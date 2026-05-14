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छत्तीसगढ़ में पेट्रोल-डीजल को लेकर अफवाह पर हड़कंप, कलेक्टर बोले- पर्याप्त स्टॉक मौजूद, पैनिक की जरूरत नहीं

छत्तीसगढ़ में पेट्रोल-डीजल के लिए पेट्रोल पंप पर भीड़ उमड़ रही है. इस बीच जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है.

Meeting regarding petrol and diesel in Chhattisgarh
छत्तीसगढ़ में पेट्रोल डीजल को लेकर बैठक (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 14, 2026 at 11:20 PM IST

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रायपुर: राजधानी रायपुर में पेट्रोल-डीजल की कमी और कई पेट्रोल पंपों के ड्राई होने की खबरों के बीच जिला प्रशासन ने स्थिति को लेकर बड़ा बयान दिया है, कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने आपात बैठक लेकर तेल कंपनियों और पेट्रोल पंप संचालकों को सप्लाई व्यवस्था मजबूत करने, 24 घंटे टैंकर संचालन और कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, प्रशासन का कहना है कि शहर में पेट्रोल-डीजल का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है, लेकिन अफवाहों और पैनिक बाइंग की वजह से अचानक मांग बढ़ने से कुछ पंपों पर अस्थायी समस्या बनी है, आम लोगों से अपील की गई है कि वे जरूरत के हिसाब से ही ईंधन खरीदें और अफवाहों पर ध्यान न दें.

कलेक्ट्रेट में हुई इमरजेंसी बैठक

राजधानी रायपुर में लगातार पेट्रोल पंपों के ड्राई होने और लोगों के पेट्रोल के लिए भटकने की खबरों के बाद जिला प्रशासन हरकत में आया, कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने कलेक्ट्रेट में आपात बैठक बुलाई, जिसमें पेट्रोलियम कंपनियों के अधिकारी, पेट्रोल पंप डीलर और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे, बैठक में शहर के सभी पेट्रोल पंपों पर पर्याप्त स्टॉक बनाए रखने और सप्लाई चेन को बाधित न होने देने के निर्देश दिए गए.

छत्तीसगढ़ में पेट्रोल डीजल पर मीटिंग (ETV BHARAT)

पैनिक बाइंग से बिगड़ी स्थिति

अपर कलेक्टर कीर्ति मानसिंह ने स्पष्ट किया कि शहर में पेट्रोल-डीजल की कोई कमी नहीं है, उन्होंने कहा कि पिछले दो-तीन दिनों में लोग जरूरत से ज्यादा पेट्रोल भरवाने लगे हैं, जो लोग पहले 2 लीटर पेट्रोल लेते थे, वे अब टंकी फुल कराने लगे हैं, इसी वजह से कुछ पेट्रोल पंपों का स्टॉक तेजी से खत्म हो रहा है और टैंकर पहुंचने तक वे कुछ घंटों के लिए ड्राई हो जा रहे हैं,उन्होंने कहा कि इसका मतलब यह नहीं है कि पेट्रोल खत्म हो गया है, बल्कि अचानक बढ़ी मांग की वजह से अस्थायी दबाव बना है।

अफवाहों से बढ़ी डिमांड

अपर कलेक्टर ने कहा कि कुछ दिन पहले गैस सिलेंडर को लेकर भी इसी तरह की अफवाह फैली थी,सामान्य दिनों में जहां 5000 सिलेंडर की बुकिंग होती थी, वहीं अफवाहों के चलते 17000 बुकिंग होने लगी थी, जबकि वास्तविकता में गैस की कोई कमी नहीं थी, ठीक उसी तरह पेट्रोल-डीजल को लेकर भी लोगों में भ्रम फैल गया, कि स्टॉक खत्म हो जाएगा या सीमित मात्रा में मिलेगा, जबकि ऐसी कोई स्थिति नहीं है.

अब 24 घंटे शहर में दौड़ेंगे पेट्रोल-डीजल के टैंकर

बैठक में सप्लाई व्यवस्था को तेज करने के लिए बड़ा फैसला लिया गया, पहले शहर में पेट्रोल-डीजल टैंकरों की एंट्री निर्धारित समय पर होती थी, लेकिन अब उन्हें 24 घंटे आवाजाही की अनुमति दे दी गई है, प्रशासन का कहना है कि इससे पेट्रोल पंपों तक तेजी से सप्लाई पहुंचेगी और अगले एक-दो दिनों में स्थिति पूरी तरह सामान्य हो जाएगी.

कालाबाजारी पर सख्त चेतावनी

कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि किसी भी स्थिति में पेट्रोल-डीजल की कालाबाजारी नहीं होनी चाहिए, यदि कहीं गड़बड़ी या ब्लैक मार्केटिंग की शिकायत मिलती है, तो संबंधित लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, प्रशासन ने शिकायत के लिए कलेक्टर कॉल सेंटर के नंबर 9977222564, 9977222574, 9977222584 और 9977222594 जारी किए हैं.

दो दिन तक धैर्य रखें

छत्तीसगढ़ पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अखिल धगट ने कहा कि पिछले दो दिनों में अचानक मांग बढ़ने की वजह से कुछ पेट्रोल पंपों पर दबाव बढ़ा है, उन्होंने कहा कि डिपो में पर्याप्त स्टॉक मौजूद है और जनता को घबराने की जरूरत नहीं है,उन्होंने कहा कि प्रशासन और कंपनियों के बीच हुई बैठक में 24 घंटे सप्लाई बढ़ाने और हर पेट्रोल पंप तक पर्याप्त ईंधन पहुंचाने का फैसला लिया गया है, जनता यदि थोड़ी संयम रखे तो अगले दो दिनों में स्थिति पूरी तरह सामान्य नजर आएगी.

जरूरत भर ही भरवाएं पेट्रोल-डीजल

प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों से दूर रहें, और केवल जरूरत के हिसाब से ही पेट्रोल-डीजल खरीदें, अधिकारियों का कहना है कि ईंधन का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है, और किसी तरह का कोटा तय नहीं किया गया है, पैनिक होने की वजह से ही कुछ पेट्रोल पंपों पर अस्थायी संकट की स्थिति बनी है.

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