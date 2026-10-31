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रन फॉर यूनिटी: जैसलमेर व झुंझुनू में सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती पर राष्ट्रीय एकता के लिए दाैड़े सैकड़ों लोग

जैसलमेर में रन फॉर यूनिटी दौड़ निकाली गई ( ETV Bharat Jaisalmer )

जैसलमेर/ झुंझुनूं: लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती समूचे राजस्थान में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई गई. इस अवसर पर 'रन फॉर यूनिटी' दौड़ का आयोजन किया गया. जैसलमेर में रन फॉर यूनिटी दौड़ में प्रशासनिक अधिकारियों, कर्मचारियों, विद्यार्थियों, खिलाड़ियों और आमजन ने उत्साह के साथ भागीदारी निभाई. वहीं झुंझुनू में रन फॉर यूनिटी में युवाओं, अधिकारियों और कर्मचारियों ने उत्साह के साथ भाग लेकर एकता के संकल्प को दोहराया.