लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के मौके पर रांची में एकता दौड़ का आयोजन
Published : October 31, 2025 at 10:21 AM IST
रांची: भारत को एकता के सूत्र में बांधने वाले लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में पूरा देश मना रहा है. 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर झारखंड पुलिस की ओर से भी रन फॉर यूनिटी में भाग लिया गया.
लौह पुरुष की 150वीं जयंती
लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की 31 अक्टूबर के दिन 150वीं जयंती है. सरदार पटेल की 150 जयंती को देश राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मना रहा है. इसी कड़ी में रांची जिले के न्यू पुलिस लाइन में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया. जिसमें ग्रामीण एसपी प्रवीण पुष्कर के नेतृत्व में मेजर समेत पुलिस लाइन के सैकड़ों जवानों ने भाग लिया.
महान स्वतंत्रता सेनानी और देश के पूर्व उप-प्रधानमंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल जी की 150वीं जयंती पर शत-शत नमन। देश की एकता और अखंडता को सशक्त आधार प्रदान करने के लिए सरदार वल्लभभाई पटेल जी का योगदान सदियों तक लोगों को प्रेरित करता रहेगा।— Hemant Soren (@HemantSorenJMM) October 31, 2025
सरदार वल्लभभाई पटेल ने किया देश को एकजूट
रन फॉर यूनिटी को लेकर रांची के ग्रामीण एसपी प्रवीण पुष्कर ने बताया कि 31 अक्टूबर का दिन हर भारतीय के लिए गर्व का दिन होता है. भारत को एकता के सूत्र में पिरोने वाले लौह पुरुष की संज्ञा पाने वाले सरदार वल्लभभाई पटेल का जन्म दिवस है. सरदार पटेल ने जिस तरह से पूरे भारत को टूटने से बचाते हुए उसे एक किया, यह एक लौह पुरुष ही कर सकते थे, जिस तरीके से सरदार वल्लभभाई पटेल ने देश को एकजूट किया, उसी का मैसेज देने के लिए रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया है.
स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में भारत पर्व 2025 का आयोजन
इधर पीएम मोदी शनिवार को गुजरात के एकतानगर में सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय एकता दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे. इसके साथ ही स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में 1 से 15 नवंबर तक भारत पर्व 2025 का आयोजन भी किया जाएगा. भारत पर्व के दौरान, भारत की समृद्ध विरासत और विविधता में एकता की भावना को प्रदर्शित करने के लिए विभिन्न सांस्कृतिक और देशभक्ति कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. इसके साथ ही 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा जयंती के उपलक्ष्य में एक विशेष प्रस्तुति की जाएगी.
