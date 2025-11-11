ETV Bharat / state

राज्य की तरक्की के लिए रन फॉर झारखंड, सीएम हेमंत सोरेन ने दी बधाई

रांची में रन फॉर झारखंड कार्यक्रम का आयोजन किया गया. हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन भी इसमें शरीक हुए.

Run for Jharkhand event was held in Ranchi
रन फॉर झारखंड में शामिल युवा (ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 11, 2025 at 9:29 AM IST

2 Min Read
रांचीः झारखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर राजधानी रांची में 11 नवंबर से कार्यक्रमों के श्रृंखला की शुरुआत हो गई है. मंगलवार की सुबह हजारों की संख्या में युवाओं ने झारखंड की तरक्की के लिए रन फॉर झारखंड में भाग लिया.

मोरहाबादी मैदान से सैनिक मार्केट तक रन फॉर झारखंड

झारखंड स्थापना दिवस की रजत जयंती समारोह की शुरुआत रन फॉर झारखंड से की गई है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मौजूदगी में रन फॉर झारखंड की शुरुआत की गई. झारखंड की तरक्की के लिए आयोजित की गई दौड़ में हजारों युवाओं ने भाग लिया. दौड़ का आयोजन मोरहाबादी मैदान से लेकर सैनिक मार्केट तक किया गया.

सीएम और कल्पना ने भरा जोश

रन फॉर झारखंड के आयोजन को लेकर झारखंड सरकार के द्वारा बड़ी तैयारी की गई. परंपरागत गाजा बाजा के साथ झारखंड के परंपरागत नृत्यों का भी आयोजन किया गया था. जैसे ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मोरहाबादी मैदान पहुंचे हर तरफ उत्साह भर गया. हेमंत सोरेन उनकी पत्नी विधायक कल्पना सोरेन ने युवाओं में जोश भरा, जिसके बाद सीएम ने हरी झंडी दिखा कर रन फॉर झारखंड का आगाज किया.

सीएम ने दी बधाई

रन फॉर झारखंड के मौके पर पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन ने झारखंड स्थापना दिवस के रजत जयंती समारोह को लेकर पूरे राज्यवासियों को बधाई दी. सीएम ने बताया कि झारखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर 11 नवंबर से लेकर 16 नवंबर तक विभिन्न तरह के आयोजन किए जा रहे हैं. सीएम ने कहा कि हमें राज्य को तरक्की के रास्ते पर ले जाना है जिसके लिए वे सभी मिलकर काम कर रहे हैं.

