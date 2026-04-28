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'20 दिनों का ही पेट्रोल-डीजल बचा..' अफवाह पर गाड़ी लेकर पेट्रोल पंप पहुंचने लगे लोग

बक्सर: बिहार के बक्सर में इन दिनों पेट्रोल और डीजल को लेकर अफरातफरी का माहौल देखने को मिल रहा है. एलपीजी गैस की किल्लत से जूझ रहे लोगों की परेशानी अब और बढ़ गई है, क्योंकि मंगलवार सुबह से ही शहर के पेट्रोल पंपों पर वाहनों की लंबी-लंबी कतारें लग रही. स्थिति यह रही कि सूर्योदय के साथ ही लोग अपने वाहनों के साथ पेट्रोल पंपों पर पहुंच गए. घंटों इंतजार के बाद उन्हें तेल मिल सका.

घंटों लाइन खड़े रहे लोग: शहर के प्रमुख पेट्रोल पंपों, खासकर महाराजा पेट्रोल टंकी पर सुबह से ही स्कूली बसों, ट्रकों, ऑटो और निजी वाहनों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी. कई लोगों को अपनी बारी के लिए घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ा. इस दौरान लोगों में बेचैनी और नाराजगी साफ तौर पर देखी गई. कतार में खड़े कई वाहन चालकों ने बताया कि वे अफवाहों के चलते टंकी फुल कराने पहुंचे हैं, क्योंकि भविष्य में तेल मिलने में दिक्कत हो सकती है.

बक्सर में तेल पेट्रोल-डीजल किल्लत की अफवाह (ETV Bharat)

अफवाहों का बाजार: दरअसल, बाजार में कई तरह की अफवाहें तेजी से फैल रही हैं. कुछ लोगों का दावा है कि देश के पास मात्र 20 दिनों का ही पेट्रोल-डीजल का स्टॉक बचा है, जिसके बाद हालात लॉकडाउन जैसे हो सकते हैं. कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद तेल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी होने वाली है. इन चर्चाओं ने आम लोगों के बीच भय और असमंजस की स्थिति पैदा कर दी है.

कालाबाजारी की आशंका: हालांकि, इस पूरे मामले में जानकारों का कहना है कि पेट्रोल और डीजल की कोई वास्तविक कमी नहीं है. उनका मानना है कि यह पूरी स्थिति अफवाहों और कुछ हद तक कालाबाजारी की आशंका के कारण उत्पन्न हुई है. विशेषज्ञों के अनुसार, इस तरह की अफवाहें अक्सर कृत्रिम संकट पैदा करती हैं, जिससे बाजार में अनावश्यक दबाव बनता है. कुछ लोग इसका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं.