ETV Bharat / state

गढ़वा में पेट्रोल पर लोगों की भीड़, एसडीएम ने किया औचक निरीक्षण

गढ़वाः ईरान और अमेरिका में युद्ध के चलते पेट्रोल और डीजल पर पड़ेगा असर, इस अफवाह के बाद गढ़वा जिले के कई पेट्रोल पंप में भीड़ उमड़ पड़ी. कोई गाड़ियों में फुल टंकी तेल भरवा रहा है तो कोई बोतलों में तेल लेकर जा रहा है. शिकायत मिलने के बाद एसडीएम ने इसकी जांच की.

स्थिति की जानकारी ली गई

सदर अनुमंडल पदाधिकारी संजय कुमार ने गढ़वा एवं मेराल प्रखंड के विभिन्न पेट्रोल पंपों का औचक निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान उन्होंने पेट्रोल-डीजल के स्टॉक, बिक्री रजिस्टर तथा पिछले चार दिनों के बिक्री ट्रेंड की जांच की. इस दौरान पेट्रोल लेने पहुंचे कुछ उपभोक्ताओं से भी उन्होंने बातचीत कर स्थिति की जानकारी ली.

जानकारी देते गढ़वा एसडीएम संजय पांडेय (Etv Bharat)

निरीक्षण के क्रम में मेराल के दो पेट्रोल पंपों पर प्रथम दृष्टया अनियमितता पाई गई. दोनों मामलों की विस्तृत जांच के लिए गढ़वा एवं मेराल के अंचलाधिकारी तथा प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को संयुक्त रूप से जांच कर प्रतिवेदन देने का निर्देश दिया गया है.

पंप संचालक के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी- एसडीएम

एसडीएम ने स्पष्टत: कहा कि पेट्रोल-डीजल आवश्यक वस्तुओं की श्रेणी में आते हैं. यदि किसी पेट्रोल पंप द्वारा कृत्रिम संकट उत्पन्न करने या अनियमितता करने की पुष्टि होती है तो संबंधित लाइसेंसधारी पंप संचालक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने के साथ-साथ लाइसेंस निरस्तीकरण की अनुशंसा की जाएगी.