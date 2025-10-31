सरदार पटेल की 150वीं जयंती: दिल्ली में ‘रन फॉर यूनिटी’ का भव्य आयोजन, उमड़ा जनसैलाब, देखिए तस्वीरें
सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर देशभर में रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए.
Published : October 31, 2025 at 11:42 AM IST|
Updated : October 31, 2025 at 12:43 PM IST
नई दिल्ली: लौह पुरुष और भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती पर आज देशभर में ‘राष्ट्रीय एकता दिवस’ बड़े उत्साह और गर्व के साथ मनाया जा है. इस अवसर पर राजधानी दिल्ली में रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है. जिनमें लोगों बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और एकता, अखंडता और राष्ट्रभक्ति का संदेश दे रहे हैं.
‘रन फॉर यूनिटी’ परंपरा के तहत दिल्ली पुलिस की ओर से यमुना स्पोर्ट्स कॉमप्लेक्स में एक भव्य मैराथन का आयोजन किया गया. इसमें पुलिसकर्मियों, छात्रों, सामाजिक संगठनों और आम नागरिकों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया. कार्यक्रम में विशेष रूप से पद्मश्री अवार्डी अभिनेता मनोज जोशी उपस्थित रहे. उन्होंने कहा, सरदार वल्लभभाई पटेल ने जिस तरह से बिखरे हुए रियासतों को जोड़कर एक भारत बनाया, वह हमेशा हमारे दिलों में रहेगा. उनके योगदान को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता.
इस अवसर पर गृह मंत्रालय परिसर में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया. जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, गृहमंत्री अमित शाह और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी सरदार वल्लभभाई पटेल की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी. गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सरदार पटेल की दूरदृष्टि और दृढ़ नेतृत्व के कारण आज भारत एक एकीकृत राष्ट्र के रूप में खड़ा है. देश को उनकी सोच और साहस से प्रेरणा लेनी चाहिए.
VIDEO | Delhi: Speaking at an event organised on the occasion of 150th birth anniversary of Sardar Patel, Union Home Minister Amit Shah (@AmitShah) said:— Press Trust of India (@PTI_News) October 31, 2025
" by abrogating article 370, pm modi fulfilled sardar patel’s resolve of unifying kashmir with india."
(full video available… pic.twitter.com/245BJq1vA6
दिल्ली के अलग-अलग इलाकों इंडिया गेट, राजपथ, कर्तव्य पथ, रोहिणी और द्वारका में भी स्थानीय संगठनों और विद्यालयों द्वारा एकता मार्च, देशभक्ति गीतों के कार्यक्रम और चित्र प्रदर्शनी आयोजित की गईं.
#WATCH | On Rashtriya Ekta Diwas, Delhi CM Rekha Gupta says, " sardar sahab is a personality who always worked for the unity and integrity of india. perhaps that is why he is called iron man. on his 150th birth anniversary today, thousands of programs are being held across the… pic.twitter.com/DqzuZtSPxC— ANI (@ANI) October 31, 2025
रन फॉर यूनिटी में पहुंचे क्रिकेटर यजुवेंद्र चहल
नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से पीके रोड क्लब तक रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया. नॉर्दर्न रेलवे की तरफ से यह कार्यक्रम किया गया. यहां दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर रविंद्र यादव और क्रिकेटर युजवेंद्र सिंह चाहल ने इस रन को हरी झंडी देकर रवाना किया. इस अवसर पर रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सतीश कुमार, नॉर्दन रेलवे की AGM मोहित चंद्रा, DRM मंडल रेल प्रंबधक पुष्पेश रमन त्रिपाठी ने एकता का संदेश दिया. दिल्ली के पंडित दीनदयाल पार्क में आयोजित इस कार्यक्रम में सेंट्रल दिल्ली पुलिस के डीसीपी और नॉर्थ दिल्ली दिल्ली पुलिस के डीसीपी सहित रविंद्र यादव स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर ज्वाइंट सीपी मधुर वर्मा सहित भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार युजवेंद्र चहल इस कार्यक्रम में शामिल हुए. इस मौके पर बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस के जवान भी शामिल हुए. यहां वृक्षारोपण भी किया गया.
नोएडा में 'रन फॉर यूनिटी' कार्यक्रम में पहुंचे कवि कुमार विश्वास
सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर 31 अक्टूबर 2025 को एक भव्य 'रन फॉर यूनिटी' कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया. इस दौड़ का उद्देश्य लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल के राष्ट्र की एकता, अखंडता और सामाजिक सद्भाव के संदेश को जन-जन तक पहुंचाना था. गौतमबुद्धनगर में 'रन फॉर यूनिटी' के भव्य आयोजन में पुलिसकर्मियों, एनसीसी कैडेट्स, छात्रों, स्वयंसेवी संगठनों, और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया.
इस अवसर पर पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने कहा कि हम आशा करते हैं कि इस रन फॉर यूनिटी के माध्यम से राष्ट्र के एकीकरण के लिए और राष्ट्र की एकता को दृढ़तापूर्वक बनाए रखने के लिए हमारी नौजवान पीढ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभायगी.
कवि कुमार विश्वास ने भी लिया हिस्सा
इस कार्यक्रम में कई सेलेबिटीज मै भी भाग किया, इस अवसर पर विख्यात कवि कुमार विश्वास ने कहा कि लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल के 150 वीं जयंती मनाई जा रही है. जिनकी तपस्या, सूझबूझ, राष्ट्र के प्रति समर्पण से इस समय हमारे पास भारत का नक्शा मौजूद हैं, सरदार पटेल ने जो दिया उसे देश कभी भूल नहीं सकता तो उन्हीं के 150 वें जन्मदिन को जैसे स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिए आज हम सब दौड़ रहे हैं और ये आशा करते हैं कि जिसे एकता के साथ कदम से कदम बढ़ रहे हैं। इसी एकता के साथ भारत अगली शताब्दी में और इस शताब्दी में विश्व का नेतृत्व करेगा.
दौड़ को सुचारू रूप से संपन्न कराने और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए, नोएडा स्टेडियम के आस-पास के कई प्रमुख मार्गों पर सुबह 7 बजे से कार्यक्रम की समाप्ति तक यातायात का डायवर्जन किया गया था. जिससे पूरा कार्यक्रम शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से संपन्न हो सके.
