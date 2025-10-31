राष्ट्रीय एकता दिवस पर बलौदाबाजार में 'रन फॉर यूनिटी' का आयोजन, पुलिस और जनप्रतिनिधियों के साथ जनता ने लगाई दौड़
इस दौरान पुलिस ने एकता के साथ नशामुक्त समाज और साइबर सुरक्षा का भी संदेश दिया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 31, 2025 at 3:07 PM IST
बलौदाबाजार: लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर देशभर में रन फॉर यूनिटी का आयोजन हो रहा है. छत्तीसगढ़ में बलौदाबाजार-भाटापारा पुलिस ने भी जिले के सभी थानों में एक साथ रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया, जिसमें पुलिसकर्मियों के साथ जनप्रतिनिधि, स्कूली बच्चे, सामाजिक संगठन और आम नागरिकों ने भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया. इसके जरिये देश की अखंडता, नशामुक्त समाज और साइबर सुरक्षा जागरूकता जैसे अहम संदेश भी दिए गए.
सुबह 7 बजे से शुरुआत: शनिवार की सुबह जिले के अलग-अलग थाना क्षेत्रों में जैसे ही सूरज की किरणें फैली, वैसे ही पुलिसकर्मी, जनप्रतिनिधि और आम नागरिक एक भारत, श्रेष्ठ भारत के नारों के साथ मैदान में उतर आए. सुबह 7 बजे से जिले के हर थाना क्षेत्र में रन फॉर यूनिटी की शुरुआत की गई.
आज का दिन हमें याद दिलाता है कि सरदार पटेल ने किस तरह 562 रियासतों को जोड़कर भारत को एक सूत्र में बांधा था. यह दौड़ सिर्फ खेल नहीं, बल्कि हमारी राष्ट्रीय एकता की भावना का प्रतीक है.- अभिषेक सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
सबने लिया एकता का संकल्प: जिले के कोतवाली, कसडोल, भाटापारा, सिमगा, पलारी, सुहेला, बिलाईगढ़ और सथनामी थाना क्षेत्र में एक साथ यह दौड़ आयोजित की गई. हर जगह लोगों में खासा उत्साह देखा गया. बच्चों ने देशभक्ति के नारे लगाए, महिलाएं भी पारंपरिक परिधान में इस दौड़ का हिस्सा बनीं. दौड़ के बाद सभी प्रतिभागियों को “राष्ट्रीय एकता दिवस की शपथ” दिलाई गई. लोगों ने वचन लिया कि वे देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने में हमेशा सहयोग करेंगे.
साइबर सुरक्षा और नशा मुक्ति पर विशेष सत्र: कार्यक्रम का दूसरा चरण जागरूकता से जुड़ा रहा. रन फॉर यूनिटी के बाद पुलिस विभाग की ओर से साइबर सुरक्षा, यातायात नियमों और नशा मुक्ति पर विशेष व्याख्यान आयोजित किया गया. इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आज के डिजिटल युग में साइबर अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं, ऐसे में सतर्क रहना बेहद जरूरी है. नागरिकों को यह बताया गया कि अनजान लिंक, कॉल या संदेशों पर भरोसा न करें और किसी संदिग्ध ऑनलाइन गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें. यातायात नियमों को लेकर युवाओं को हेलमेट पहनने, गति सीमा का पालन करने और शराब पीकर वाहन न चलाने जैसी बातों पर सजग किया गया. वहीं नशा मुक्ति पर आयोजित सत्र में वक्ताओं ने कहा कि समाज तभी सशक्त होगा जब युवा पीढ़ी नशे से दूर रहे.
जनप्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी: इस कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भी भाग लेकर इसे सफल बनाया. कसडोल, पलारी और सिमगा क्षेत्र में जनपद सदस्यों, पार्षदों और शिक्षकों ने भी पुलिस के साथ दौड़ लगाई. उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन से सामाजिक एकजुटता बढ़ती है और जनता में पुलिस के प्रति विश्वास भी मजबूत होता है.
पुलिस का यह प्रयास सराहनीय है. इससे लोगों को न सिर्फ एकता का संदेश मिलता है, बल्कि सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारी का एहसास भी होता है.- नगर पालिका अध्यक्ष अशोक जैन
एकता के रंग में रंगा पूरा जिला: बलौदाबाजार के प्रमुख स्थानों पर देशभक्ति गीतों की गूंज सुनाई दी. युवा हाथों में तिरंगा लेकर दौड़ते नजर आए. जगह-जगह बैनर और पोस्टर के माध्यम से सरदार पटेल के योगदान को प्रदर्शित किया गया. बलौदाबाजार शहर के स्कूलों में बच्चों ने सरदार पटेल के जीवन पर भाषण और निबंध प्रतियोगिता में भाग लिया. वहीं कई थानों ने अपने स्तर पर “नशा मुक्त भारत” और “सुरक्षित इंटरनेट” पर नुक्कड़ नाटक भी आयोजित किए.
ASP ने क्या कहा: अतिरिक्त अधीक्षक अभिषेक सिंह ने प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कहा कि पुलिस केवल कानून व्यवस्था का प्रतीक नहीं, बल्कि सामाजिक जागरूकता का भी हिस्सा है. आज हमने जिस तरह सभी वर्गों के साथ दौड़ लगाई, वह दर्शाता है कि जब समाज और पुलिस साथ हो तो एकता और सुरक्षा दोनों मजबूत होती हैं. उन्होंने सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिए कि इस तरह के जन-जागरूकता कार्यक्रम हर महीने कम से कम एक बार आयोजित किए जाएं ताकि आमजन पुलिस के साथ मिलकर समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकें.
राष्ट्रीय एकता दिवस पर रन फॉर यूनिटी का यह आयोजन सिर्फ एक खेल गतिविधि नहीं थी, बल्कि यह समाज के हर वर्ग को एक सूत्र में पिरोने का प्रयास था.