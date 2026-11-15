झारखंड स्थापना दिवस पर 24 जिलों में गूंजा स्वच्छता का संदेश, 'रन फॉर क्लीननेस' में दौड़े लोग
झारखंड स्थापना दिवस के अवसर पर सभी 24 जिलों में 'रन फॉर क्लीननेस' का आयोजन किया गया. रिपोर्ट- चंदन भट्टाचार्य.
Published : November 15, 2026 at 8:47 AM IST
रांची: झारखंड के 26वें स्थापना दिवस के मौके पर शनिवार को राज्यभर में उत्साह और उल्लास का माहौल रहा. स्थापना दिवस के आयोजन को इस बार स्वच्छता के संदेश से जोड़ते हुए राज्य के सभी 24 जिलों में 'रन फॉर क्लीननेस' का आयोजन किया गया.
राजधानी रांची में सुबह सात बजे मोरहाबादी स्थित बापू वाटिका से दौड़ की शुरुआत हुई. इसमें जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, खेल विभाग के पदाधिकारियों, खिलाड़ियों और आम लोगों ने हिस्सा लिया. दौड़ के माध्यम से लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के साथ सार्वजनिक स्थलों और छठ घाटों को साफ रखने का संदेश दिया गया.
रांची में बापू वाटिका से शुरू हुई दौड़ निर्धारित मार्ग से होते हुए अल्बर्ट एक्का चौक पहुंची, जहां विजेता धावकों को सम्मानित किया गया. यहां से प्रतिभागी लाइन टैंक रोड स्थित छठ घाट पहुंचे. कार्यक्रम में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर, राज्यसभा सांसद महुआ माजी, मंत्री योगेंद्र प्रसाद, विधायक सीपी सिंह, उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री, खेल विभाग के पदाधिकारी, जिला खेल पदाधिकारी समेत कई गणमान्य लोग शामिल हुए.
जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने भी दौड़ में हिस्सा लेकर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया. आयोजन में बड़ी संख्या में युवाओं और स्थानीय लोगों की भागीदारी रही.
दौड़ के साथ छठ घाटों पर चला सफाई अभियान
'रन फॉर क्लीननेस' का उद्देश्य केवल दौड़ आयोजित करना नहीं, बल्कि लोगों को स्वच्छता के अभियान से जोड़ना भी था. दौड़ समाप्त होने के बाद छठ तालाब के आसपास सफाई अभियान चलाया गया. इसके साथ ही जेल रोड स्थित छठ तालाब में भी विशेष सफाई अभियान चलाकर स्वच्छता का संदेश दिया गया.
छठ महापर्व को देखते हुए घाटों और उनके आसपास के क्षेत्रों की सफाई पर विशेष जोर दिया गया. लोगों से अपील की गई कि वे पूजा के दौरान घाटों पर गंदगी नहीं फैलाएं और सार्वजनिक स्थलों को स्वच्छ रखने में अपनी भागीदारी निभाएं. राज्य के दूसरे जिलों में भी प्रमुख चौक-चौराहों से छठ घाटों तक दौड़ आयोजित कर सफाई अभियान चलाया गया.
कार्यक्रम में शामिल मंत्रियों ने कहा कि आज झारखंड का स्थापना दिवस है. राज्यभर में इसे उत्साह और धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है. स्थापना दिवस के अवसर पर एक सप्ताह तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. रविवार को 'रन फॉर क्लीननेस' के साथ इसकी शुरुआत हुई है.
इन आयोजनों के जरिए राज्य की उपलब्धियों को सामने लाने के साथ आम लोगों को सामाजिक सरोकारों से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि स्वच्छता केवल किसी एक विभाग या नगर निकाय की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि इसमें प्रत्येक नागरिक की भागीदारी जरूरी है. ऐसे आयोजनों से लोगों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ेगी.
28 नवंबर को खेलगांव में होगा मुख्य समारोह
स्थापना दिवस के तहत 17 से 25 नवंबर तक पंचायत, प्रखंड और जिला स्तर पर विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जा जाएगी. इनमें खेलकूद, नाटक, नृत्य-संगीत और निबंध लेखन जैसी प्रतियोगिताएं शामिल हैं. इसके बाद 26 और 27 नवंबर को खेलगांव में राज्यस्तरीय प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा. विभिन्न स्तरों पर सफल प्रतिभागियों को मुख्य समारोह में सम्मानित किया जाएगा.
वहीं 26 से 28 नवंबर तक खेलगांव में मेला और प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी. इसमें अलग-अलग विभागों के स्टॉल के माध्यम से सरकार की योजनाओं, कार्यक्रमों और जनोपयोगी सेवाओं की जानकारी दी जाएगी. 28 नवंबर को राज्य सरकार के दूसरे कार्यकाल की वर्षगांठ के अवसर पर खेलगांव में मुख्य समारोह आयोजित होगा. इसके साथ ही स्थापना दिवस के तहत आयोजित कार्यक्रमों का समापन होगा.
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