपटने के लिए तमाम संसाधन भी उपलब्ध करवाए गए हैं.

उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी अमित सुदर्शन के मुताबिक मानसून में भारी बारिश को देखते हुए उत्तर पश्चिम रेलवे अलर्ट है और सभी तैयारियों के साथ रेल संचालन किया जा रहा है. सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा के लिए भी व्यापक तैयारियां की गई है. भारी बारिश में संरक्षित रेल संचालन और रेलवे अंडरपास में जलभराव को रोकने के लिए उत्तर पश्चिम रेलवे की ओर से विशेष प्रबंध किए गए. रेलवे ट्रैक पर पानी आने वाले स्थानों पर विशेष निगरानी और चिन्हित रेलवे अंडरपास पर विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं.

पूर्व वर्षों के अनुमान के आधार पर जिन रेलखण्डों में अत्यधिक बारिश की संभावना होती है. ऐसे स्थानों की विभिन्न स्तरों पर मॉनिटरिंग की जा रही है. बारिश की अधिकता वाले स्थानों पर ट्रैक के कटाव की स्थिति से निपटने के लिए मिट्टी के कट्टे रोड़ी की पर्याप्त व्यवस्था की गई है, ताकि भारी बारिश के कारण ट्रैक के नीचे मिट्टी के कटाव होने पर तुरंत ठीक कर रेल संचालन को सुचारू किया जा सकें.

मानसून के समय भारी बारिश के कारण रेलवे अंडरपासों में भी पानी भर जाता है, जिससे सड़क उपयोगकर्ताओं को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है. रेलवे की ओर से अंडरपास में पानी भरने की समस्याओं से निपटने और सुगम आवागमन के लिए पानी भरने वाले चिन्हित अंडरपासों के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं. चिन्हित अंडरपासों की 24x7 नियमित मॉनिटरिंग की जा रही है.

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भारी बारिश और निकटवर्ती एरिया में जलभराव होने की स्थिति में रोड अंडर ब्रिज/अंडरपास से गुजरने वाले सड़क यातायात को रोकने और सचेत करने के लिए स्थायी चौकीदारों की नियुक्ति की गई है. इसके साथ ही जलभराव वाले रोड अंडर ब्रिज/अंडरपास पर सर्तक करने के लिए रेड क्रॉस या स्टॉप के संकेतक बनाए गए है. रेलवे द्वारा रोड अंडर ब्रिज/अंडरपास में भरे पानी के तुरंत निकास के लिए रोड अंडर ब्रिज पर पम्प लगाए है, जिससे सड़क उपयोगकर्ताओं को राहत मिल सके. इसके साथ ही निचले स्तर वाले क्षेत्रों में स्थानीय निकाय के साथ समन्वय कर अंडरपास में पानी नहीं आने देने पर भी कार्य किया जा रहा है.

जल भराव के कारण रेल यातायात प्रभावित :

  • पूर्वोत्तर रेलवे पर शिमलगुड़ी-सेलेंगहाट रेलखण्ड पर शिमलगुडी-नामति आलि स्टेशनों के मध्य शिमलगुड़ी यार्ड में जल भराव के कारण रेल यातायात प्रभावित रहेगा.
  • गाडी संख्या 15909, डिब्रूगढ़-लालगढ एक्सप्रेस रेलसेवा 1 और 2 अगस्त 2026 को डिब्रूगढ़ से प्रस्थान करेगी, वह परिवर्तित मार्ग डिब्रूगढ़-नॉर्थ लखीमपुर-रंगापाडा नार्थ-रंगिया होकर संचालित होगी.
  • गाडी संख्या 15910, लालगढ़-डिब्रूगढ़ रेलसेवा 30 जुलाई 2026 को लालगढ़ से प्रस्थान करेगी. वह परिवर्तित मार्ग रंगिया-रंगापाडा नार्थ-नॉर्थ लखीमपुर-डिब्रूगढ़ होकर संचालित होगी.

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