एकता के लिए दौड़े लोग: सरदार पटेल की जयंती पर प्रदेश भर में 'रन फॉर यूनिटी'

पटेल जयंती पर अनूपगढ़ और नावां में 'रन फॉर यूनिटी' का आयोजन हुआ. पुलिस और नागरिकों ने राष्ट्रीय एकता व देशभक्ति का संदेश फैलाया.

अनूपगढ़ में हुई रन फॉर यूनिटी दौड़ (ETV Bharat Jaipur)
Published : October 31, 2025 at 10:15 AM IST

अनूपगढ़/कुचामनसिटी : लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की 150 वीं जयंती पूरे प्रदेश में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई जा रही है. इस मौके पर सुबह 'रन फॉर यूनिटी' का भव्य आयोजन किया गया. इसमें जनप्रतिनिधियों, पुलिसकर्मियों, विद्यार्थियों और सामाजिक संगठनों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया.

अनूपगढ़ में हुई दौड़: सुबह 7 बजे शहर के पुलिस थाने से ' रन फॉर यूनिटी' दौड़ शुरू हुई. यह कनॉट पैलेस होते हुए पब्लिक पार्क पर जाकर संपन्न हुई. इस दौरान प्रतिभागियों ने देशभक्ति और एकता के नारों के साथ शहर को गूंजा दिया. कार्यक्रम का उद्देश्य देश की एकता, अखंडता और सामूहिक शक्ति का संदेश जन-जन तक पहुंचाना था. सड़कों पर पुलिस के साथ-साथ स्कूली छात्राएं और एनसीसी कैडेट्स दौड़ते हुए नजर आए.

थाना अधिकारी ईश्वर जांगिड़ ने इस मौके पर कहा कि सरदार पटेल ने स्वतंत्र भारत के एकीकरण में जो भूमिका निभाई, वह हमेशा प्रेरणास्रोत रहेगी. आज का दिन हमें यह संकल्प लेने का अवसर देता है कि हम सभी मिलकर देश की एकता और अखंडता की रक्षा करें. कार्यक्रम में पुलिस अधिकारियों ने नागरिकों से ' एक भारत, श्रेष्ठ भारत' के संकल्प के साथ समाज में एकता, सद्भाव और देशभक्ति की भावना को मजबूत करने की अपील की. राष्ट्रीय एकता की शपथ भी दिलाई गई.

नावां में भी मनाई गई पटेल जयंती: नावां शहर में भी शुक्रवार को राजस्थान पुलिस की ओर से लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती बड़े उत्साह के साथ मनाई गई. इस अवसर पर आयोजित 'रन फॉर यूनिटी' का नेतृत्व नावां थानाधिकारी नन्दलाल रिणवा ने किया. थाना प्रभारी ने बताया कि दौड़ की शुरुआत लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम से हुई, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए बाग के गणेश मंदिर परिसर स्थित सरदार वल्लभभाई पटेल की प्रतिमा स्थल तक पहुंची. दौड़ में पुलिस थाना नावां के अधिकारी व जवानों के साथ-साथ पुलिस मित्र, स्थानीय नागरिक, स्कूली छात्र-छात्राएं तथा विभिन्न सरकारी विभागों के कर्मचारी भी शामिल हुए. 'रन फॉर यूनिटी' के दौरान प्रतिभागियों ने 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' और 'राष्ट्र की एकता हमारी पहचान' जैसे नारे लगाकर लोगों में देशभक्ति और एकता का संदेश फैलाया. इस आयोजन से शहर में एकता और सामूहिकता का माहौल देखने को मिला.

