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रन फॉर ग्रीन मैराथन: कोरबा में प्रदूषण से मुक्ति और पर्यावरण संरक्षण के लिए लोगों का संकल्प

आयोजन में मौजूद महापौर ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का सपना है कि हमारा भारत स्वच्छ भारत-हरित भारत- समृद्ध भारत बने. हमे खुशी है कि आज हम सब उनके इसी सपने को पूरा करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं. जिला प्रशासन और नगर पालिक निगम केारबा के द्वारा पर्यावरण संरक्षण एवं हरित कोरबा के संकल्प को साकार करने के उद्देश्य से एक पेड़ माॅ के नाम अभियान के अंतर्गत रन फॉर ग्रीन का आयोजन किया गया है.

कोरबा: पर्यावरण संरक्षण के लिए अधिक से अधिक पौधा रोपण को प्रोत्साहित करने के लिए, रन फॉर ग्रीन मैराथान का आयोजन शनिवार को शहर में किया गया. यह आयोजन जिला प्रशासन और नगर पालिक निगम की ओर से किया गया. आयोजन में स्कूल, कॉलेज के छात्रों के साथ ही सामाजिक संस्थाओं को भी जोड़ा गया. शहर में पर्यावरण संरक्षण का नाम लेकर दौड़ लगाई गई. नगर पालिक निगम इस बार शहर के भीतर ही इस मानसून में 5000 पौधे रोपने का लक्ष्य निर्धारित कर काम कर रही है.



पर्यावरण संरक्षण के लिए लोगों का संकल्प

आयोजन केारबा के घंटाघर स्थित ओपन थियेटर मैदान में सम्पन्न हुआ. महापौर मुख्य अतिथि रहीं. कार्यक्रम में निगम के सभापति नूतन सिंह ठाकुर, कलेक्टर कुणाल दुदावत, वन मण्डलाधिकारी प्रेमलता यादव, आयुक्त आशुतोष पाण्डेय सहित साथ निगम की मेयर इन काउंसिल के सदस्य,पार्षद विशेष रूप से उपस्थित थे.

महापौर संजूदेवी राजपूत ने हरी झण्डी दिखाकर मैराथान को रवाना किया. यह मैराथान घंटाघर से चलकर सुभाष चौक, शास्त्री चैक, तानसेन चैक, वीआईपी मार्ग, जैन चैक, महाराणाप्रताप चैक होते हुये पुनः घंटाघर में समाप्त हुआ.

5000 पौधे रोपने का लक्ष्य (ETV Bharat)







60 दिनों तक चलेगा वृक्षारोपण कार्यक्रम

कलेक्टर कुणाल दुदावत ने कहा, ''मैंने जब कोरबा में ज्वाइनिंग दी थी तब यहां के लोगों ने मुझे सुझाव दिया था कि हरित कोरबा के लिये प्रयास करने की आवश्यकता है. हमने इस दिशा में काम किया. अगले 60 दिनो तक कोरबा में सघन पौधा रोपण किया जाएगा. कोरबावासी एक पेड़ मां के नाम पर जरूर लगाएं. वन विभाग और नगर पालिक निगम केारबा की टीम आपका पूरा सहयोग करेगी.''

रन फॉर ग्रीन मैराथन (ETV Bharat)



जिले के लिए ऐतिहासिक दिन

आयुक्त आशुतोष पाण्डेय ने कहा कि रन फार ग्रीन के इस आयोजन में कोरबा के लोगों ने, विद्यालय की हमारी छात्र-छात्राओं ने आज बहुत अच्छी सहभागिता दी है. आज का दिन कोरबा के लिये ऐतिहासिक दिन है.उन्होेने आग्रह करते हुये कहा कि इसी उत्साह के साथ अगले 60 दिनों तक अपने घर, मोहल्ले एवं बस्ती में रिक्त पड़ी जमीन पर पौधे लगायें एवं उनका संरक्षण करें. ताकि हरित कोरबा का संकल्प पूरा हो सके. वहीं भारतीय महिला फुटबाल की सदस्य एवं खेलो इंडिया ट्रायबल गेम्स में छत्तीसगढ़ विजेता टीम की कैप्टन किरण पिस्दा ने विद्यालयीन छात्र-छात्राओं व मैराथान के प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कहा, जब तक आप खुद से नहीं हारते, आपको कोई हरा नहीं सकता. अतः अपना आत्मविश्वास बनायें रखें.

रन फॉर ग्रीन मैराथन (ETV Bharat)

रन फॉर ग्रीन मैराथन (ETV Bharat)

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