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दिल्ली में सरदार पटेल जयंती पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन,केंद्रीय मंत्री ने पटेल को बताया देश की एकता का सूत्रधार

लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर एकता दौड़ कार्यक्रम का आयोजन ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: आज 31 अक्टूबर शनिवार के दिन लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के 151 जयंती के अवसर पर दिल्ली के तुगलकाबाद इलाके में एकता दौड़ कार्यक्रम का आयोजन किया गया. जिसमें बड़ी संख्या मे 14 साल से कम उम्र के बच्चों ने हिस्सा लिया. वहीं इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर रहे. और इस एकता दौरा कार्यक्रम के आयोजक दक्षिणी दिल्ली के पूर्व भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी के द्वारा किया गया था. इस एकता दौड़ का मूल मकसद अनेकता में भी एकता को दर्शाना था. जहां यह दौड़ लड़कों के लिए 2 किलोमीटर का तय किया गया था तो वहीं लड़कियों के लिए 1 किलोमीटर का रखा गया था.

वहीं इस कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि देखिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल के जयंती को देशभर में एकता के रूप में मनाने का संकल्प लिया है. साथ ही साथ उन्होंने पूरे देश को ये संदेश भी दे रहे हैं कि किस प्रकार से सरदार पटेल ने देश में एकता बनाए रखने के लिए कार्य किया था जिसकी वजह से आज अगर हमारा देश एकता के सूत्र में बंधा दिखता है और इसका पूरा श्रेय सरदार पटेल को जाता है.