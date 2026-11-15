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झारखंड स्थापना दिवस पर 24 जिलों में गूंजा स्वच्छता का संदेश, 'रन फॉर क्लीननेस' में दौड़े लोग

रन फॉर क्लीननेस का आयोजन ( Etv Bharat )

रांची: झारखंड के 26वें स्थापना दिवस के मौके पर शनिवार को राज्यभर में उत्साह और उल्लास का माहौल रहा. स्थापना दिवस के आयोजन को इस बार स्वच्छता के संदेश से जोड़ते हुए राज्य के सभी 24 जिलों में 'रन फॉर क्लीननेस' का आयोजन किया गया.

राजधानी रांची में सुबह सात बजे मोरहाबादी स्थित बापू वाटिका से दौड़ की शुरुआत हुई. इसमें जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, खेल विभाग के पदाधिकारियों, खिलाड़ियों और आम लोगों ने हिस्सा लिया. दौड़ के माध्यम से लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के साथ सार्वजनिक स्थलों और छठ घाटों को साफ रखने का संदेश दिया गया.