गढ़वा में पेट्रोल पर लोगों की भीड़, एसडीएम ने किया औचक निरीक्षण

ईरान-अमेरिका युद्ध से पेट्रोल-डीजल की कीमतों पर असर पड़ने की अफवाहों के बाद, गढ़वा जिले के कई पेट्रोल पंपों पर भीड़ जमा हो गई.

पेट्रोल पंपों का औचक निरीक्षण (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 8, 2026 at 3:20 PM IST

3 Min Read
गढ़वाः ईरान और अमेरिका में युद्ध के चलते पेट्रोल और डीजल पर पड़ेगा असर, इस अफवाह के बाद गढ़वा जिले के कई पेट्रोल पंप में भीड़ उमड़ पड़ी. कोई गाड़ियों में फुल टंकी तेल भरवा रहा है तो कोई बोतलों में तेल लेकर जा रहा है. शिकायत मिलने के बाद एसडीएम ने इसकी जांच की.

स्थिति की जानकारी ली गई

सदर अनुमंडल पदाधिकारी संजय कुमार ने गढ़वा एवं मेराल प्रखंड के विभिन्न पेट्रोल पंपों का औचक निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान उन्होंने पेट्रोल-डीजल के स्टॉक, बिक्री रजिस्टर तथा पिछले चार दिनों के बिक्री ट्रेंड की जांच की. इस दौरान पेट्रोल लेने पहुंचे कुछ उपभोक्ताओं से भी उन्होंने बातचीत कर स्थिति की जानकारी ली.

जानकारी देते गढ़वा एसडीएम संजय पांडेय (Etv Bharat)

निरीक्षण के क्रम में मेराल के दो पेट्रोल पंपों पर प्रथम दृष्टया अनियमितता पाई गई. दोनों मामलों की विस्तृत जांच के लिए गढ़वा एवं मेराल के अंचलाधिकारी तथा प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को संयुक्त रूप से जांच कर प्रतिवेदन देने का निर्देश दिया गया है.

पंप संचालक के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी- एसडीएम

एसडीएम ने स्पष्टत: कहा कि पेट्रोल-डीजल आवश्यक वस्तुओं की श्रेणी में आते हैं. यदि किसी पेट्रोल पंप द्वारा कृत्रिम संकट उत्पन्न करने या अनियमितता करने की पुष्टि होती है तो संबंधित लाइसेंसधारी पंप संचालक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने के साथ-साथ लाइसेंस निरस्तीकरण की अनुशंसा की जाएगी.

पेट्रोल-डीजल की कमी नहीं हैः संजय पांडेय

निरीक्षण के दौरान कई पेट्रोल पंपों पर कुछ लोग अपनी मोटरसाइकिल के दोनों ओर चार-पांच गैलन लटकाकर पेट्रोल लेने पहुंचे थे. एसडीएम ने ऐसे लोगों को सख्ती से मना करते हुए कहा कि गैलन में पेट्रोल ले जाने से कृत्रिम संकट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है. उन्होंने वैश्विक स्तर पर जारी तनाव को लेकर फैल रही अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील करते हुए कहा कि फिलहाल पेट्रोल-डीजल की आपूर्ति में किसी प्रकार की कमी नहीं है.

पंप संचालक से स्पष्टीकरण पूछा गया

लोगों से अपील की गई कि वे घबराकर अनावश्यक भंडारण न करें और जरूरत के अनुसार ही ईंधन खरीदें. वहीं मेराल फ्लाईओवर के नीचे स्थित पेट्रोल पंप पर लंबी कतार लगी हुई थी तथा पंप संचालक तकनीकी खराबी बता कर पेट्रोल-डीजल देने से मना कर रहा था. एसडीएम ने मौके पर पहुंचकर तुरंत आपूर्ति शुरू करवाई और संचालक से स्पष्टीकरण पूछा.

