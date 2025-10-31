पंचकूला में “रन फॉर यूनिटी”, डीजीपी ने पुश-अप लगाकर बढ़ाया जोश, स्वास्थ्य मंत्री ने दिखाई हरी झंडी

ETV Bharat / state

पंचकूला में “रन फॉर यूनिटी” का आयोजन किया गया. इस दौरान डीजीपी ओपी सिंह ने पुश-अप लगाकर जोश बढ़ाया और शपथ दिलाई.

पंचकूला: पंचकूला में शुक्रवार को लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती के अवसर पर जिला स्तरीय “रन फॉर यूनिटी” का भव्य आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम में स्कूल-कॉलेज के छात्र-छात्राओं, युवाओं, खेल प्रेमियों, सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों और विभिन्न वर्गों के हजारों लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। स्वास्थ्य मंत्री कुमारी आरती सिंह राव ने परेड ग्राउंड, सेक्टर-5 से झंडी दिखाकर दौड़ की शुरुआत की और बच्चों के साथ दौड़ लगाकर प्रतिभागियों का उत्साह बढ़ाया.

पंचकूला में “रन फॉर यूनिटी” का आयोजन (ETV Bharat)

डीजीपी ने पुश-अप लगाकर बढ़ाया जोश: इस दौरान डीजीपी ओपी सिंह ने युवाओं का जोश बढ़ाने के लिए मंच पर पुश-अप लगाए और बाद में प्रतिभागियों के साथ दौड़ में शामिल हुए. इस मौके पर उन्होंने पुलिसकर्मियों को एकता और समर्पण की शपथ भी दिलाई। पूरे आयोजन का माहौल देशभक्ति और एकता के संदेश से ओतप्रोत रहा.

स्वास्थ्य मंत्री ने दिलाई शपथ: कार्यक्रम की शुरुआत में स्वास्थ्य मंत्री कुमारी आरती सिंह राव ने सरदार वल्लभभाई पटेल के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया. इस अवसर पर उन्होंने उपस्थित जनसमूह को राष्ट्रीय एकता, अखंडता और सुरक्षा के प्रति समर्पित भाव से कार्य करने की शपथ दिलाई. अपने संबोधन में मंत्री ने कहा कि “रन फॉर यूनिटी” केवल एक दौड़ नहीं, बल्कि एकता, समर्पण और राष्ट्र निर्माण के संकल्प का प्रतीक है. सरदार वल्लभभाई पटेल के अदम्य साहस और योगदान ने देश को एक सूत्र में पिरोया और वे आज भी सभी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं.

Run for Unity Panchkula Sardar Vallabhbhai Patel Jayanti
स्वास्थ्य मंत्री कुमारी आरती सिंह राव (ETV Bharat)

जानें "रन फॉर यूनिटी" का रूट:यह दौड़ परेड ग्राउंड से शुरू होकर राजहंस सिनेमा, नाइट फूड स्ट्रीट, बेला विस्टा और हैफेड के पीछे से होते हुए पुनः परेड ग्राउंड पर समाप्त हुई. पूरे मार्ग में प्रतिभागियों ने हाथों में तिरंगा लेकर देशभक्ति और एकता का संदेश दिया. दौड़ के समापन पर सभी प्रतिभागियों को रिफ्रेशमेंट दी गई. इस आयोजन को जिला प्रशासन, पुलिस विभाग, शिक्षा विभाग और खेल विभाग के संयुक्त सहयोग से सफलतापूर्वक संपन्न किया गया.

Run for Unity Panchkula Sardar Vallabhbhai Patel Jayanti
डीजीपी ने बढ़ाया जोश (ETV Bharat)

पुलिस मुख्यालय में मनाया गया राष्ट्रीय एकता दिवस: लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में हरियाणा पुलिस द्वारा पुलिस मुख्यालय में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया.इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह ने मुख्यालय में कार्यरत वरिष्ठ अधिकारियों और कर्मचारियों को राष्ट्रीय एकता दिवस की शपथ दिलाई. उन्होंने राष्ट्र निर्माण में सरदार पटेल के उल्लेखनीय योगदान को याद करते हुए कहा कि उनकी निष्ठा, दृढ़ संकल्प और दूरदृष्टि ने देश को एक सूत्र में बांधने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.

पुलिसकर्मियों से किया आह्वान: डीजीपी ओपी सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए समाज के हर व्यक्ति का योगदान आवश्यक है. उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग में कार्यरत कर्मियों का उत्तरदायित्व इस दिशा में और भी बढ़ जाता है, इसलिए उनका पहला कर्तव्य सेवा, सुरक्षा और समर्पण के भाव से अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करना है. डीजीपी ने पुलिसकर्मियों का आह्वान किया कि वे सत्यनिष्ठा और समर्पण के साथ कार्य करें.

ये रहे उपस्थित:इस अवसर पर मेयर कुलभूषण गोयल, हरियाणा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ. साकेत कुमार उपस्थित रहे. साथ ही पुलिस आयुक्त सिबाश कविराज, उपायुक्त सतपाल शर्मा, पुलिस उपायुक्त सृष्टि गुप्ता, अतिरिक्त उपायुक्त निशा यादव, नगराधीश जागृति भी इस दौरान मौजूद रहे. इसके अलावा कार्यक्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष अजय मित्तल, सिविल सर्जन डॉ. मुक्ता कुमार, जिला शिक्षा अधिकारी संध्या मलिक, जिला खेल अधिकारी नील कमल सहित जिला प्रशासन के अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे.

