आरक्षक को कार से रौंदने की कोशिश, नशीली सिरप की कर रहे थे तस्करी, दो आरोपी गिरफ्तार
दुर्ग में नशीली सिरप ले जाने वाले कार चालकों ने आरक्षक को रौंदने की कोशिश की है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 17, 2025 at 3:23 PM IST
दुर्ग : दुर्ग जिले में ट्रैफिक आरक्षक को अपनी कार से रौंदने की कोशिश करने वाले दो आरोपियों को पुरानी भिलाई थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है.पुलिस ने दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. एएसपी सुखनंदन राठौर ने बताया कि घटना 15 अक्टूबर की है. सिरसा गेट के पास तैनात ट्रैफिक आरक्षक ने तेज रफ्तार कार (क्रमांक सीजी 04 क्यू 5678) को रोकने का प्रयास किया. लेकिन चालक ने रफ्तार बढ़ाकर आरक्षक को टक्कर मारने की कोशिश की.
रायपुर निवासी हैं आरोपी : ट्रैफिक पुलिस ने वायरलेस के माध्यम से सूचना दी और जिले में घेराबंदी कर कार को रोक लिया.कार की तलाशी में पुलिस को 25 शीशी नशीली कफ सिरप मिली. पूछताछ में आरोपियों की पहचान रायपुर के रायपुरा निवासी नीरज वर्मा और उसके चचेरे भाई ऋषभ वर्मा के रूप में हुई.
दोनों ने बताया कि वे यह प्रतिबंधित कफ सिरप चरोदा रेल विहार क्षेत्र के बाबा नामक व्यक्ति से खरीदकर ला रहे थे.भिलाई तीन टीआई अंबर सिंह भारद्वाज और ट्रैफिक पुलिस टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए दोनों को गिरफ्तार किया -सुखनंदन राठौर, एएसपी दुर्ग शहर
पकड़े जाने के डर से मारी टक्कर : पुलिस के मुताबिक आरोपी अवैध रूप से नशीली दवाओं का परिवहन कर रहे थे.पकड़े जाने के डर से उन्होंने आरक्षक पर कार चढ़ाने की कोशिश की थी.लेकिन आरोपी बचकर निकल नहीं सके.पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए आरोपियों को दबोच लिया.
रायपुर में भी सिपाही को उड़ाया : तेज रफ्तार का कहर सिर्फ दुर्ग भिलाई में ही नहीं बल्कि राजधानी रायपुर में भी देखने को मिला.जब नशेड़ियों ने वाहन चेकिंग कर रहे कॉन्सटेबल को कार से रौंद दिया. राजधानी के पॉश इलाके वीआईपी रोड पर रात 11.30 बजे ये वारदात हुई.जिसमें तेज रफ्तार कार ने एक पुलिसकर्मी को टक्कर मारी.
इसके बाद तेज रफ्तार के कारण कार आगे जाकर पलट गई. कार चालक और उसका साथी पार्टी के बाद नशे में टुन्न होकर वापस लौट रहे थे.तेलीबांधा पुलिस ने दोनों के खिलाफ गैर-इरादतन हत्या के प्रयास का केस दर्ज कर लिया है.वहीं सिपाही हेमंत कुमार का इलाज अस्पताल में चल रहा है.
