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'20 दिनों का ही पेट्रोल-डीजल बचा..' अफवाह पर गाड़ी लेकर पेट्रोल पंप पहुंचने लगे लोग

बक्सर में तेल पेट्रोल-डीजल किल्लत की अफवाह पर पेट्रोल पंप पर ग्राहकों की भीड़ जुट गयी. पेट्रोल-डीजल के लिए अफरातफरी मची रही.

Rumours Of Petrol Diesel Crisis In Buxar
बक्सर में तेल पेट्रोल-डीजल किल्लत की अफवाह (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 28, 2026 at 8:29 PM IST

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Updated : April 28, 2026 at 8:57 PM IST

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बक्सर: बिहार के बक्सर में इन दिनों पेट्रोल और डीजल को लेकर अफरातफरी का माहौल देखने को मिल रहा है. एलपीजी गैस की किल्लत से जूझ रहे लोगों की परेशानी अब और बढ़ गई है, क्योंकि मंगलवार सुबह से ही शहर के पेट्रोल पंपों पर वाहनों की लंबी-लंबी कतारें लग रही. स्थिति यह रही कि सूर्योदय के साथ ही लोग अपने वाहनों के साथ पेट्रोल पंपों पर पहुंच गए. घंटों इंतजार के बाद उन्हें तेल मिल सका.

घंटों लाइन खड़े रहे लोग: शहर के प्रमुख पेट्रोल पंपों, खासकर महाराजा पेट्रोल टंकी पर सुबह से ही स्कूली बसों, ट्रकों, ऑटो और निजी वाहनों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी. कई लोगों को अपनी बारी के लिए घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ा. इस दौरान लोगों में बेचैनी और नाराजगी साफ तौर पर देखी गई. कतार में खड़े कई वाहन चालकों ने बताया कि वे अफवाहों के चलते टंकी फुल कराने पहुंचे हैं, क्योंकि भविष्य में तेल मिलने में दिक्कत हो सकती है.

Rumours Of Petrol Diesel Crisis In Buxar
बक्सर में तेल पेट्रोल-डीजल किल्लत की अफवाह (ETV Bharat)

अफवाहों का बाजार: दरअसल, बाजार में कई तरह की अफवाहें तेजी से फैल रही हैं. कुछ लोगों का दावा है कि देश के पास मात्र 20 दिनों का ही पेट्रोल-डीजल का स्टॉक बचा है, जिसके बाद हालात लॉकडाउन जैसे हो सकते हैं. कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद तेल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी होने वाली है. इन चर्चाओं ने आम लोगों के बीच भय और असमंजस की स्थिति पैदा कर दी है.

कालाबाजारी की आशंका: हालांकि, इस पूरे मामले में जानकारों का कहना है कि पेट्रोल और डीजल की कोई वास्तविक कमी नहीं है. उनका मानना है कि यह पूरी स्थिति अफवाहों और कुछ हद तक कालाबाजारी की आशंका के कारण उत्पन्न हुई है. विशेषज्ञों के अनुसार, इस तरह की अफवाहें अक्सर कृत्रिम संकट पैदा करती हैं, जिससे बाजार में अनावश्यक दबाव बनता है. कुछ लोग इसका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं.

यूपी तक तेल लेने पहुंचे लोग: स्थिति को और गंभीर तब बना दिया जब बक्सर के साथ-साथ उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों के कई पेट्रोल पंपों पर भी ताले लटके नजर आए. इससे लोगों की परेशानी और बढ़ गई. कई वाहन चालक पेट्रोल की तलाश में बक्सर और यूपी के बीच चक्कर लगाते रहे, लेकिन हर जगह उन्हें लंबी कतारों और अनिश्चितता का सामना करना पड़ा.

Rumours Of Petrol Diesel Crisis In Buxar
बक्सर में तेल पेट्रोल-डीजल किल्लत की अफवाह (ETV Bharat)

क्या कहते है स्थानीय लोग?: स्थानीय लोगों ने प्रशासन पर सवाल उठाते हुए कहा कि यदि समय रहते अफवाहों पर रोक लगाई जाती और स्थिति की स्पष्ट जानकारी दी जाती, तो इस तरह की अफरातफरी से बचा जा सकता था. लोगों ने यह भी मांग की है कि प्रशासन इस पूरे मामले की जांच करे और यदि कहीं कालाबाजारी या कृत्रिम संकट पैदा करने की कोशिश हो रही है, तो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए.

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Last Updated : April 28, 2026 at 8:57 PM IST

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