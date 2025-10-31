नक्सलगढ़ चिंतलनार में राष्ट्रीय एकता दिवस कार्यक्रम, रन फॉर यूनिटी में दौड़े बच्चे और युवा
नक्सल प्रभावित सुकमा में सरदार पटेल के विचारों को आत्मसात किया गया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 31, 2025 at 1:59 PM IST|
Updated : October 31, 2025 at 2:12 PM IST
सुकमा: भारत के लौह पुरुष और देश की एकता के शिल्पकार सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती पर हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी राष्ट्रीय एकता दिवस पूरे उत्साह के साथ जिले भर में मनाया गया. इसी अवसर पर थाना चिंतलनार पुलिस की तरफ से एका मिर्राना (Run for Unity) कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम का उद्देश्य समाज में एकता, अखंडता, भाईचारा और राष्ट्रप्रेम की भावना को सशक्त बनाना रहा.
सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती: कार्यक्रम का शुभारंभ सुबह थाना परिसर से हुआ, जहां से स्कूली छात्र-छात्राओं, शिक्षकों, आम लोगों और पुलिस बल के जवानों ने एकता दौड़ में भाग लिया. दौड़ के दौरान प्रतिभागियों ने “एक भारत, श्रेष्ठ भारत” और “सरदार पटेल अमर रहे” जैसे नारों से पूरा वातावरण देशभक्ति के रंग में रंग दिया. विद्यार्थियों में खास उत्साह देखा गया, वहीं शिक्षकों और ग्रामीणों की सहभागिता ने कार्यक्रम को और जीवंत बना दिया.
इस अवसर पर अधिकारियों ने सरदार पटेल के अदम्य साहस और योगदान को याद करते हुए कहा कि स्वतंत्र भारत की एकता और अखंडता की नींव सरदार पटेल के दृढ़ नेतृत्व और दूरदर्शिता पर आधारित है. उन्होंने देश को एक सूत्र में पिरोकर अखंड भारत का स्वरूप दिया, जो आज भी राष्ट्रीय एकता का सबसे बड़ा उदाहरण है.
एका मरम के अंतर्गत लगाए गए पेड़: दौड़ समाप्ति के बाद थाना परिसर में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस अधिकारियों, जवानों, शिक्षकों, ग्रामीणों और बच्चों ने मिलकर विभिन्न प्रकार के पौधे लगाए. इस दौरान पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता का भी संदेश दिया गया.
इस पूरे आयोजन में पुलिस थाना चिंतलनार, जिला बल, एएसआई पैंकरा, इंस्पेक्टर लिनेश, सीआरपीएफ 74वीं बटालियन, असिस्टेंट कमाडेंट दिनेश कुमार सिंह कोबरा 201 बटालियन व जवानों की सक्रिय भूमिका रही. वहीं गांव के उप सरपंच और जनप्रतिनिधियों ने भी बढ़-चढ़कर सहभागिता निभाई.
असिस्टेंट कमाडेंट दिनेश कुमार सिंह कोबरा 201 ने कहा – सरदार वल्लभभाई पटेल ने देश को एक सूत्र में पिरोने का जो कार्य किया, वह आज भी हम सभी के लिए प्रेरणास्रोत है. राष्ट्रीय एकता दिवस पर आयोजित ‘Run for Unity’ का उद्देश्य युवाओं में राष्ट्रप्रेम, अनुशासन और एकता की भावना को जगाना है. चिंतलनार जैसे दूरस्थ क्षेत्र में इस तरह का आयोजन बताता है कि अब यहां के लोग विकास, शांति और एकता की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं.
चिंतलनार पुलिस द्वारा आयोजित यह “Run for Unity” केवल एक खेल आयोजन नहीं, बल्कि राष्ट्रीय एकता, सामाजिक समरसता और जनजागरण का प्रतीक बन गया, जिसने सरदार पटेल के आदर्शों को धरातल पर साकार रूप में प्रस्तुत किया.