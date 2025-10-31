ETV Bharat / state

लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के मौके पर रांची में एकता दौड़ का आयोजन

लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की 31 अक्टूबर के दिन 150वीं जयंती है. सरदार पटेल की 150 जयंती को देश राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मना रहा है. इसी कड़ी में रांची जिले के न्यू पुलिस लाइन में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया. जिसमें ग्रामीण एसपी प्रवीण पुष्कर के नेतृत्व में मेजर समेत पुलिस लाइन के सैकड़ों जवानों ने भाग लिया.

रांची : भारत को एकता के सूत्र में बांधने वाले लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में पूरा देश मना रहा है. 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर झारखंड पुलिस की ओर से भी रन फॉर यूनिटी में भाग लिया गया.

सरदार वल्लभभाई पटेल ने किया देश को एकजूट

रन फॉर यूनिटी को लेकर रांची के ग्रामीण एसपी प्रवीण पुष्कर ने बताया कि 31 अक्टूबर का दिन हर भारतीय के लिए गर्व का दिन होता है. भारत को एकता के सूत्र में पिरोने वाले लौह पुरुष की संज्ञा पाने वाले सरदार वल्लभभाई पटेल का जन्म दिवस है. सरदार पटेल ने जिस तरह से पूरे भारत को टूटने से बचाते हुए उसे एक किया, यह एक लौह पुरुष ही कर सकते थे, जिस तरीके से सरदार वल्लभभाई पटेल ने देश को एकजूट किया, उसी का मैसेज देने के लिए रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया है.

स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में भारत पर्व 2025 का आयोजन

इधर पीएम मोदी शनिवार को गुजरात के एकतानगर में सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय एकता दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे. इसके साथ ही स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में 1 से 15 नवंबर तक भारत पर्व 2025 का आयोजन भी किया जाएगा. भारत पर्व के दौरान, भारत की समृद्ध विरासत और विविधता में एकता की भावना को प्रदर्शित करने के लिए विभिन्न सांस्कृतिक और देशभक्ति कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. इसके साथ ही 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा जयंती के उपलक्ष्य में एक विशेष प्रस्तुति की जाएगी.

