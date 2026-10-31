सरदार पटेल की जयंती: लखनऊ में राज्यपाल ने 'रन फॉर यूनिटी' को दिखाई हरी झंडी, प्रयागराज और महोबा में भी मैराथन
राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 31, 2026 at 12:17 PM IST|
Updated : October 31, 2026 at 1:23 PM IST
लखनऊ/प्रयागराज/महोबा/कासगंज/वाराणसी : सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती (Sardar Vallabhbhai Patel Jayanti) के अवसर पर प्रदेश के कई शहरों में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया. राजधानी लखनऊ में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने जन भवन में स्थापित सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किया. उसके बाद उन्होंने रन फॉर यूनिटी रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया.
भारत माता की जय व वंदे मातरम् के उद्घोष के साथ रैली जन भवन के गेट संख्या दो से प्रारंभ होकर डीएसओ चौराहा, हजरतगंज (अटल चौक) चौराहा, लालबाग चौराहा, जय हिंद चौराहा लालबाग, नूरमंजिल अस्पताल चौराहा, इमा थामसन स्कूल के सामने से होते हुए आईटीएमएस कार्यालय के सामने, रॉयल होटल (बापू भवन) चौराहा और सिसेंडी तिराहा से होकर जन भवन के गेट संख्या 8 से परिसर में प्रवेश कर संपन्न हुई.
राज्यपाल आनंदीबेन पटेल रैली को रवाना करने से पूर्व अपने संबोधन में कहा कि खेड़ा और बारडोली सत्याग्रह आंदोलनों में सरदार पटेल की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही. किसानों ने अन्यायपूर्ण लगान व्यवस्था के विरुद्ध संगठित होकर आंदोलन किया. किसानों के हितों के लिए उनके नेतृत्व और संघर्षशील व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उन्हें सरदार की उपाधि प्रदान की गई. इसी संघर्ष के दौरान उनका महात्मा गांधी के साथ जुड़ाव और अधिक प्रगाढ़ हुआ.
स्टेच्यू आफ यूनिटी में लगी गांव गांव की मिट्टी
राज्यपाल ने गुजरात में स्थापित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का जिक्र करते हुए कहा कि सरदार पटेल की विश्व की विशाल प्रतिमा का निर्माण केवल एक स्मारक का निर्माण नहीं, बल्कि राष्ट्रीय एकता, जनसहभागिता और सामूहिक संकल्प का प्रतीक है. इसके निर्माण में देश के गांव-गांव से मिट्टी एकत्र की गई और किसानों ने भी सक्रिय सहभागिता की. उन्होंने कहा कि प्रतिमा की नींव में देश के विभिन्न गांवों की मिट्टी का समावेश भारत की सामूहिक चेतना और एकात्मता को अभिव्यक्त करता है.
वहीं, राज्यपाल ने कार्यक्रम में शामिल सभी अधिकारियों, कर्मचारियों, विद्यार्थियों और बच्चों को बधाई देते हुए राष्ट्रीय एकता और अखंडता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता बनाए रखने का आह्वान किया.
प्रयागराज में भी मैराथन
प्रयागराज में भी राष्ट्रीय एकता दिवस के उपलक्ष्य में शनिवार को करीब 5 किलोमीटर एकता मैराथन का आयोजन किया गया. यह दौड़ सुबह 7 बजे अभिनंदन गेस्ट हाउस (मेवालाल की बगिया नैनी) से प्रारंभ होकर सच्चा बाबा आश्रम स्थित सेल्फी पॉइंट पर संपन्न हुई. इस आयोजन की कमान भाजपा जिला उपाध्यक्ष प्रो. डॉ. देवी सिंह पटेल ने संभाली. वहीं, सरदार पटेल मार्ग पर स्थापित उनकी नई प्रतिमा का अनावरण उत्तर प्रदेश के जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह दोपहर 1:30 बजे करेंगे.
महोबा में भी 'एकता दौड़'
इधर महोबा में भी लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की 151वीं जयंती के अवसर पर एकता दौड़ का आयोजन किया गया. जिला प्रशासन और क्रीड़ा विभाग के निर्देश पर आयोजित इस दौड़ में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए. यह दौड़ आज सुबह साढ़े सात बजे महोबा के चौक से शुरू होकर स्टेडियम तक आयोजित की गई. उसके बाद स्टेडियम में सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया. इसमें भाग लेने छात्र-छात्राओं में बालक वर्ग में प्रथम, द्वितीय और तृतीय और बालिका वर्ग में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वालों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया.
कासगंज में भी दिखा देशभक्ति का सैलाब
राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर जनपद में ‘रन फॉर यूनिटी’ का आयोजन किया गया, जहां पुलिस अधीक्षक की अगुवाई में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया. सुबह-सुबह सोरों गेट तिराहे पर प्रशासनिक अमला, पुलिस के जवान, व्यापारी और सैकड़ों की संख्या में छात्र-छात्राएं पहुंच गए. भारत माता की जय के नारों से पूरा इलाका गूंज उठा. इस मैराथन में डीएम और एसपी भी शामिल हुए. दौड़ का गांधी मूर्ति चौराहे पर समापन समारोह हुआ.
वाराणसी: अनोखे तरीके से मनाई गई सरदार पटेल की जयंती
वाराणसी में नमामि गंगे की तरफ से सरदार वल्लभभाई पटेल की 151वी जयंती अनोखे तरीके से मनाई गई, यहां श्रीकाशी विश्वनाथ धाम में भगवान शंकराचार्य के प्रतिमा के सामने हाथों में तिरंगा और सरदार पटेल की तस्वीर लेकर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया. इस दौरान हर-हर महादेव के उद्घोष के बीच भारत के विभिन्न राज्यों से आए लोगों को राष्ट्रीय एकता एवं स्वच्छता के संस्कार को जीवन में उतारने की शपथ दिलाई गई. साथ ही, राष्ट्र के लौह पुरुष सरदार पटेल के योगदान को याद किया गया.
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