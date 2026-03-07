पलामू में पेट्रोल डीजल को लेकर फैली अफवाह, पेट्रोल पंप पर लोगों की भीड़ उमड़ी

पलामू में पेट्रोल डीजल को लेकर फैली अफवाह, पेट्रोल पंप पर लोगों की भीड़ उमड़ी
पेट्रोल-डीजल की कमी को लेकर पलामू में अचानक अफवाह फैल गई. पलामू पेट्रोल पंप यूनियन के अध्यक्ष ने बताया पेट्रोल-डीजल की कोई कमी नहीं है.
Published : March 7, 2026 at 3:47 PM IST
रिपोर्ट- नीरज कुमार
पलामूः पेट्रोल और डीजल की कमी को लेकर शनिवार को पलामू में अचानक अफवाह उड़ी. इसी अफवाह के बीच सैकड़ों की संख्या में लोग पेट्रोल पंप पर पहुंच गए. देखते ही देखते पलामू के विभिन्न पेट्रोल पंप पर सैकड़ों की संख्या में लोग टंकी फुल करवाने के लिए पहुंच गए. दरअसल ईरान युद्ध को लेकर पेट्रोल डीजल की कमी का अफवाह उड़ा थी, जिसके चलते लोग पेट्रोल पंप पर इकट्ठा हुए.
पेट्रोल पंपों पर हालात बेकाबू जैसे
अफवाह में यह बात बताई गई कि अचानक पेट्रोल एवं डीजल की कीमत बढ़ सकती है. पलामू के पांकी के इलाके में पेट्रोल पंपों पर हालात बेकाबू जैसे हो गए थे. पांकी के पेट्रोल पंप पर कार्य करने वाले विवेक कुमार ने बताया कि पेट्रोल और डीजल को लेकर अचानक अफवाह उड़ी, जिसके बाद भीड़ उमड़ी है, पांकी में तीन पेट्रोल पंप हैं लेकिन सिर्फ दो पर ही पेट्रोल मिल रहा है. कहा कुछ लोग जार में पेट्रोल और डीजल लेकर जा रहे हैं.
होली के दौरान कई पेट्रोल पंप बंद थे
पांकी के रहने वाले नीरज कुमार ने बताया कि अफवाह के बाद लोगों को 150 से 160 रुपए प्रतिलीटर पेट्रोल और डीजल मिल रहा है. दरअसल चार मार्च को होली थी, होली के दौरान कई पेट्रोल पंप बंद थे और इससे जुड़े हुए कर्मी भी छुट्टी पर थे. जिस कारण कई इलाकों में पेट्रोल की सप्लाई नहीं हुई थी. जिस कारण कई पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल एवं डीजल नहीं था. होली की छुट्टी के बाद शुक्रवार से जनजीवन सामान्य हुआ है और शनिवार को लोग बड़ी संख्या में घर से बाहर निकले थे.
पेट्रोल और डीजल की किल्लत नहीं- पलामू पेट्रोल पंप यूनियन के अध्यक्ष
दरअसल पलामू में 65 पेट्रोल पंप हैं. जहांं प्रतिदिन 195000 लीटर के करीब पेट्रोल और डीजल की खपत है. पलामू पेट्रोल पंप यूनियन के अध्यक्ष विनोद कुमार सिंह ने बताया कि पेट्रोल एवं डीजल की किल्लत नहीं है. पहले खूंटी से पेट्रोल एवं डीजल की लोडिंग होती थी लेकिन कुछ तकनीकी कारणों से जसीडीह से लोडिंग हो रही है. किल्लत को लेकर अफवाह फैलाई जा रही है और लोग बेवजह परेशान हो रहे हैं.
