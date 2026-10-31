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सरदार पटेल की जयंती: लखनऊ में राज्यपाल ने 'रन फॉर यूनिटी' को दिखाई हरी झंडी, प्रयागराज और महोबा में भी मैराथन

'रन फॉर यूनिटी' ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ/प्रयागराज/महोबा/कासगंज/वाराणसी : सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती (Sardar Vallabhbhai Patel Jayanti) के अवसर पर प्रदेश के कई शहरों में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया. राजधानी लखनऊ में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने जन भवन में स्थापित सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किया. उसके बाद उन्होंने रन फॉर यूनिटी रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया.

सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण (Photo Credit; ETV Bharat) भारत माता की जय व वंदे मातरम् के उद्घोष के साथ रैली जन भवन के गेट संख्या दो से प्रारंभ होकर डीएसओ चौराहा, हजरतगंज (अटल चौक) चौराहा, लालबाग चौराहा, जय हिंद चौराहा लालबाग, नूरमंजिल अस्पताल चौराहा, इमा थामसन स्कूल के सामने से होते हुए आईटीएमएस कार्यालय के सामने, रॉयल होटल (बापू भवन) चौराहा और सिसेंडी तिराहा से होकर जन भवन के गेट संख्या 8 से परिसर में प्रवेश कर संपन्न हुई.

राज्यपाल आनंदीबेन पटेल रैली को रवाना करने से पूर्व अपने संबोधन में कहा कि खेड़ा और बारडोली सत्याग्रह आंदोलनों में सरदार पटेल की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही. किसानों ने अन्यायपूर्ण लगान व्यवस्था के विरुद्ध संगठित होकर आंदोलन किया. किसानों के हितों के लिए उनके नेतृत्व और संघर्षशील व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उन्हें सरदार की उपाधि प्रदान की गई. इसी संघर्ष के दौरान उनका महात्मा गांधी के साथ जुड़ाव और अधिक प्रगाढ़ हुआ. 'रन फॉर यूनिटी' (Photo Credit; ETV Bharat) स्टेच्यू आफ यूनिटी में लगी गांव गांव की मिट्टी



राज्यपाल ने गुजरात में स्थापित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का जिक्र करते हुए कहा कि सरदार पटेल की विश्व की विशाल प्रतिमा का निर्माण केवल एक स्मारक का निर्माण नहीं, बल्कि राष्ट्रीय एकता, जनसहभागिता और सामूहिक संकल्प का प्रतीक है. इसके निर्माण में देश के गांव-गांव से मिट्टी एकत्र की गई और किसानों ने भी सक्रिय सहभागिता की. उन्होंने कहा कि प्रतिमा की नींव में देश के विभिन्न गांवों की मिट्टी का समावेश भारत की सामूहिक चेतना और एकात्मता को अभिव्यक्त करता है. 'रन फॉर यूनिटी' (Photo Credit; ETV Bharat) वहीं, राज्यपाल ने कार्यक्रम में शामिल सभी अधिकारियों, कर्मचारियों, विद्यार्थियों और बच्चों को बधाई देते हुए राष्ट्रीय एकता और अखंडता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता बनाए रखने का आह्वान किया. प्रयागराज में भी मैराथन प्रयागराज में भी राष्ट्रीय एकता दिवस के उपलक्ष्य में शनिवार को करीब 5 किलोमीटर एकता मैराथन का आयोजन किया गया. यह दौड़ सुबह 7 बजे अभिनंदन गेस्ट हाउस (मेवालाल की बगिया नैनी) से प्रारंभ होकर सच्चा बाबा आश्रम स्थित सेल्फी पॉइंट पर संपन्न हुई. इस आयोजन की कमान भाजपा जिला उपाध्यक्ष प्रो. डॉ. देवी सिंह पटेल ने संभाली. वहीं, सरदार पटेल मार्ग पर स्थापित उनकी नई प्रतिमा का अनावरण उत्तर प्रदेश के जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह दोपहर 1:30 बजे करेंगे. 'रन फॉर यूनिटी' (Photo Credit; ETV Bharat)