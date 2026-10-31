रन फॉर यूनिटी: जैसलमेर व झुंझुनू में सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती पर राष्ट्रीय एकता के लिए दाैड़े सैकड़ों लोग
रन फॉर यूनिटी दौड़ में सरकारी अधिकारी, कर्मचारी और युवा शामिल हुए. इस मौके पर राष्ट्रीय एकता की शपथ ली गई.
Published : October 31, 2026 at 11:20 AM IST
जैसलमेर/ झुंझुनूं: लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती समूचे राजस्थान में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई गई. इस अवसर पर 'रन फॉर यूनिटी' दौड़ का आयोजन किया गया. जैसलमेर में रन फॉर यूनिटी दौड़ में प्रशासनिक अधिकारियों, कर्मचारियों, विद्यार्थियों, खिलाड़ियों और आमजन ने उत्साह के साथ भागीदारी निभाई. वहीं झुंझुनू में रन फॉर यूनिटी में युवाओं, अधिकारियों और कर्मचारियों ने उत्साह के साथ भाग लेकर एकता के संकल्प को दोहराया.
जैसलमेर जिला मुख्यालय स्थित इंडोर स्टेडियम से अतिरिक्त जिला कलेक्टर नरेंद्र पाल सिंह ने हरी झंडी दिखाकर दौड़ को रवाना किया. यहां से शुरू हुई दौड़ पुलिस लाइन और डाइट मार्ग से होते हुए हनुमान चौराहा पहुंची. पूरे मार्ग में प्रतिभागियों ने राष्ट्रीय एकता और सामाजिक समरसता का संदेश दिया. हनुमान चौराहे पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर नरेंद्र पाल सिंह ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष सभी प्रतिभागियों को देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा बनाए रखने की शपथ दिलाई. उन्होंने राष्ट्रीय एकता के महत्व को रेखांकित करते हुए देश की एकजुटता के लिए सामूहिक प्रयासों की भावना को मजबूत करने का संदेश दिया.
कार्यक्रम में मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी महेश कुमार बिस्सा, तहसीलदार फतेह राज, राजीविका परियोजना प्रबंधक हिम्मत सिंह कविया, जिला रसद अधिकारी सवाईलाल सुथार और मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी रमेश सुथार सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे. इसके अलावा पुलिसकर्मियों, विद्यालयों के विद्यार्थियों, भारत स्काउट एवं गाइड, बास्केटबॉल अकादमी के खिलाड़ियों तथा बड़ी संख्या में शहरवासियों ने भी दौड़ में हिस्सा लिया. कार्यक्रम का संचालन व्याख्याता आरती मिश्रा ने किया.
जिला कलेक्टर ने दिखाई हरी झंडी: झुंझुनू में जिला प्रशासन की ओर से राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया. इस मौके पर राष्ट्रीय एकता, अखंडता और सामाजिक सद्भाव का संदेश देने के लिए रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया. इसमें युवाओं, अधिकारियों और कर्मचारियों ने उत्साह के साथ भाग लेकर एकता के संकल्प को दोहराया. कार्यक्रम का शुभारंभ राजकीय जेपी जानू उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर से हुआ. जिला कलेक्टर डॉ. अरुण गर्ग ने हरी झंडी दिखाकर रन फॉर यूनिटी को रवाना किया. दौड़ विद्यालय परिसर से शुरू होकर शहीद स्मारक तक पहुंची. इस दौरान प्रतिभागियों ने देश की एकता और अखंडता बनाए रखने के साथ आपसी भाईचारे और सद्भावना का संदेश दिया. माय भारत की अधिकारी मधु यादव ने कहा कि रन फॉर यूनिटी के माध्यम से युवाओं को राष्ट्रीय एकता और सामाजिक सद्भाव का संदेश दिया गया है.
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